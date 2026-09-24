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Çorum FK'yı Süper Lig'e Taşıyan Uğur Uçar ile Yollar 6 Hafta Sonra Ayrıldı

Çorum FK'yı Süper Lig'e Taşıyan Uğur Uçar ile Yollar 6 Hafta Sonra Ayrıldı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
24.09.2026 - 12:07
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Süper Lig'e bu sezon kulüp tarihinde ilk kez adım atan Arca Çorum FK'da teknik direktör koltuğu boşaldı. Ajansspor'un haberine göre kırmızı-siyahlı kulüp, takımı geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off'larından Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Uçar, Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk teknik direktörü olarak tarihe geçmişti. Karar, ligin 6. haftasında sahada Alanyaspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından ve milli ara başlarken geldi. Çorum FK, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan toplayıp 11. sıraya yerleşmişti. Yani takım düşme hattının dışındaydı. Kulübün sosyal medya hesaplarından ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Uğur Uçar, şubatta geldiği Çorum FK'yı mayısta Süper Lig'e çıkardı

Uğur Uçar, şubatta geldiği Çorum FK'yı mayısta Süper Lig'e çıkardı

Uğur Uçar, 17 Şubat 2026'da Çorum FK ile 1,5 yıl artı 1 yıl opsiyonlu sözleşme imzalamıştı. Kulübe gelmeden önce Trendyol 1. Lig'de Pendikspor'u çalıştıran 39 yaşındaki teknik adam, Çorum'da kısa sürede sonuç aldı.

Mayıs ayında oynanan play-off finalinde Çorum FK, Esenler Erokspor'u Serdar Gürler ve Mame Thiam'ın golleriyle 2-0 yenerek Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Bu, Çorum'un Süper Lig'de ilk kez temsil edileceği anlamına geliyordu. Uçar da maçın ardından teknik direktörlük kariyerindeki ilk kupayı kazanmanın heyecanını yaşadığını söylemişti.

Ajansspor'un aktardığı verilere göre Uçar, Çorum FK'nın başında çıktığı 23 resmi maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bu tablo maç başına tam 2 puan ortalamasına denk geliyor. Futbolculuk döneminde Galatasaray altyapısından yetişen, sarı-kırmızılılarla iki, Başakşehir ile bir lig şampiyonluğu yaşayan eski sağ bek, teknik direktörlükte de hızlı bir çıkış yakalamıştı.

Galatasaray deplasmanında 2-2 ile başlayan sezon, 6 haftada 7 puanla sürdü

Galatasaray deplasmanında 2-2 ile başlayan sezon, 6 haftada 7 puanla sürdü

Çorum FK, Süper Lig serüvenine 14 Ağustos'ta RAMS Park'ta Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak başladı. Osimhen'in golüyle geriye düşen kırmızı-siyahlılar, Alexandros Kyziridis ve Jesus Ramirez'in golleriyle skoru çevirdi; Galatasaray ancak 90. dakikada eşitliği yakalayabildi. Bu sonuç, kulübün Süper Lig tarihindeki ilk puanı olarak kayda geçti.

Sonraki haftalar daha dalgalı geçti. 3. haftada Beşiktaş deplasmanında Dusan Vlahovic'in hat-trick yaptığı maçta 6-2'lik ağır bir yenilgi geldi. Takım ardından art arda iki galibiyet alarak puanını 7'ye çıkardı.

Son maç ise 6. haftadaki Alanyaspor karşılaşması oldu. Sahasında oynanan maçta Gaius Makouta ve Arda Usluoğlu'nun golleri, Jesus Ramirez'in golünü etkisiz bıraktı ve Çorum FK sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Hedefini Avrupa olarak açıklayan yönetim, milli arada yeni teknik direktör arayacak

Hedefini Avrupa olarak açıklayan yönetim, milli arada yeni teknik direktör arayacak

Sezon öncesinde, 4 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda Çorum FK yönetimi, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Süper Lig'deki ilk sezonunda hedefini Avrupa olarak belirlemişti. Ligde 11. sırada kalan başlangıç, bu hedefin altında kaldı ve yönetim yeni bir yapılanmaya gitmeyi tercih etti.

Aktarılan bilgilere göre ayrılık kararının ardından Uğur Uçar, tesislerde kulüp çalışanları ve futbolcularla vedalaşarak İstanbul'a döndü. Kulübün yerine kimi getireceği ise henüz netleşmedi.

Zamanlama açısından yönetimin elinde küçük bir avantaj var: Süper Lig milli araya girdi. Yeni teknik direktör, lig yeniden başlamadan önce takımı tanıyıp kendi fikirlerini oturtmak için birkaç haftalık bir süreye sahip olacak. Çorum FK'nın Yunanistan milli takımına çağrılan Alexandros Kyziridis gibi oyuncuları ise bu dönemde milli formayla sahada olacak.

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Kuzey Soydan
Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
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