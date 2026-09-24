İkisinin de Adı Taylor'dı: Taylor Lautner ve Eşi Bebeklerine Verdikleri İsimle Beklenen Espriyi Yaptı!

Oyuncu, evlenmeden önceki adı Taylor Dome olan eşiyle 2022'de dünyaevine girdi. Eşi de Lautner soyadını alınca çift aynı adı ve soyadını taşımaya başladı: Taylor Lautner ve Taylor Lautner! Günlük hayatta karışıklığı önlemek için oyuncunun eşi daha çok Tay adını kullanıyor.

Çift ilk bebeklerini beklediklerini duyurunca sosyal medyada bir soru dolaşmaya başladı: Evdeki Taylor sayısı üçe çıkacak mı? Açıkçası bu kadar uygun bir espri varken internetin peşini bırakması da pek mümkün değildi.

Üstelik “Bebeğin adı Taylor olsun” fikri yalnızca takipçilerin şakası olarak kalmadı; çift de konuyu konuştu.

Tay Lautner, hamileliği sırasında katıldığı Call Her Daddy yayınında Taylor adının seçenekler arasında olduğunu söylemişti. Hatta bebeğe bu adı vermezse internetin kendisine kızacağından şakayla karışık söz etmişti. Böylece bebeğin ismi açıklanana kadar “üçüncü Taylor” beklentisi iyice büyüdü.