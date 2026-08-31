Beşiktaş, Evinde Çorum FK'ya Karşı Dusan Vlahovic'in Gol Şovuyla Farklı Kazandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Arca Çorum FK karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 9. dakikasında Beşiktaş öne geçti. Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Djalo'nun kafa vuruşu üst direkten dönerken, pozisyonun devamında Agbadou'nun arka direğe gönderdiği topu Cerny kafa vuruşuyla ağlara gönderdi.

Çorum FK, Vlahovic ile beraberlik golünü ararken 13. dakikada ve 32. dakikada gole yaklaştı ancak iki pozisyonda da istediği sonucu alamadı. Beşiktaş ise 36. dakikada Trossard ve Murillo ile ikinci gole yaklaşsa da top üst direkten döndü.

Siyah-beyazlı ekip 42. dakikada penaltı kazandı. Olaitan'ın şutunda topun Penetra'nın eline çarpması sonrası VAR incelemesinin ardından hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 43. dakikada topun başına geçen Vlahovic, meşin yuvarlağı ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti.