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46 Yıl Devlete Hizmet Eden Bilge Şen Maaşını Açıkladı: 82 Yaşındaki Oyuncudan Manidar Sözler!

46 Yıl Devlete Hizmet Eden Bilge Şen Maaşını Açıkladı: 82 Yaşındaki Oyuncudan Manidar Sözler!

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 23:19
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Usta oyuncu Bilge Şen, Sadri Alışık Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. 82 yaşındaki oyuncu, tam 46 yıl boyunca devlete hizmet ettiğini hatırlattıktan sonra bugün aldığı maaşı açıkladı. Rakamı söylerken kullandığı manidar ifadeler de gözlerden kaçmadı. Yıllarını tiyatroya veren Şen'in açıklaması kısa sürede gecenin en dikkat çeken anlarından birine dönüştü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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60 yılı aşan sanat hayatı, onlarca tiyatro oyunu, sayısız dizi ve film... 82 yaşındaki Bilge Şen hala sahneden de setlerden de kopmayan gerçek bir tiyatro emekçisi.

60 yılı aşan sanat hayatı, onlarca tiyatro oyunu, sayısız dizi ve film... 82 yaşındaki Bilge Şen hala sahneden de setlerden de kopmayan gerçek bir tiyatro emekçisi.

Bilge Şen'i yalnızca son yıllarda rol aldığı dizilerden tanıyanlar varsa biraz geriye gitmemiz gerekecek. Çünkü usta oyuncunun sanat hayatı 1960'lı yıllara kadar uzanıyor.

Konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuğa adım atan Şen; Arena Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu gibi Türk tiyatrosunun önemli topluluklarında sahne aldı. 1979 yılında ise yolu Devlet Tiyatroları'yla kesişti.

Yıllarını sahneye veren Şen, Devlet Tiyatroları'ndaki uzun kariyeri boyunca onlarca oyunda rol aldı. Kendisi daha önce yaptığı bir konuşmada 46 yıllık devlet hizmetinden ve 52 oyunda başrol oynadığından bahsetmişti. Tabii Bilge Şen yalnızca tiyatro seyircisinin tanıdığı bir isim de değil.

'Babam ve Oğlum', 'Akasya Durağı', 'Aramızda Kalsın', 'İnadına Aşk', 'Kırmızı Oda', 'Menajerimi Ara', 'Erşan Kuneri' ve 'Zeytin Ağacı' derken yıllar içerisinde pek çok popüler yapımda karşımıza çıktı. Üstelik 82 yaşında olmasına rağmen hala çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

Usta oyuncu bu gece ise kariyerine bir ödül daha ekledi. Fakat sahnede yaptığı maaş açıklaması, en az aldığı ödül kadar dikkat çekti.

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ödül alan Bilge Şen, tam 46 yıllık devlet hizmetinin ardından aldığı maaşı açıklarken lafını hiç dolandırmadı!

27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ödül alan Bilge Şen, tam 46 yıllık devlet hizmetinin ardından aldığı maaşı açıklarken lafını hiç dolandırmadı!

Bu gece düzenlenen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde sahneye çıkan isimlerden biri Bilge Şen oldu. Ödülünü alan 82 yaşındaki usta oyuncu, konuşması sırasında yıllarını verdiği mesleğine ve devlette geçen çalışma hayatına değindi. 

Ardından konu bugün aldığı maaşa geldi. Tam 46 yıl devlete hizmet ettiğini vurgulayan Şen, rakamı da saklamadı: '46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum.'

46 yıllık hizmetinin ardından aldığı maaşı bu sözlerle açıklayan Bilge Şen'in tonu da haliyle dikkatlerden kaçmadı.

Üstelik usta oyuncu bu konuda ilk kez konuşmuyor. Şen, geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşmada da emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını dile getirmiş; ilerleyen yaşına rağmen özel ders verdiğini ve çalışmayı sürdürdüğünü anlatmıştı.

Aradan geçen zamanın ardından bu kez rakamı da açık açık paylaşan Şen'in '46 yıl devlete hizmet ettim' vurgusu gecenin dikkat çeken açıklamalarından biri oldu.

82 yaşında hala sahnede, hala setlerde, hala çalışmaya devam eden usta oyuncunun sözleri ise kısa sürede gündem oldu.

46 yılın ardından gelen 44 bin TL'lik maaş açıklamasının yorumunu size bırakalım!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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