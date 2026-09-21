Fon Krizi Sürerken AKP'den SPK'nın Görevlerini Hatırlatan Bir Paylaşım Geldi

SPK, kural ihlalinde idari para cezası uygulayabiliyor, faaliyetleri durdurabiliyor ya da lisansları iptal edebiliyor. Kurum, halka arz başvurularını da inceliyor. İzahnameleri onaylama ya da reddetme yetkisi de SPK'da. Paylaşım, kurumun bu yetkilerini madde madde hatırlattı.