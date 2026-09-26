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Günlük Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin günlük hareketine göre on iki burcun aşk, para, sağlık ve kariyer hayatını yorumladık. Günlük burç yorumlarına göre sizin 27 Eylül Pazar gününüz nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? Peki, 27 Eylül Pazar günü burçları neler bekliyor?

İşte, 27 Eylül Pazar gününe ait günlük burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, dünkü dolunayın ardından bugün biraz daha sakin bir tempoya geçebilirsin; ama Mars'ın kendi burcundaki Chiron'la kurduğu gergin açı, eski bir hassasiyetini yeniden gündeme getirebilir. Bu duyguyla karşılaştığında savunmaya geçmek yerine bir adım geri durman, bugünü çok daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak bugün dikkatli olman gereken bir konu çıkabilir; eski bir harcama alışkanlığın yeniden baş gösterebilir. Kararını vermeden önce bir kez daha düşünmen, seni gereksiz bir pişmanlıktan koruyacak.

Peki ya aşk? Partnerinin masum bir sözü bugün seni beklediğinden fazla etkileyebilir; bu tepkinin nereden geldiğini kendine sormadan önce yargılamaman, ilişkinizi koruyacak. Bekar Koçlar, yeni biriyle tanışırken eski bir döneme ait tanıdık bir çekingenliği içinde hissedebilir; bunu bastırmadan kabul etmesi, o kişiyle daha rahat bir sohbet kurmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, iş yerinde bugün karşılaştığın bir eleştiri seni her zamankinden çabuk savunmaya geçirebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, eleştiriye karşı hassasiyetini artırıyor. Cevap vermeden önce derin bir nefes alman, durumu gereğinden büyütmeni engelleyecek.

Maddi olarak bugün eski bir borç ya da ödeme hatırlatması karşına çıkabilir; bu konuyu görmezden gelmek yerine bugün çözüme kavuşturman, üzerindeki yükü hafifletecek.

Gelelim aşka. Partnerinin geçmişte söylediği bir söz bugün aklına takılıp seni rahatsız edebilir; bunu içinde büyütmek yerine açıkça konuşman, ilişkinizi rahatlatacak. Bekar Boğalar, biriyle yakınlaşırken geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusunun bugün yeniden canlandığını fark edebilir; bu korkuyu karşısındakine değil kendi geçmişine bağlaması, ilişkiye daha adil bir şans tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün bir arkadaşınla ya da iş arkadaşınla aranızda geçmişte kalmış bir tartışma yeniden gündeme gelebilir; Mars-Chiron gerginliği, kapandığını sandığın bir konunun aslında hâlâ hassas olduğunu gösterebilir. Sakin kalman, bu konuyu gerçekten kapatmanı sağlayacak.

Maddi olarak dikkatsizce verdiğin bir kararın bugün farkına varabilirsin; bunu telafi etmek için attığın adım, ilerleyen günlerde işine yarayacak.

Peki ya aşk? Partnerinin şaka yollu söylediği bir söz bugün beklediğinden ağır gelebilir; bu tepkinin altında yatan eski bir kaygıyı fark etmen, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar İkizler kendine sorabilir: bugün ilgilendiği kişiye karşı çekingen davranmasının nedeni bu kişi mi, yoksa geçmişte 'fazla konuşkan' bulunduğu bir anı mı? Bu soruyu sorması, doğallığından ödün vermeden doğru kişiyle bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, ailende eski bir mesele bugün beklenmedik bir anda yeniden gündeme gelebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, kapanmamış bir yarayı hatırlatabilir. Bu konuyu tekrar tartışmak yerine sakince dinlemen, durumu yatıştıracak en etkili yol olacak.

Maddi olarak ailevi bir konuda eski bir anlaşmazlık yeniden gündeme gelebilir; net ve sakin bir dille konuşman, bu meseleyi bugün gerçekten çözüme kavuşturabilir.

Gelelim aşka. Partnerinin geçmişte kalmış bir davranışını bugün yeniden hatırlayıp içerleyebilirsin; bu duyguyu bastırmak yerine konuşarak paylaşman, aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Yengeçler, yeni tanıştığı birinin mesafeli tavrını bugün olduğundan ağır yorumlayabilir; bu yorumun her zaman doğru olmadığını hatırlaması, ona iyi gelecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yaratıcı bir çalışmana gelen bir eleştiri bugün seni beklediğinden fazla incitebilir; Mars-Chiron gerginliği, gurunun hassas noktalarına dokunuyor. Eleştiriyi kişisel almak yerine yapıcı tarafını görmeye çalışman, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak bugün gösterişli bir harcamadan uzak durman akıllıca olacak; eski bir savurganlık alışkanlığın yeniden baş gösterebilir.

Peki ya aşk? Partnerinin ilgisizmiş gibi görünen bir tavrı bugün seni gereğinden fazla üzebilir; bu hassasiyetinin kaynağını sorgulaman, tepkini dengelemene yardımcı olacak. Bekar Aslanlar, ilgi duyduğu birinden gelen soğuk bir tepkiyi bugün fazla büyütebilir; bu tepkiyi kişisel almaması, özgüvenini korumasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iş yerinde yapılan küçük bir hatanın bugün büyütülerek eleştirilmesi seni fazlasıyla rahatsız edebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu açı, mükemmeliyetçi tarafını daha da hassaslaştırıyor. Kendine karşı biraz daha yumuşak olman, bugünü çok daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak eski bir hesap hatasının bugün yeniden karşına çıkması mümkün; bunu bir kez daha düzeltmen, ileride benzer bir sorunu önleyecek.

Gelelim aşka. Partnerinin seni eleştirdiğini düşündüğün bir an bugün seni beklediğinden fazla yaralayabilir; niyetini sorgulamadan önce sakin kalman, gereksiz bir tartışmayı önleyecek. Bekar Başaklar, dikkatini çeken birinin küçük bir uyarısını bugün fazla ciddiye alabilir; bunu ayırt etmesi, yeni bir ilişkiye daha rahat başlamasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bir ortaklıkta ya da iş birliğinde bugün eski bir anlaşmazlık yeniden su yüzüne çıkabilir; Mars-Chiron gerginliği, dengeyi bulmak için biraz daha çaba göstermeni gerektirebilir. Tarafsız kalmaya çalışman, bu konuyu bugün gerçekten çözüme kavuşturabilir.

Maddi olarak ortak bir hesapta geçmişten kalan bir anlaşmazlık gündeme gelebilir; net ve adil bir çözüm bulman, bugünkü gerginliği azaltacak.

Peki ya aşk? Partnerinin bir sözü bugün alışılmadık şekilde canını sıkabilir; bu tepkinin ardındaki eski bir güvensizliği fark etmen, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar Teraziler kendine sorabilir: yeni tanıştığı biriyle yaşanan küçük bir görüş ayrılığı gerçekten büyük bir sorun mu, yoksa eski bir çatışma korkusunun abarttığı bir an mı? Bu ayrımı yapması, ilişkiye daha rahat yaklaşmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, güvenle ilgili eski bir yara bugün beklenmedik bir anda yeniden açılabilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, bu hassasiyeti her zamankinden belirgin kılıyor. Tepkini vermeden önce durumu bütünüyle anlamaya çalışman, gereksiz bir çatışmayı önleyecek.

Maddi olarak güvenmediğin bir kişiyle ilgili eski bir şüphe bugün yeniden gündeme gelebilir; rakamları kendi gözünle doğrulaman, içini rahatlatacak.

Gelelim aşka. Partnerinin bir davranışını bugün olduğundan daha ciddiye alabilirsin; bu yorumun ardındaki eski bir güvensizliği fark etmen, gereksiz bir gerginliği önleyecek. Dikkatini çeken birinin gayet doğal bir davranışını bekar Akrepler bugün geçmişteki bir ihanet deneyiminin gözlüğüyle okuyabilir; bu gözlüğü fark edip çıkarması, yeni bir bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün bir planını paylaştığında beklemediğin bir eleştiriyle karşılaşabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, özgürlüğüne yönelik en ufak bir kısıtlamaya karşı seni daha hassas kılıyor. Eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak görmeden dinlemen, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak eski bir plansız harcamanın sonucuyla bugün yüzleşebilirsin; bu deneyimden ders çıkarman, gelecekte benzer bir hatayı önleyecek.

Peki ya aşk? Partnerinin senden daha fazla bağlılık istemesi bugün seni sıkışmış hissettirebilir; bu hissin ardındaki eski bir özgürlük kaygısını fark etmen, tepkini yumuşatacak. Bekar Yaylar, bugün ciddi bir yaklaşımla karşılaştığında içgüdüsel olarak geri çekilebilir; bu içgüdünün eski bir korkudan geldiğini fark etmesi, fırsatı değerlendirmesine yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bir otorite figürüyle bugün yaşayabileceğin bir gerginlik, geçmişte kalmış bir meseleyi yeniden gündeme getirebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu açı, bu hassasiyeti bugün belirgin kılıyor. Sakin ve net bir duruş sergilemen, durumu büyütmeden çözmeni sağlayacak.

Maddi olarak bugün eski bir sorumluluğun bedelini ödemen gerekebilir; bu süreci sabırla yönetmen, ileride sana rahatlık sağlayacak.

Gelelim aşka. Partnerinin senden daha fazla duygusal yakınlık istemesi bugün seni zorlayabilir; bu zorlanmanın ardındaki eski bir savunma mekanizmasını fark etmen, aranızdaki mesafeyi azaltacak. Bekar Oğlaklar, duygularını açmaktan bugün çekindiğini fark edebilir; bu çekingenliğin karşısındaki kişiyle değil, kendi geçmişiyle ilgili olduğunu bilmesi ona rahatlık verecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün farklı bir fikrini savunurken beklenenden sert bir tepkiyle karşılaşabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, farklı olma hakkına yönelik hassasiyetini artırıyor. Eleştiriyi bir tehdit olarak görmeden değerlendirmen, bugünü daha rahat geçirmeni sağlayacak.

Maddi olarak alışılmadık bir harcamanın sonucuyla bugün yüzleşebilirsin; bu deneyim, ileride daha dengeli kararlar almana yardımcı olacak.

Peki ya aşk? Partnerinin senden daha fazla yakınlık istemesi bugün seni kısıtlanmış hissettirebilir; bu hissin ardındaki eski bir bağımsızlık kaygısını fark etmen, tepkini yumuşatacak. Bekar Kovalar, ilgi gösteren birine karşı bugün beklenmedik bir mesafe koyabilir; bu mesafenin eski bir korkudan geldiğini anlaması, fırsatı kaçırmamasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, birinin bugün çizdiğin bir sınıra saygı göstermemesi seni üzebilir; Mars'ın Chiron'la kurduğu gergin açı, sınır konusundaki eski bir hassasiyeti tetikliyor. Kırgınlığını içine atmak yerine nazikçe ifade etmen, bugünü daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak birine borç verirken ya da harcama yaparken eski bir hayal kırıklığını hatırlayabilirsin; bu sefer daha net sınırlar çizmen, seni benzer bir hayal kırıklığından koruyacak.

Gelelim aşka. Partnerinin bir sözü bugün beklediğinden derin bir iz bırakabilir; bu hassasiyetin kaynağını anlamaya çalışman, aranızdaki iletişimi güçlendirecek. Bekar Balıklar, yeni tanıştığı birine karşı fazla hızlı bağlandığını fark ettiğinde geçmişteki bir örselenmenin izlerini bugün hissedebilir; kendine biraz zaman tanıması, bu bağı daha sağlıklı bir zeminde kurmasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
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