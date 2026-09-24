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Eğitime Deprem Nedeniyle Ara: Şanlıurfa’daki Deprem Sonrası Okullar Tatil Edildi

Eğitime Deprem Nedeniyle Ara: Şanlıurfa’daki Deprem Sonrası Okullar Tatil Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 12:07
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Şanlıurfa Pınarbaşı'nda meydana gelen 5.4 büyüklüğünde deprem dolayısıyla eğitime 1 gün ara verildi. Şanlıurfa'da saat 10.40'ta 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Şanlıurfa valisi Hasan Şıldak herhangi bir olumsuz durum olmadığını açıkladı. Şanlıurfa Valiliği tedbir amacıyla il genelinde okulların tatil edildiğini duyurdu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: 'Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir.'

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Şanlıurfa’da gerçekleşen deprem sonrası şehirde okullar 1 gün tatil edildi.

Şanlıurfa’da gerçekleşen deprem sonrası şehirde okullar 1 gün tatil edildi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 'Deprem nedeniyle ilimizdeki bütün eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakımevlerinde eğitim öğretim faaliyetlerine 24.09.2026 Perşembe günü ara verilmiştir' açıklamasında bulundu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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