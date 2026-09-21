Meloni'den Göçmen ve Müslüman Öğrencilere Bir Dizi Engelleme Vaadi: Vaatler Velileri de Kapsıyor

Ulusal Okul Müdürleri Derneği Başkanı Antonello Giannelli, okulların tüm başvuruları kabul etmek zorunda olduğunu hatırlattı. 'O bölgede çoğunluğu yabancılar oluşturuyorsa ne yapabiliriz? Onları geri mi göndermeliyiz?' diye sordu. Roma'da bir okul müdürü olan Valeria Sentili ise mevcut kuralın zaten var olduğunu belirtti. 'Yüzde 30'luk sınır zaten var ama bunun uygulanması zor' dedi.