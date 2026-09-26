Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün ilişkinizde daha önce de yaşadığınız bir tartışma kalıbının yeniden devreye girdiğini fark edebilirsin; Mars'ın kendi burcundaki Chiron'la kurduğu gergin açı, sabırsızlığının en hassas noktalarına dokunuyor. Aynı senaryoyu tekrar tekrar yaşamak yerine bugün farklı bir tepki vermeyi denemen, aranızdaki döngüyü kırmana yardımcı olabilir.

Bekar Koçlar ise yeni tanıştığı biriyle konuşurken eskiden yaşadığı bir hayal kırıklığının reflekslerini bugün yeniden hissedebilir; bu refleksi fark edip yavaşlaması, yeni kişiyle daha sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…