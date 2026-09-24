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Anne Yarısı'nda Şivesi Eleştiri Konusu Olmuştu! Esra Dermancıoğlu Kendini Tiye Aldı

Anne Yarısı'nda Şivesi Eleştiri Konusu Olmuştu! Esra Dermancıoğlu Kendini Tiye Aldı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
24.09.2026 - 11:26
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Anne Yarısı'nda Meryem'i canlandıran Esra Dermancıoğlu, karakterin şivesine yönelik eleştirilere kendine has üslubuyla yanıt verdi. Meryem'in aile geçmişini Karadeniz'den Mardin'e, Ege'den Kapadokya'ya kadar uzatan Dermancıoğlu, karakteri için “Multilingual diyoruz. Daha geri gidersen Fransa'ya kadar gider” diyerek eleştirileri tiye aldı.

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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nda Meryem karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, bu kez oyunculuğuna yönelik şive eleştirilerine verdiği yanıtla gündemde.

NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nda Meryem karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, bu kez oyunculuğuna yönelik şive eleştirilerine verdiği yanıtla gündemde.

Çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen dizinin ilk bölümünün ardından Esra Dermancıoğlu'nun Meryem karakterinde kullandığı şive de bazı izleyicilerin eleştirilerine konu oldu. Dermancıoğlu ise gelen yorumlara uzun ve ciddi bir savunmayla değil, Instagram hesabından yaptığı esprili bir açıklamayla karşılık verdi.

Takipçilerine “Arkadaşlar, tatloşlarım” diye seslenen oyuncu, Meryem'in şivesinin neden belirli bir yöreye aitmiş gibi duyulmadığını karakterin hayli karmaşık aile geçmişi üzerinden anlatmaya başladı. Meryem'in annesinin Karadenizli, babasının ise Mardin tarafından olduğunu söyleyen Dermancıoğlu; karakterin çocukluğunda Roman bir “cici anne” yanında da kaldığını anlattı.

Ancak oyuncunun esprisi bununla da bitmedi. Meryem'in aile geçmişine Kapadokya, Nevşehir ve Ege'yi de ekleyen Dermancıoğlu şöyle devam etti:

“Şimdi Meryem, çeşit çeşit şive konuşulan evlerde kalmış hep. Yani Meryem'in ciddi bir geçmişi var. Yani multilingual diyoruz. Daha geri gidersen Fransa'ya kadar gider.”

Anne Yarısı'nın Meryem'i Esra Dermancıoğlu'nun şive eleştirilerine yanıtını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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