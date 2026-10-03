Bayrampaşa'da Kuyumcuyu Soymaya Kalkıştı: 20 İmitasyon Bilezikle Kaçan Şüpheli Yakalandı

Dükkanda çalışan 20 yaşındaki Emir Gülcemal, soğukkanlılığını koruyarak vitrinde sergilenen 20 imitasyon altın bileziği poşete koyup şüpheliye teslim etti. Şüpheli bilezikleri gerçek sanarak olay yerinden kaçtı. Gülcemal yaşadıklarını şu sözlerle anlattı.

'Panik yapmamaya çalıştım. Tabi her şeyden önce can güvenliği önemli. Vitrinimizde tuttuğumuz süs bilezikleri vardı bende onları verdim.'

Kuyumcu sahibi Kadir Aydın ise çalışanının hızlı davrandığını belirterek zararın boyutunu şöyle özetledi.

'Verdiğimiz altınlar eğer gerçek olsaydı 5 milyon bandında bir zararımız olacaktı. Ama demo verdiğimiz için bir zararımız olmaz.'