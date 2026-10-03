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Bayrampaşa'da Kuyumcuyu Soymaya Kalkıştı: 20 İmitasyon Bilezikle Kaçan Şüpheli Yakalandı

Bayrampaşa'da Kuyumcuyu Soymaya Kalkıştı: 20 İmitasyon Bilezikle Kaçan Şüpheli Yakalandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 17:35
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İstanbul Bayrampaşa'da bir kuyumcuya silah benzeri cisimle giren şüpheli, soygun yaptığını sanırken asıl tuzağa kendisi düştü. Olayın ardından ortaya çıkan ayrıntılar da en az soygun girişimi kadar dikkat çekti.

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Başarısız soygun anı kameralara da yansıdı.

Şüpheli silah benzeri cisimle kuyumcuya girdi.

Şüpheli silah benzeri cisimle kuyumcuya girdi.

Olay, Bayrampaşa'nın Yıldırım Mahallesi'nde saat 15.15 sıralarında yaşandı. Kapüşonlu bir şüpheli, silah benzeri bir cisimle kuyumcu dükkanına girerek tezgahtaki altınları verilmesini istedi. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda şüphelinin elindeki cismi poşetin içinden doğrulttuğu görüldü.

Çalışan altın yerine imitasyon bilezik verdi.

Çalışan altın yerine imitasyon bilezik verdi.

Dükkanda çalışan 20 yaşındaki Emir Gülcemal, soğukkanlılığını koruyarak vitrinde sergilenen 20 imitasyon altın bileziği poşete koyup şüpheliye teslim etti. Şüpheli bilezikleri gerçek sanarak olay yerinden kaçtı. Gülcemal yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

'Panik yapmamaya çalıştım. Tabi her şeyden önce can güvenliği önemli. Vitrinimizde tuttuğumuz süs bilezikleri vardı bende onları verdim.'

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın ise çalışanının hızlı davrandığını belirterek zararın boyutunu şöyle özetledi.

'Verdiğimiz altınlar eğer gerçek olsaydı 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için bir zararımız olmaz.'

Soygun girişiminin arkasındaki neden ortaya çıktı.

Soygun girişiminin arkasındaki neden ortaya çıktı.

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kısa sürede şüpheliyi tespit etti ve 30 yaşındaki Necmettin T.'yi yakaladı. Şüphelinin çocuğuna ve kayınvalidesine ait altınları gizlice bozdurup sanal bahiste kaybettiği, yerine koyamayınca soygun girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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