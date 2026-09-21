46 Yıl Devlete Hizmet Eden Bilge Şen Maaşını Açıkladı: 82 Yaşındaki Oyuncudan Manidar Sözler!

Bilge Şen'i yalnızca son yıllarda rol aldığı dizilerden tanıyanlar varsa biraz geriye gitmemiz gerekecek. Çünkü usta oyuncunun sanat hayatı 1960'lı yıllara kadar uzanıyor.

Konservatuvar eğitiminin ardından profesyonel oyunculuğa adım atan Şen; Arena Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Dostlar Tiyatrosu ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu gibi Türk tiyatrosunun önemli topluluklarında sahne aldı. 1979 yılında ise yolu Devlet Tiyatroları'yla kesişti.

Yıllarını sahneye veren Şen, Devlet Tiyatroları'ndaki uzun kariyeri boyunca onlarca oyunda rol aldı. Kendisi daha önce yaptığı bir konuşmada 46 yıllık devlet hizmetinden ve 52 oyunda başrol oynadığından bahsetmişti. Tabii Bilge Şen yalnızca tiyatro seyircisinin tanıdığı bir isim de değil.

'Babam ve Oğlum', 'Akasya Durağı', 'Aramızda Kalsın', 'İnadına Aşk', 'Kırmızı Oda', 'Menajerimi Ara', 'Erşan Kuneri' ve 'Zeytin Ağacı' derken yıllar içerisinde pek çok popüler yapımda karşımıza çıktı. Üstelik 82 yaşında olmasına rağmen hala çalışmaya ve üretmeye devam ediyor.

Usta oyuncu bu gece ise kariyerine bir ödül daha ekledi. Fakat sahnede yaptığı maaş açıklaması, en az aldığı ödül kadar dikkat çekti.