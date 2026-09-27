Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Eylül Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sabah saatlerinde gerçekleşen Mars'ın Aslan'a geçişi seni işte atılgan bir adım atmaya itebilir; uzun süredir ertelediğin bir teklifi bugün sunman, beklediğinden olumlu karşılanabilir. Sadece rakiplerini değil kendi gururunu da gözetmen, bugünkü başarını kalıcı kılacak.

Maddi olarak günün ikinci yarısında gerçekleşen Ay'ın Boğa'ya geçişi, seni daha sakin ve pratik bir bakış açısına yöneltecek; sabahki atılganlığını akşama doğru somut bir plana dönüştürmen, bugünkü enerjini boşa harcamamanı sağlayacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bugün seni şaşırtan bir jesti, aranızdaki havayı hafifletebilir; akşam saatlerinde yaşanan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen, bu hoş sürprizin arkasındaki enerji. Bekar Koçlar bugün tanıştığı biriyle şaşırtıcı bir uyum yakalayabilir; bu doğallığı zorlamadan takip etmesi, keyifli bir başlangıca kapı aralayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…