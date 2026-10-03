Günlük Para Burç Yorumuna Göre 4 Ekim Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, burcundaki Satürn'ün bugün Güneş'le karşıtlığı hem kendi sorumluluklarını hem de yakınlarına olan yükümlülüklerini gözden geçirmeni istiyor. Ev için yapılacak bir tamir, aile büyüklerinden birine destek ya da evdeki bir eşyanın yenilenmesi gibi bir masraf gündeme gelebilir. Ay'ın Yengeç'te azaldığı bu günlerde bu gideri tek seferde karşılamak yerine birkaç aya yaymak bütçeni zorlamadan işini görmeni sağlar. Aile üyeleriyle masrafın nasıl paylaşılacağını açıkça konuşmak da olası kırgınlıkları önler. Ortak bir projeye para yatırmayı düşünüyorsan anlaşmanın şartlarını yazılı hale getirmek uzun vadede seni korur. Harcamalarını önceliklerine göre sıralamak kontrolü elinde tutmanı kolaylaştırır. Beklenmedik masraflar için ayrı bir birikim kenara koymak da içini rahatlatır. Aceleyle alınan kararlar yerine hesaplı adımlar seni kazançlı çıkarır.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…