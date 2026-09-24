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Şanlıurfa'da Meydana Gelen 5,4 Büyüklüğündeki Depremden Görüntüler

Şanlıurfa'da Meydana Gelen 5,4 Büyüklüğündeki Depremden Görüntüler

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:21 Son Güncelleme: 24.09.2026 - 11:34
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AFAD, saat 10.40'ta Şanlıurfa merkez üssü olan 5,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu. Şanlıurfa'nın çevre illerinde de deprem güçlü şekilde hissedildi. 

Yaşanan deprem sonrası deprem anından görüntüler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

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Şanlıurfa'daki deprem anından görüntüler:

Gaziantep Gündemi hesabından paylaşılan deprem anı görüntüleri:

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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