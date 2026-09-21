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Fon Krizi Sürerken AKP'den SPK'nın Görevlerini Hatırlatan Bir Paylaşım Geldi

Fon Krizi Sürerken AKP'den SPK'nın Görevlerini Hatırlatan Bir Paylaşım Geldi

SPK
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
21.09.2026 - 23:02
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AKP Ekonomi İşleri Başkanlığı, SPK'nın görev ve yetkilerini sıralayan bir paylaşım yaptı. Paylaşım, yatırım fonlarındaki kriz ve sermaye piyasası soruşturmaları sürerken geldi. Paylaşımda SPK'nın şüpheliler için 'doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktadır' ifadesi vurgulandı.

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517 bin yatırımcının parası kilitli

517 bin yatırımcının parası kilitli

SPK, 18 Eylül'de 130 yatırım fonunu tasfiyeye aldı. Karardan Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy etkilendi. 517 bin 503 yatırımcının 809,1 milyar lirası kilitli kaldı. SPK, 28 Ağustos'ta fon kurallarını değiştirmiş, birkaç hisseye yoğunlaşan fonları zora sokmuştu.

SPK'nın asıl görevi ne?

SPK'nın asıl görevi ne?

SPK'nın kuruluş amacı sermaye piyasalarının kurallarını hazırlamak ve yürürlüğe koymak. Kurum, şirketlerin kamuyu aydınlatma süreçlerini de standartlara bağlıyor. Piyasada çalışacak profesyonellerin niteliklerini belirlemek ve lisanslamak da SPK'nın işi. AKP'nin paylaşımı bu görevleri madde madde sıraladı.

Savcılığa suç duyurusu yapabilir

Savcılığa suç duyurusu yapabilir

SPK, kural ihlalinde idari para cezası uygulayabiliyor, faaliyetleri durdurabiliyor ya da lisansları iptal edebiliyor. Kurum, halka arz başvurularını da inceliyor. İzahnameleri onaylama ya da reddetme yetkisi de SPK'da. Paylaşım, kurumun bu yetkilerini madde madde hatırlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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