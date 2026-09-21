46 Yıl Devlete Hizmet Eden Bilge Şen Maaşını Açıkladı: 82 Yaşındaki Oyuncudan Manidar Sözler!
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Usta oyuncu Bilge Şen, Sadri Alışık Ödül Töreni'nde yaptığı açıklamayla dikkat çekti. 82 yaşındaki oyuncu, tam 46 yıl boyunca devlete hizmet ettiğini hatırlattıktan sonra bugün aldığı maaşı açıkladı. Rakamı söylerken kullandığı manidar ifadeler de gözlerden kaçmadı. Yıllarını tiyatroya veren Şen'in açıklaması kısa sürede gecenin en dikkat çeken anlarından birine dönüştü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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60 yılı aşan sanat hayatı, onlarca tiyatro oyunu, sayısız dizi ve film... 82 yaşındaki Bilge Şen hala sahneden de setlerden de kopmayan gerçek bir tiyatro emekçisi.
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27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde ödül alan Bilge Şen, tam 46 yıllık devlet hizmetinin ardından aldığı maaşı açıklarken lafını hiç dolandırmadı!
Üstelik usta oyuncu bu konuda ilk kez konuşmuyor. Şen, geçtiğimiz yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yaptığı konuşmada da emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını dile getirmiş; ilerleyen yaşına rağmen özel ders verdiğini ve çalışmayı sürdürdüğünü anlatmıştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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