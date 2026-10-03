Bayrampaşa'da Kuyumcuyu Soymaya Kalkıştı: 20 İmitasyon Bilezikle Kaçan Şüpheli Yakalandı
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İstanbul Bayrampaşa'da bir kuyumcuya silah benzeri cisimle giren şüpheli, soygun yaptığını sanırken asıl tuzağa kendisi düştü. Olayın ardından ortaya çıkan ayrıntılar da en az soygun girişimi kadar dikkat çekti.
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Başarısız soygun anı kameralara da yansıdı.
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Şüpheli silah benzeri cisimle kuyumcuya girdi.
Çalışan altın yerine imitasyon bilezik verdi.
Soygun girişiminin arkasındaki neden ortaya çıktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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