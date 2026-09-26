Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, dünkü dolunayın yarattığı gerginlik bugün başında hafif bir baskı olarak devam edebilir; Mars'ın kendi burcundaki Chiron'la kurduğu açı, bu baskıyı öfkeyle birleştirebilir. İçindeki gerginliği bastırmak yerine tempolu bir yürüyüşle dışarı atman, baş ağrısının şiddetlenmesini önleyecek. Bugün seni sinirlendiren bir şeye anında tepki vermek yerine önce nefes alman, hem zihnini hem bedenini koruyacak.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…