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Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 27 Eylül Pazar Günün Nasıl Geçecek?

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astroirem Astroloji Editörü
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Gökyüzünden haber bekleyenler buraya! 27 Eylül Pazar günü aşk hayatınızda yepyeni bir sayfa açılabilir. Tabii ilişkilerinizde sabrınızı sınayan gelişmeler de söz konusu olabilir. Peki, bugün aşk hayatınız nasıl değişecek? Hangi burçlar aşkı tadacak? Kapınızı çalan aşk mı olacak, ayrılık mı? Bu arada on iki burcun aşka ne kadar sadık olduğunu da göreceğiz! 

İşte, 27 Eylül Pazar gününe özel aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün ilişkinizde daha önce de yaşadığınız bir tartışma kalıbının yeniden devreye girdiğini fark edebilirsin; Mars'ın kendi burcundaki Chiron'la kurduğu gergin açı, sabırsızlığının en hassas noktalarına dokunuyor. Aynı senaryoyu tekrar tekrar yaşamak yerine bugün farklı bir tepki vermeyi denemen, aranızdaki döngüyü kırmana yardımcı olabilir.

Bekar Koçlar ise yeni tanıştığı biriyle konuşurken eskiden yaşadığı bir hayal kırıklığının reflekslerini bugün yeniden hissedebilir; bu refleksi fark edip yavaşlaması, yeni kişiyle daha sağlıklı bir başlangıç yapmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, partnerinin bir başkasıyla kurduğu sıradan bir sohbet bugün içinde beklenmedik bir kıskançlık uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, güvenle ilgili eski bir hassasiyetini alevlendiriyor. Bu duyguyu bastırmak yerine nedenini kendine sormaya çalışman, gereksiz bir tartışmayı önleyecek.

Bekar Boğalar ise yeni biriyle yakınlaşırken geçmişte yaşadığı bir aldatılma korkusunun bugün yeniden canlandığını fark edebilir; bu korkuyu karşısındakine değil kendi geçmişine bağlaması, ilişkiye daha adil bir şans tanımasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün söylediğin bir söz partnerin tarafından yanlış anlaşılabilir; Mars-Chiron gerginliği, 'anlaşılmadığını' hissettiğin eski bir döneme dair hassasiyetini tetikliyor. Kırgınlığa kapılmadan önce niyetini açıkça tekrar etmen, yanlış anlaşılmayı hızla gidermeni sağlayacak.

Bekar İkizler kendine sorabilir: ilgilendiği kişiye karşı bugün hissettiği çekingenlik bu kişiden mi, yoksa geçmişte 'fazla konuşkan' bulunduğu bir anıdan mı geliyor? Bu soruyu sorması, kendi doğallığından ödün vermeden doğru kişiyle daha rahat bir bağ kurmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, partnerinin bugün planlı bir akşamı iptal etmesi, içinde beklenmedik bir terk edilme korkusu uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, önemsenmeme hissine karşı seni her zamankinden hassas kılıyor. Bu korkuyu içine atmak yerine açıkça dile getirmen, partnerinin seni daha iyi anlamasını sağlayacak.

Yeni tanıştığı birinin bugün gösterdiği ufak bir mesafe, bekar Yengeçlerin aklına hızla eski bir terk edilme deneyimini getirebilir; oysa bu mesafe çoğu zaman karşı tarafın meşguliyetiyle ilgilidir, onunla değil. Bunu hatırlaması, daha adil bir bakış açısı kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, partnerinin bugün seni yeterince övmemesi ya da fark etmemesi, beklediğinden derin bir hayal kırıklığı yaratabilir; Mars-Chiron gerginliği, değersizlik korkunu tetikliyor. Bu ihtiyacını partnerine açıkça söylemen, onu suçlamaktan çok daha etkili bir çözüm olacak.

Bekar Aslanlar ise ilgi duyduğu birinden gelen soğuk bir tepkiyi geçmişteki bir reddedilme anısıyla birleştirip büyütebilir; bu tepkiyi kişisel almadan değerlendirmesi, ona daha sağlıklı bir bakış açısı kazandıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, partnerinin bugün yaptığın bir şeyi eleştirmesi, içindeki yetersizlik korkusunu doğrudan tetikleyebilir; Mars-Chiron gerginliği, bu hassasiyeti her zamankinden belirgin kılıyor. Eleştiriyi kişiliğine değil davranışına yönelik bir yorum olarak görmen, tepkini yumuşatacak.

Yeni tanıştığı birinin masum bir yorumunu bekar Başaklar bugün bir eleştiri gibi algılayabilir; bu algının geçmişte yaşanmış bir eleştiri anısından beslendiğini fark etmesi, yeni ilişkiye daha sağlıklı bir zeminde başlamasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün partnerinle aranızda bir konuda taraf tutman gereken bir durum ortaya çıkabilir; Mars-Chiron gerginliği, çatışmadan kaçma isteğini her zamankinden güçlü kılıyor. Kararsız kalmak yerine net bir tavır alman, uzun vadede daha sağlıklı bir sonuç doğuracak.

Yeni tanıştığı biriyle yaşanan küçük bir görüş ayrılığını bekar Teraziler bugün olduğundan büyük bir sorun gibi görebilir; bu büyütmenin eski bir çatışma korkusundan geldiğini fark etmesi, ilişkiye daha rahat yaklaşmasını sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, partnerinin bugün seninle paylaşmadığı küçük bir detay, içinde beklenmedik bir güvensizlik uyandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, kontrol etme isteğini alevlendiriyor. Sorgulamak yerine açıkça sormayı tercih etmen, aranızdaki güveni koruyacak en sağlıklı yol olacak.

Bekar Akrepler ise yeni tanıştığı birinin doğal bir davranışını geçmişteki bir ihanet deneyimiyle ilişkilendirip yanlış yorumlayabilir; bu yorumun her zaman doğru olmadığını hatırlaması, yeni bir bağ kurmasını kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, partnerinin bugün senden daha fazla zaman geçirmenizi istemesi, içinde ani bir sıkışmışlık hissi yaratabilir; Mars-Chiron gerginliği, özgürlüğünün elinden alındığı hissini güçlendiriyor. Bu hissi kaçmak yerine konuşarak paylaşman, partnerinin seni daha iyi anlamasını sağlayacak.

Yeni tanıştığı birinin ciddi bir yaklaşımı, bekar Yayları geçmişteki bir bağlanma korkusuyla yüzleştirebilir; bu korkuyu fark edip bir kenara bırakması, önündeki fırsatı kaçırmadan değerlendirmesini sağlayacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün partnerin senden biraz daha fazla duygusal açılım beklerken, seni bu istek karşısında geri çekilme dürtüsüyle bulabilirsin; Mars-Chiron gerginliği, savunmasız kalma korkunu tetikliyor. Küçük bir adımla bile olsa duygularını paylaşman, aranızdaki mesafeyi azaltacak.

Yeni tanıştığı birine duygularını açmaktan bugün çekinen bekar Oğlaklar, bu çekingenliğin karşısındaki kişiyle değil kendi geçmişiyle ilgili olduğunu bilmeli; küçük bir adımla güven kurmaya başlaması, bu bağı zamanla sağlamlaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, partnerinin bugün senden daha fazla yakınlık istemesi, bağımsızlığına yönelik bir tehdit gibi hissettirebilir; Mars-Chiron gerginliği, bu hassasiyetini her zamankinden güçlü kılıyor. Ona ihtiyaç duyduğun kişisel alanı nazikçe hatırlatman, aranızdaki gerginliği bugün azaltacak.

Yeni tanıştığı birinin ilgisi, bekar Kovalarda beklenmedik bir mesafe koyma isteği uyandırabilir; bu isteğin eski bir özgürlük kaybı korkusundan geldiğini anlaması, fırsatı değerlendirmesine yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, partnerinin bugün senin için çizdiğin bir sınırı fark etmemesi, içinde eski bir göz ardı edilme hissini canlandırabilir; Mars-Chiron gerginliği, bu hassasiyeti bugün belirgin kılıyor. Sınırını nazikçe ama net bir şekilde hatırlatman, kendini korumanın en sağlıklı yolu olacak.

Bekar Balıklar ise yeni tanıştığı birine karşı fazla hızlı bağlandığını fark ettiğinde geçmişteki bir hayal kırıklığının izlerini bugün hissedebilir; kendine biraz zaman tanıması, bu bağı daha sağlıklı bir zeminde kurmasına yardımcı olacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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