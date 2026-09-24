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İkisinin de Adı Taylor'dı: Taylor Lautner ve Eşi Bebeklerine Verdikleri İsimle Beklenen Espriyi Yaptı!

İkisinin de Adı Taylor'dı: Taylor Lautner ve Eşi Bebeklerine Verdikleri İsimle Beklenen Espriyi Yaptı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.09.2026 - 11:17
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Alacakaranlık serisinin yıldızı Taylor Lautner ve eşi Tay ilk kez anne baba oldu. Çiftin aynı adı ve soyadını taşıması, hamilelik haberinden beri sosyal medyanın dilindeydi. Herkes bebeğin de Taylor adını alıp almayacağını merak ediyordu. Beklenen doğum haberi geldi, isim de açıklandı. Lautner çifti, internetin aylardır yaptığı espriye küçük bir pay bırakmış!

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Alacakaranlık serisinin Jacob Black'i Taylor Lautner'ın aşk hayatında yıllardır süren tatlı bir isim karışıklığı var.

Alacakaranlık serisinin Jacob Black'i Taylor Lautner'ın aşk hayatında yıllardır süren tatlı bir isim karışıklığı var.

Oyuncu, evlenmeden önceki adı Taylor Dome olan eşiyle 2022'de dünyaevine girdi. Eşi de Lautner soyadını alınca çift aynı adı ve soyadını taşımaya başladı: Taylor Lautner ve Taylor Lautner! Günlük hayatta karışıklığı önlemek için oyuncunun eşi daha çok Tay adını kullanıyor. 

Çift ilk bebeklerini beklediklerini duyurunca sosyal medyada bir soru dolaşmaya başladı: Evdeki Taylor sayısı üçe çıkacak mı? Açıkçası bu kadar uygun bir espri varken internetin peşini bırakması da pek mümkün değildi.

Üstelik “Bebeğin adı Taylor olsun” fikri yalnızca takipçilerin şakası olarak kalmadı; çift de konuyu konuştu.

Tay Lautner, hamileliği sırasında katıldığı Call Her Daddy yayınında Taylor adının seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Hatta bebeğe bu adı vermezse internetin kendisine kızacağından şakayla karışık söz etmişti. Böylece bebeğin ismi açıklanana kadar “üçüncü Taylor” beklentisi iyice büyüdü.

Beklenen haber geldi! Taylor ve Tay Lautner, 16 Eylül'de dünyaya gelen kızlarına Lennon Taylor Lautner adını verdi.

Beklenen haber geldi! Taylor ve Tay Lautner, 16 Eylül'de dünyaya gelen kızlarına Lennon Taylor Lautner adını verdi.

Çift, doğum haberini 23 Eylül'de ortak bir paylaşımla duyurdu. Bebeklerine sevgiyle Lenny diye seslendiklerini de açıkladılar. Yani kızlarının ilk adı Lennon oldu ama aylardır konuşulan Taylor adı da ikinci isim olarak aileye katıldı! 

Sosyal medyanın beklediği “üç Taylor Lautner” esprisi böylece bir bakıma gerçekleşti. Anne ve babasının adını taşıyan minik Lenny'ye hoş geldin diyelim!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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