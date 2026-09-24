Çorum FK'yı Süper Lig'e Taşıyan Uğur Uçar ile Yollar 6 Hafta Sonra Ayrıldı

Sezon öncesinde, 4 Ağustos'ta düzenlenen toplantıda Çorum FK yönetimi, Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Süper Lig'deki ilk sezonunda hedefini Avrupa olarak belirlemişti. Ligde 11. sırada kalan başlangıç, bu hedefin altında kaldı ve yönetim yeni bir yapılanmaya gitmeyi tercih etti.

Aktarılan bilgilere göre ayrılık kararının ardından Uğur Uçar, tesislerde kulüp çalışanları ve futbolcularla vedalaşarak İstanbul'a döndü. Kulübün yerine kimi getireceği ise henüz netleşmedi.

Zamanlama açısından yönetimin elinde küçük bir avantaj var: Süper Lig milli araya girdi. Yeni teknik direktör, lig yeniden başlamadan önce takımı tanıyıp kendi fikirlerini oturtmak için birkaç haftalık bir süreye sahip olacak. Çorum FK'nın Yunanistan milli takımına çağrılan Alexandros Kyziridis gibi oyuncuları ise bu dönemde milli formayla sahada olacak.