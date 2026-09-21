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Meloni'den Göçmen ve Müslüman Öğrencilere Bir Dizi Engelleme Vaadi: Vaatler Velileri de Kapsıyor

Meloni'den Göçmen ve Müslüman Öğrencilere Bir Dizi Engelleme Vaadi: Vaatler Velileri de Kapsıyor

İtalya Göçmen
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.09.2026 - 00:04
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İtalya'da Başbakan Giorgia Meloni'nin önerdiği yabancı öğrenci düzenlemesi tartışılıyor. Yasa, sınıflarda yabancı öğrenci sayısına üst sınır getiriyor, okullarda burka ve nikabı yasaklıyor. Eğitimciler düzenlemenin uygulanmasının zor olduğunu, muhalefet ise seçim öncesi bir şov olduğunu söylüyor.

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"Onları geri mi göndermeliyiz?"

"Onları geri mi göndermeliyiz?"

Ulusal Okul Müdürleri Derneği Başkanı Antonello Giannelli, okulların tüm başvuruları kabul etmek zorunda olduğunu hatırlattı. 'O bölgede çoğunluğu yabancılar oluşturuyorsa ne yapabiliriz? Onları geri mi göndermeliyiz?' diye sordu. Roma'da bir okul müdürü olan Valeria Sentili ise mevcut kuralın zaten var olduğunu belirtti. 'Yüzde 30'luk sınır zaten var ama bunun uygulanması zor' dedi.

Muhalefete göre seçim şovu.

Muhalefete göre seçim şovu.

Demokratik Parti lideri Elly Schlein, öneriyi uygulanabilir bulmadığını söyledi. 5 Yıldız Hareketi'nden Vittoria Baldino ise düzenlemeyi seçim öncesi bir şov olarak nitelendirdi. Baldino'ya göre asıl hedef gelecek yılki genel seçimler.

Ebeveyne İtalyanca zorunluluğu

Ebeveyne İtalyanca zorunluluğu

Meloni'nin önerisi üç maddeden oluşuyor. Sınıflarda yabancı öğrenci sayısına yasal üst sınır getiriliyor, okullarda burka ve nikab yasaklanıyor. İtalyanca bilmeyen ya da az bilen AB dışı ülke öğrencilerinin ebeveynleri dil öğrenmek zorunda kalacak. Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, düzenlemenin tüm yabancı öğrencileri değil yalnızca bu grubu kapsayacağını savundu.

Öğrencilerin üçte ikisi İtalya doğumlu

Öğrencilerin üçte ikisi İtalya doğumlu

Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, depremin 10. yılında Amatrice'deki bir okulun açılışına katıldı. 'Okul, diğer ülkelerden gelenler ve İtalya'da doğmuş, göçmen çocukları olan gençler için entegrasyonun en etkili aracıdır' dedi. İtalya Episkoposlar Konferansı Başkanı Kardinal Matteo Maria Zuppi de okulların kapsayıcı kalması gerektiğini vurguladı. İtalya'da öğrencilerin yüzde 11,6'sı, yaklaşık 930 bin kişi, yabancı uyruklu; bunların üçte ikisi ülkede doğdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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