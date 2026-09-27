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Günlük Para Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Sevgili astroloji severler, yeni güne yeni umutlarla uyandık. Gökyüzü bugün de hayatımıza yön verecek. Üstelik yine gündemimizde finansal kararlar ve para kazanma ihtimalleri yer alacak. Peki, bugün kimler para kazanacak, kimler kaybedecek? On iki burç için de bambaşka kapılar açılırken birileri zengin de olacak. Bakalım, günün en zengini ve en çok kaybedeni hangi burç?

İşte, 28 Eylül Pazartesi gününe özel para falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bir harcama ya da yatırım kararında normalde göstermediğin bir cesaret sergileyebilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, bu atılganlığı destekliyor. Kararını verirken rakamları bir kez gözden geçirmen, bu cesaretini sağlam bir zemine oturtacak. Akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle bugünkü kararının doğruluğunu daha net göreceksin.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, günün ilk yarısında maddi konularda biraz tedirgin hissedebilirsin; ama akşama doğru Ay'ın kendi burcuna dönmesiyle bu tedirginlik yerini tanıdık bir güvene bırakacak. Bugün ertelediğin bir kararı akşam saatlerinde vermen, seni çok daha rahat bir zihinle hareket ettirecek. Sabırlı davranman, bu geçiş sürecinde en büyük avantajın olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün karşına birden fazla fırsat çıkabilir; hangisine yöneleceğine karar vermek seni zorlasa da, Mars'ın Aslan'a geçişi bu kararı hızla vermen için seni destekliyor. Fazla seçenek arasında kaybolmak yerine önceliklerini net bir şekilde sıralaman, bugün en doğru tercihi yapmanı sağlayacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ev bütçenle ilgili uzun süredir ertelediğin bir kararı bugün cesaretle verebilirsin; bu cesaret, akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle daha da pekişecek bir güven duygusuyla desteklenecek. Ailenle birlikte aldığın bu kararı paylaşman, üzerindeki yükü hafifletecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars'ın bugün kendi burcuna geçmesi, büyük bir maddi risk almanı cazip gösterebilir; ama akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçişiyle gelen daha temkinli bakış açısı, bu isteğini dengelemene yardımcı olacak. Sabahki coşkunu akşam saatlerinde bir kez daha gözden geçirmen, seni gereksiz bir kayıptan koruyacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Başak

Başak

Sevgili Başak, normalde uzak durduğun bir yatırım fırsatına bugün cesaretle yaklaşabilirsin; bu cesaretin arkasında, Aslan burcuna geçen Mars'ın verdiği güç var. Detayları yine titizlikle incelemen, bu cesur adımı akıllıca bir adıma dönüştürecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Terazi

Terazi

Sevgili Terazi, ortak bir hesapta bugün cesur bir teklif sunman gerekebilir; bu cesareti sana veren, bugün Aslan burcuna geçen Mars'ın enerjisi. Net bir tavır alman, uzun süredir askıda kalan bu konuyu çözüme kavuşturabilir. Bu netlik, ilerleyen günlerde de sana rahatlık sağlayacak bir adım olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Akrep

Akrep

Sevgili Akrep, gizli kalmış bir fırsatı bugün değerlendirme cesaretini bulabilirsin; Aslan'a geçiş yapan Mars, bu cesaretini bugün senin için güçlendiriyor. Araştırmanı derinleştirmen, bu fırsatı akşam saatlerinde somut bir kazanca dönüştürebilir.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yay

Yay

Sevgili Yay, büyük bir hedefe yönelik cesur bir yatırım fikri bugün aklına gelebilir; bu fikri hayata geçirme motivasyonunu, Aslan burcuna giren Mars'tan alıyorsun. Akşama doğru Ay'ın Boğa'ya geçmesiyle bu fikri daha gerçekçi bir plana dönüştürmen kolaylaşacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, kariyerinde cesur bir maddi adım atman gereken bir an bugün karşına çıkabilir; Aslan burcundaki Mars'tan aldığın cesaret, bu adımı atmanı kolaylaştırıyor. Disiplinli duruşun, bu cesur adımı akşam saatlerinde somut bir kazanca dönüştürecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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Kova

Kova

Sevgili Kova, alışılmadık bir gelir kapısına bugün cesaretle yönelebilirsin; standart yolların dışına çıkma isteğin, bugün Aslan'a geçen Mars'ın etkisiyle güçleniyor. Riskleri gerçekçi bir gözle tartman, bu fırsatı kalıcı bir kazanca çevirecek.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Balık

Balık

Sevgili Balık, yaratıcı bir fikrini bugün paraya çevirme cesaretini bulabilirsin; bu harekete geçme isteğin, Mars'ın bugün Aslan'a geçişinden besleniyor. Bu fikri kağıda dökmen, bugün atacağın en somut adım olacak.

Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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