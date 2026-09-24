Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 25 Eylül Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, partnerine karşı bugün dünden daha sakin ve anlayışlı bir tavır sergileyebilirsin; ilişkisi olan Koçlar için Ay'ın Balık'ta seyrini sürdürmesi bu yumuşamayı destekliyor. Dünkü gerginliğin yerini bugün daha rahat bir iletişime bırakması ilişkinize iyi gelecek ve aranızdaki havayı hafifletecek.

Bekar Koçlar ise dün tanıştığı birine duyduğu ilginin kalıcı olup olmadığını bugün anlamaya çalışabilir; bu değerlendirme süreci acele etmeden ilerlerse daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilir. Kararını vermeden önce birkaç kez daha görüşmek, seni yanlış bir izlenimden koruyacak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…