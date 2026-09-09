İsveç'te 'Geri Dön' Teşviki Başlıyor: Ülkeyi Terk Eden Göçmene 1,7 Milyon TL Ödenecek
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsveç, ülkedeki göçmen nüfusunu azaltmak için bu kez cebinden ödeme yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği dışından gelen ve İsveç'te oturma izni bulunan kişiler, 2026'nın başından itibaren ülkeyi terk etmeleri halinde 350 bin İsveç kronuna, yani yaklaşık 1 milyon 771 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek. Hükümet program için 1,3 milyar kronluk bir bütçe ayırdı; Başbakan Ulf Kristersson ise 'yeniden göç'ü teşvik etmenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Teklif herkese değil, yalnızca Avrupa Birliği dışından gelmiş ve elinde oturma izni bulunan göçmenlere açık olacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2015'te 163 bin sığınmacıya kapılarını açan ülke, on yıl içinde tam ters istikamete döndü.
Ancak parayı alıp gitmeyi kabul eden kişi sayısı bu yıl yalnızca 171'de kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın