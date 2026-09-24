Anne Yarısı'nda Şivesi Eleştiri Konusu Olmuştu! Esra Dermancıoğlu Kendini Tiye Aldı
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Anne Yarısı'nda Meryem'i canlandıran Esra Dermancıoğlu, karakterin şivesine yönelik eleştirilere kendine has üslubuyla yanıt verdi. Meryem'in aile geçmişini Karadeniz'den Mardin'e, Ege'den Kapadokya'ya kadar uzatan Dermancıoğlu, karakteri için “Multilingual diyoruz. Daha geri gidersen Fransa'ya kadar gider” diyerek eleştirileri tiye aldı.
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NOW'ın yeni dizisi Anne Yarısı'nda Meryem karakterine hayat veren Esra Dermancıoğlu, bu kez oyunculuğuna yönelik şive eleştirilerine verdiği yanıtla gündemde.
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Anne Yarısı'nın Meryem'i Esra Dermancıoğlu'nun şive eleştirilerine yanıtını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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