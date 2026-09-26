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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
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Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 27 Eylül Pazar gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 27 Eylül Pazar gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 27 Eylül Pazar gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, dünkü dolunayın yarattığı gerginlik bugün başında hafif bir baskı olarak devam edebilir; Mars'ın kendi burcundaki Chiron'la kurduğu açı, bu baskıyı öfkeyle birleştirebilir. İçindeki gerginliği bastırmak yerine tempolu bir yürüyüşle dışarı atman, baş ağrısının şiddetlenmesini önleyecek. Bugün seni sinirlendiren bir şeye anında tepki vermek yerine önce nefes alman, hem zihnini hem bedenini koruyacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün söylemediğin bir söz boğazında fiziksel bir sıkışma olarak hissedilebilir; Mars-Chiron gerginliği, bastırdığın öfkeyi bu bölgede topluyor. İçindekini yüksek sesle değil ama açıkça ifade etmen, bu sıkışmayı hafifletecek. Sıcak bir içecek ve boynunu esnetecek hafif hareketler, bugün fiziksel olarak da rahatlamana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün sinir sistemin eski bir gerginliği yeniden hatırlamış gibi hassas çalışabilir; Mars-Chiron açısı, ellerinde ve omuzlarında ani bir kasılma olarak kendini gösterebilir. Cevap vermeden önce bir mola vermen, bu kasılmayı büyütmeden dağıtmana yardımcı olacak. Ellerini ve bileklerini gevşetecek kısa esnemeler, bugün özellikle işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün içine attığın bir kırgınlık midende yeniden bir hassasiyet yaratabilir; Mars-Chiron gerginliği, duygusal yükünü doğrudan sindirim sistemine taşıyor. Bu duyguyu bastırmak yerine güvendiğin biriyle paylaşman, midendeki bu eski hassasiyeti yatıştıracak. Hafif ve sıcak besinler tercih etmen, bugün seni fiziksel olarak da rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün kalbinin ritmini her zamankinden belirgin hissedebilirsin; Mars-Chiron gerginliği, gurunun incindiği bir anı fiziksel bir çarpıntı olarak yansıtabilir. Bu enerjiyi içine atmak yerine sevdiğin bir hareketle boşaltman, bugünü çok daha dengeli geçirmeni sağlayacak. Sırtındaki gerginliği fark edersen, kısa bir esneme molası işine yarayacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün kontrol edemediğin bir durum karşısında bağırsaklarında hafif bir sıkışma hissedebilirsin; Mars-Chiron gerginliği, mükemmeliyetçi tarafının bedenindeki en hassas noktasına dokunuyor. Derin nefes almak ve öğünlerini yavaşça yemek, bu gerginliği azaltacak. Kendine karşı bugün biraz daha hoşgörülü olman, hem mideni hem sinirlerini rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün bir anlaşmazlıkta taraf tutma zorunluluğu bel ve böbrek bölgende hissedilebilir; Mars-Chiron gerginliği, denge arayışının bedelini fiziksel olarak da gösteriyor. Bol su içmen ve uzun süre aynı pozisyonda kalmamaya özen göstermen, bu yükü hafifletecek. Kısa bir yürüyüş, bugün bedenindeki gerginliği dağıtmana yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün içinde biriken bir öfkeyi fark edebilirsin; Mars-Chiron gerginliği, bu öfkeyi bedeninde arınma ihtiyacına dönüştürüyor. Bu öfkeyi bastırmak yerine hareketle dışarı atman, bedenini fiziksel olarak da rahatlatacak. Bol su tüketmen, bugün arınma sürecini destekleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün kısıtlanmış hissettiğin bir an, kalça ve uyluk bölgende bir gerginlik olarak kendini gösterebilir; Mars-Chiron gerginliği, özgürlük ihtiyacını bedeninde de belirgin kılıyor. Açık havada geçireceğin kısa bir yürüyüş, bu birikimi dağıtmana yardımcı olacak. Ağır ve yağlı yemeklerden bugün uzak durman, karaciğerini de rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün taşıdığın eski bir sorumluluğun ağırlığı dizlerinde ve eklemlerinde hissedilebilir; Mars-Chiron gerginliği, bu yükü her zamankinden belirgin kılıyor. Ara sıra kalkıp gerinmen, bu ağırlığı hafifletecek. Omuzlarındaki yükü bir süreliğine bırakman, hem bedenini hem zihnini rahatlatacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün bastırdığın bir huzursuzluk dolaşım sistemine ve baldırlarına yayılabilir; Mars-Chiron gerginliği, bağımsızlık ihtiyacını bugün bedensel olarak da hissettiriyor. Kısa, düzenli hareket molaları bugün uzun bir egzersizden daha çok işine yarayacak. Bol su içmen, dolaşımını rahatlatacak bir adım olacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün göz ardı edildiğini hissettiğin bir an, ayaklarında ve genel enerjinde bir ağırlık bırakabilir; Mars-Chiron gerginliği, sınırlarını koruma ihtiyacını bedeninde de belirgin kılıyor. Ayaklarını yukarı kaldırıp birkaç dakika dinlendirmen, bu yorgunluğu hafifletecek. Bol su içmen, bugün bağışıklığını da destekleyecek.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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