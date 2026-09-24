AFAD Depremi Açıkladı: Şanlıurfa'da Deprem Oldu, Çevre İllerden de Hissedildi

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya ve Diyarbakır'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre merkez üssü Şanlıurfa Karaköprü olan depremin büyüklüğü 5.4 olarak belirlendi.

Deprem sonrası ilk açıklama Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak'tan geldi: “Sahada inceleme sürüyor, yıkım bulunmuyor, can kaybı yok.”

Bakan Murat Kurum’dan açıklama: 'Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum olmamakla birlikte il müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Her ihbarı değerlendiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz.'