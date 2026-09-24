İkisinin de Adı Taylor'dı: Taylor Lautner ve Eşi Bebeklerine Verdikleri İsimle Beklenen Espriyi Yaptı!
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Alacakaranlık serisinin yıldızı Taylor Lautner ve eşi Tay ilk kez anne baba oldu. Çiftin aynı adı ve soyadını taşıması, hamilelik haberinden beri sosyal medyanın dilindeydi. Herkes bebeğin de Taylor adını alıp almayacağını merak ediyordu. Beklenen doğum haberi geldi, isim de açıklandı. Lautner çifti, internetin aylardır yaptığı espriye küçük bir pay bırakmış!
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Alacakaranlık serisinin Jacob Black'i Taylor Lautner'ın aşk hayatında yıllardır süren tatlı bir isim karışıklığı var.
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Beklenen haber geldi! Taylor ve Tay Lautner, 16 Eylül'de dünyaya gelen kızlarına Lennon Taylor Lautner adını verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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