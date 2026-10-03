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TFF'den MHK Açıklaması: MHK Başkanı Hapisteyken Atamalar Kim Yapacak?

TFF'den MHK Açıklaması: MHK Başkanı Hapisteyken Atamalar Kim Yapacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 17:15
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Türkiye Futbol Federasyonu, hakem camiasını sarsan soruşturmanın ardından MHK ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Federasyonun duyurusunda hem sürecin nasıl işleyeceği hem de atamaların kimler tarafından yapılacağı yer aldı.

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TFF yeni MHK için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

TFF yeni MHK için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

TFF, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklanmasının ardından yaptığı açıklamada yeni Merkez Hakem Kurulu'nun oluşturulmasına ilişkin çalışmaların devam ettiğini duyurdu. Federasyon, yeni başkan ve üyelerin atanmasına dair bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağını belirtti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ise adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla serbest bırakılmıştı.

Geçici heyette beş isim görev alacak.

Geçici heyette beş isim görev alacak.

Yeni Merkez Hakem Kurulu'nun belirlenmesine kadar hakem atamalarını yürütecek geçici heyet de açıklandı. MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu'nun başkanlık edeceği heyette Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin yer alacak.

Kupa maçlarının atamaları geçici heyette.

Kupa maçlarının atamaları geçici heyette.

Geçici heyet, 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarını yapacak. Yeni MHK'nın kimlerden oluşacağı ise federasyonun ilerleyen günlerde yapacağı açıklamayla belli olacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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