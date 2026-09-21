Bilim İnsanları Açıkladı: Mantarların Tadını Ete Benzeten Sır Protein Değilmiş
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Chicken of the woods yani 'orman tavuğu' mantarından jackfruite kadar birçok doğal besin, dokusuyla neredeyse gerçek eti aratmıyor. Peki bu çiğneme hissi nereden geliyor? Bitki bazlı beslenme uzmanı diyetisyen Desiree Nielsen'e göre asıl sır çoğu kişinin tahmin ettiği gibi protein değil. National Geographic'e konuşan Nielsen, eti taklit eden bu dokunun arkasındaki gerçek mekanizmayı anlattı.
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Uzmanlar asıl sırrın protein değil hücrelerdeki lif örgüsü olduğunu söylüyor
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Aslan yelesi ve orman tavuğu mantarı tavuk dokusunu bu yüzden taklit ediyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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