TFF'den MHK Açıklaması: MHK Başkanı Hapisteyken Atamalar Kim Yapacak?
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Türkiye Futbol Federasyonu, hakem camiasını sarsan soruşturmanın ardından MHK ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Federasyonun duyurusunda hem sürecin nasıl işleyeceği hem de atamaların kimler tarafından yapılacağı yer aldı.
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TFF yeni MHK için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
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Geçici heyette beş isim görev alacak.
Kupa maçlarının atamaları geçici heyette.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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