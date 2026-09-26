Günlük Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, dünkü dolunayın ardından bugün biraz daha sakin bir tempoya geçebilirsin; ama Mars'ın kendi burcundaki Chiron'la kurduğu gergin açı, eski bir hassasiyetini yeniden gündeme getirebilir. Bu duyguyla karşılaştığında savunmaya geçmek yerine bir adım geri durman, bugünü çok daha rahat atlatmanı sağlayacak.

Maddi olarak bugün dikkatli olman gereken bir konu çıkabilir; eski bir harcama alışkanlığın yeniden baş gösterebilir. Kararını vermeden önce bir kez daha düşünmen, seni gereksiz bir pişmanlıktan koruyacak.

Peki ya aşk? Partnerinin masum bir sözü bugün seni beklediğinden fazla etkileyebilir; bu tepkinin nereden geldiğini kendine sormadan önce yargılamaman, ilişkinizi koruyacak. Bekar Koçlar, yeni biriyle tanışırken eski bir döneme ait tanıdık bir çekingenliği içinde hissedebilir; bunu bastırmadan kabul etmesi, o kişiyle daha rahat bir sohbet kurmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…