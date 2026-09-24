Çorum FK'yı Süper Lig'e Taşıyan Uğur Uçar ile Yollar 6 Hafta Sonra Ayrıldı
Süper Lig'e bu sezon kulüp tarihinde ilk kez adım atan Arca Çorum FK'da teknik direktör koltuğu boşaldı. Ajansspor'un haberine göre kırmızı-siyahlı kulüp, takımı geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off'larından Süper Lig'e taşıyan Uğur Uçar ile yollarını ayırdı. Uçar, Çorum FK'nın Süper Lig'deki ilk teknik direktörü olarak tarihe geçmişti. Karar, ligin 6. haftasında sahada Alanyaspor'a 2-1 kaybedilen maçın ardından ve milli ara başlarken geldi. Çorum FK, ilk 6 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 7 puan toplayıp 11. sıraya yerleşmişti. Yani takım düşme hattının dışındaydı. Kulübün sosyal medya hesaplarından ayrılıkla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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