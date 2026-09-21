Bilim İnsanları Açıkladı: Mantarların Tadını Ete Benzeten Sır Protein Değilmiş

Doğada bazı mantar ve bitki türleri, kendiliğinden etin çiğneme hissine ve dokusuna sahip. Gıda bilimcileri ve girişimciler bu doğal benzerliği daha da ileri taşıyarak tabaktaki gerçek eti aratmayacak bitki bazlı alternatifler geliştirmek için yıllardır çalışıyor. Bilim insanları laboratuvarda hücresel et ya da vegan burger üretmeyi başarmadan çok önce, aşçılar bu çiğneme hissini yakalamak için zaten doğaya yönelmişti.

Bitki bazlı beslenme uzmanı ve yemek kitabı yazarı Desiree Nielsen, konunun bilimsel tarafına dikkat çekiyor. Nielsen'e göre etin lezzetini ve ağızda bıraktığı hissi taklit etmek için yürütülen araştırmaların boyutu gerçekten çarpıcı; ancak asıl şaşırtıcı olan, bitkilere o et hissini kazandıran şeyin sahip oldukları karmaşık lif yapısı olması. Yani aranan şey protein değil, hücresel mimari.

Mantarların hücre duvarları, yengeç kabuğunda bulunan sert bir lif olan kitinden oluşuyor; bu da ısırma sırasında hayvansal ete benzer bir direnç yaratıyor. İnsanın et yerken hissettiği o karakteristik doku aslında büyük ölçüde lif demetlerinin ve bağ dokusunun çiğneme sırasındaki direncinden kaynaklanıyor.