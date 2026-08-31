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Beşiktaş, Evinde Çorum FK'ya Karşı Dusan Vlahovic'in Gol Şovuyla Farklı Kazandı

Beşiktaş, Evinde Çorum FK'ya Karşı Dusan Vlahovic'in Gol Şovuyla Farklı Kazandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.08.2026 - 23:19
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Beşiktaş, Avrupa dönüşü evinde Çorum FK'yı ağırladı. Dusan Vlahovic'in hattrick yaparak yıldızlaştığı gecede Beşiktaş evinde gol şov yaptı. Vlahovic, İlhan Fakılı, Cerny ve Murillo'nun gollerine Çorum FK, Diamonde ve Mahmic ile karşılık verdi ve maç 6-2 sone erdi.

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Beşiktaş ilk yarıda rahat bir oyunla skoru buldu.

Beşiktaş ilk yarıda rahat bir oyunla skoru buldu.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Djalo'nun kafa vuruşu üst direkten dönerken, pozisyonun devamında Agbadou'nun arka direğe gönderdiği topu Cerny kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Çorum FK, Vlahovic ile beraberlik golünü ararken 13. dakikada ve 32. dakikada gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da istediği sonucu alamadı. Beşiktaş ise 36. dakikada Trossard ve Murillo ile ikinci gole yaklaşsa da top üst direkten döndü.

Siyah-beyazlı ekip 42. dakikada penaltı kazandı. Olaitan'ın şutunda topun Penetra'nın eline çarpması sonrası VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.

İkinci yarı ise gol şov vardı.

İkinci yarı ise gol şov vardı.

Vlahovic'in sahneye çıktığı gecede, Çorum FK farkı bire indirse de Sırp yıldız 59 ve 66'da sahneye çıkarak kendisinin üçüncü takımının dördüncü golünü atarak Beşiktaş'a rahat bir nefes aldırdı. 

73'te İlhan Fakılı ile 5. golünü bulan Beşiktaş oldukça rahatladı. 77'de Çorum farkı üçe indirse de bu gol maçın gidişatında bir değişikliğe neden olmadı.

83'te Murillo skoru 6-2'ye getirdi. 89'da yeni transfer Poku ağları sarssa da VAR kontrolü sonrasında gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 

Maç 6-2 sona erdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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