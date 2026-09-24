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AFAD Depremi Açıkladı: Şanlıurfa'da Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi

AFAD Depremi Açıkladı: Şanlıurfa'da Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 10:46 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 11:28
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Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5.4 olarak belirlendi.

Deprem sonrası ilk açıklama Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan geldi: “Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor, can kaybı yok.”

Bakan Murat Kurum’dan açıklama: 'Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz.'

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Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı. Deprem, çevre illerde de hissedildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama: "Can kaybı yok"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan ilk açıklama: "Can kaybı yok"

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkese geçmiş olsun dileklerini ileterek, 'Sahada yapılan ilk incelemede, şu an için herhangi bir can kaybı ve yıkım söz konusu değil. Herkese geçmiş olsun. Sahadaki tarama çalışmalarımız sürüyor.' diye konuştu.

AFAD'dan açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD)yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

'Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40'ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'

Bakan Kurum: Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

'Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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