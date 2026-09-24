Anne Yarısı'nda Şivesi Eleştiri Konusu Olmuştu! Esra Dermancıoğlu Kendini Tiye Aldı

Çekimleri Kapadokya'da gerçekleştirilen dizinin ilk bölümünün ardından Esra Dermancıoğlu'nun Meryem karakterinde kullandığı şive de bazı izleyicilerin eleştirilerine konu oldu. Dermancıoğlu ise gelen yorumlara uzun ve ciddi bir savunmayla değil, Instagram hesabından yaptığı esprili bir açıklamayla karşılık verdi.

Takipçilerine “Arkadaşlar, tatloşlarım” diye seslenen oyuncu, Meryem'in şivesinin neden belirli bir yöreye aitmiş gibi duyulmadığını karakterin hayli karmaşık aile geçmişi üzerinden anlatmaya başladı. Meryem'in annesinin Karadenizli, babasının ise Mardin tarafından olduğunu söyleyen Dermancıoğlu; karakterin çocukluğunda Roman bir “cici anne” yanında da kaldığını anlattı.

Ancak oyuncunun esprisi bununla da bitmedi. Meryem'in aile geçmişine Kapadokya, Nevşehir ve Ege'yi de ekleyen Dermancıoğlu şöyle devam etti: