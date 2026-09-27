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Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 28 Eylül Pazartesi günü burçları neler bekliyor?

İşte, 28 Eylül Pazartesi gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Mars'ın Aslan'a geçişi seni işte atılgan bir adım atmaya itebilir; uzun süredir ertelediğin bir teklifi bugün sunman, beklediğinden olumlu karşılanabilir. Sadece rakiplerini değil kendi gururunu da gözetmen, bugünkü başarını kalıcı kılacak.

Maddi olarak günün ikinci yarısında gerçekleşen Ay'ın Boğa'ya geçişi, seni daha sakin ve pratik bir bakış açısına yöneltecek; sabahki atılganlığını akşama doğru somut bir plana dönüştürmen, bugünkü enerjini boşa harcamamanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün seni şaşırtan bir jesti, aranızdaki havayı hafifletebilir; akşam saatlerinde yaşanan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu hoş sürprizin arkasındaki enerji. Bekar Koçlar bugün tanıştığı biriyle şaşırtıcı bir uyum yakalayabilir; bu doğallığı zorlamadan takip etmesi, keyifli bir başlangıca kapı aralayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, normalde çekindiğin bir fırsata bugün cesaretle atılman gerekebilir; Mars'ın Aslan'a geçişi, bu atılganlığı sana alışık olmadığın bir hızla getiriyor. Bu cesaret, alışık olduğun temkinli tavrından uzak dursa da, bugün seni doğru yöne taşıyacak.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru kendi burcuna dönmesi, tam da sana yakışan bir güven ve rahatlık hissi getirecek; sabahki cesur adımın, akşam saatlerinde somut bir kazanca dönüşebilir.

Gelelim aşka. İlişkinde bugün alışık olmadığın bir değişiklik seni rahatsız etmek yerine tam tersine ferahlatabilir; partnerinin seni rutininin dışına çıkarması, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin getirdiği bir armağan olabilir. Bekar Boğalar için bugün ilgisini çeken biriyle karşılaşmak mümkün; bu tanışıklığı hemen kategorize etmek yerine akışına bırakması, ona fayda sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bir fikrini bugün savunurken beklenmedik bir cesaret bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, bu konuşkanlığını her zamankinden etkili kılıyor. Bu cesaretle katıldığın bir toplantı ya da tartışma, seni öne çıkarabilir.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya yerleşmesiyle zihnindeki dağınıklık yerini somut bir plana bırakacak; bu netlik, bugünkü fırsatı değerlendirmene yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Partnerinle bugün beklenmedik ama keyifli bir konuşma başlayabilir; Güneş'in akşam saatlerinde Uranüs'le kurduğu üçgen, uzun süredir ertelediğin bir konuyu hafifçe gündeme getirmene yardımcı olacak. İlgisini çeken biriyle bugün akıcı bir sohbet yakalayan bekar İkizler, bu rahatlığı fazla analiz etmeden yaşarsa daha keyif alacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, içinde uzun süredir tuttuğun bir isteği bugün dile getirme fırsatın olabilir; Mars'ın Aslan'a geçişi, genelde çekindiğin bu konuda sana cesaret veriyor. Ailende ya da iş yerinde attığın bu adım, beklediğinden olumlu karşılanabilir.

Maddi olarak Ay'ın kendi elementindeki Boğa burcuna akşamüstü geçmesi, sana tanıdık bir güvenlik hissi getirecek; evinle ilgili bir konuda bugün aldığın bir karar, seni rahatlatacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin gösterdiği beklenmedik bir şefkat seni rahatlatabilir; akşama doğru etkisini gösteren Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu yakınlığın arkasındaki gökyüzü imzası. Bekar Yengeçler, tanıdık bir ortamda bugün içini ısıtan bir yakınlaşma fark edebilir; bu yakınlaşmaya kapılarını kapatmaması, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Mars'ın bugün kendi burcuna geçmesi, seni her zamankinden atılgan ve motivasyonlu kılıyor; ama bu güçlü enerji bugün bir gurur çatışmasına da zemin hazırlayabilir. Haklı olduğun bir konuda bile geri adım atabilmen, bugünkü en büyük gücün olacak.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru Boğa'ya yerleşmesi, sabahki coşkulu enerjini daha gerçekçi bir zemine oturtacak; bugün aldığın bir kararı akşam saatlerinde bir kez daha gözden geçirmen, seni gereksiz bir riskten koruyacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün seni takdir eden bir sözü, tüm günün yorgunluğunu unutturabilir; akşam saatlerinde güç kazanan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, sahneni hiç zorlamadan parlatıyor. Dikkatini çeken birinin bugün gösterdiği ilgi, bekar Aslanların özgüvenini tazeleyebilir; bu ilgiyi doğal karşılaması, ona keyif verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, tamamlanmamış bir işini bugün olduğu haliyle paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, mükemmeliyetçi tarafını bir kenara bırakmana yardımcı oluyor. Bu paylaşım, beklediğinden olumlu bir tepki bulabilir.

Maddi olarak günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Boğa'ya geçişi, tam da sana yakışan bir düzen ve somutluk getirecek; bugün başladığın bir hesaplama, akşam saatlerinde tatmin edici bir sonuca ulaşabilir.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin planlı olmayan bir jesti seni şaşırtabilir; bu spontanlığı eleştirmeden kabul etmen, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin getirdiği ferahlığı ikinizin de hissetmesini sağlayacak. Bekar Başaklar bugün bir tanışıklığın kendi seyrinde gelişmesine izin verebilir; fazla analiz etmeden akışına bırakması, alışık olmadığı ama hoşuna giden bir deneyim sunacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir anlaşmazlıkta bugün taraf olman gereken bir durum ortaya çıkabilir; net bir duruş sergilemen, beklediğinden daha az çatışmayla sonuçlanabilir. Mars'ın Aslan'a geçişi, bu kararlılığı bugün senin için kolaylaştırıyor.

Maddi olarak akşamüstü gerçekleşen Ay'ın Boğa'ya geçişi, ortak bir hesapta uzun süredir aradığın dengeyi bulmana yardımcı olacak; bugün aldığın kararlı bir tavır, akşam saatlerinde somut bir çözüme dönüşebilir.

Peki ya aşk? Partnerinle bugün kurduğun beklenmedik bir uyum, aranızdaki gerginliği hafifletebilir; akşam saatlerinde etkisini gösteren Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu dengeleyici havayı besliyor. Bekar Teraziler, ilgisini çeken biriyle bugün sıradışı bir bağ kurabilir; bu bağı hemen tanımlamaya çalışmadan yaşaması, ilişkiyi daha doğal bir zeminde ilerletecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, içinde uzun süredir sakladığın bir hırs bugün açığa çıkabilir; bu açıklık, beklediğinden daha güçlü bir karşılık bulabilir. Mars'ın Aslan'a geçişi, bugün bu cesareti göstermen için seni destekliyor.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya geçmesi, gizli kalmış bir fırsatın somut bir sonuca dönüşmesine yardımcı olacak; bu fırsatı bugün değerlendirmen, seni akşama kadar net bir kazanca ulaştıracak.

Gelelim aşka. Partnerinin bugün sana gösterdiği derin bir açıklık, aranızdaki güveni pekiştirebilir; bu samimiyetin arkasında akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen var. Güçlü bir çekimin içinde bulan bekar Akrepler, bugün bu hisse direnmeden kendini bırakırsa, günü çok daha dolu dolu geçirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, Mars'ın Aslan'a geçişiyle hedefine doğru bugün cesur bir adım atmak için güçlü bir istek duyabilirsin; bu motivasyon her zamankinden yüksek. Bugün attığın bu adım, uzun süredir beklediğin bir kapının aralanmasını sağlayabilir.

Maddi olarak Ay'ın akşama doğru Boğa burcuna yerleşmesi, hedefine giden yolu daha somut ve gerçekçi bir plana dönüştürmene yardımcı olacak; bugünkü coşkunu akşam saatlerinde net bir stratejiye çevirmen, seni doğru yöne taşıyacak.

Peki ya aşk? İlişkinde bugün alışık olmadığın bir macera fikri karşına çıkabilir; partnerinin seni şaşırtan önerisi, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin ilişkinize kattığı tazelik olabilir. Bekar Yaylar bugün beklenmedik bir davet ya da öneriyle karşılaşabilir; bu daveti değerlendirmesi, onu yeni bir tanışıklığa götürebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, Mars'ın Aslan'a geçişiyle bir liderlik fırsatı bugün karşına çıkabilir; bu fırsatı cesaretle üstlenmen, uzun vadede sana avantaj sağlayacak. Disiplinli duruşun, bugünkü cesaretini kalıcı bir kazanca dönüştürecek.

Maddi olarak günün ikinci yarısında yaşanan Ay'ın Boğa'ya geçişi, kariyerindeki bu cesur adımı somut bir kazanca dönüştürmene yardımcı olacak; bu kazancın izlerini akşam saatlerinde görmeye başlayacaksın.

Gelelim aşka. Partnerin bugün seni ciddiyetinden bir anlığına uzaklaştıran hoş bir sürprizle gelebilir; bu sürprize kendini bırakman, akşam saatlerindeki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin sana verdiği bir fırsat. Bekar Oğlaklar, bugün yaşadığı bir yakınlaşmayı hemen ciddiye almak yerine biraz gözlemleyebilir; bu temkinli merak, onu doğru kişiye yönlendirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, farklı bir fikrin bugün grup içinde öne çıkmana yardımcı olabilir; farklı düşüncenin beklediğinden daha fazla destek bulması mümkün. Mars'ın Aslan'a geçişi, bu cesareti bugün senin için güçlendiriyor.

Maddi olarak Ay'ın akşamüstü Boğa'ya geçmesi, alışılmadık bir fikri somut bir plana dönüştürmene yardımcı olacak; bugünkü cesaretin akşam saatlerinde daha gerçekçi bir şekle bürünecek.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün sana tanıdığı alan, aranızdaki bağı güçlendirebilir; tam da senin burcunla uyumlu olan akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu özgürleştirici havayı destekliyor. Alışılmadık biriyle bugün güçlü bir bağlantı kuran bekar Kovalar, bu bağlantıyı standart kalıplara sokmadan yaşarsa daha özgün bir deneyim yakalayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, yaratıcı bir fikrini bugün paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, normalde çekindiğin bu adımı atman için seni destekliyor. Bu paylaşım, beklediğinden olumlu bir karşılık bulabilir.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya yerleşmesi, hayalindeki bir plana somut bir zemin kazandıracak; bu zemin üzerine akşam saatlerinde attığın adımlar daha kalıcı olacak.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin gösterdiği ince bir incelik, ilişkinizde beklenmedik bir yakınlık yaratabilir; bu incelik akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenden besleniyor. Hayalindekine benzer bir kişiyle bugün karşılaşan bekar Balıklar, bu karşılaşmayı ayakları yere basarak değerlendirirse hayal kırıklığı yaşamaktan kaçınacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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