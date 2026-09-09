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İsveç'te 'Geri Dön' Teşviki Başlıyor: Ülkeyi Terk Eden Göçmene 1,7 Milyon TL Ödenecek

İsveç'te 'Geri Dön' Teşviki Başlıyor: Ülkeyi Terk Eden Göçmene 1,7 Milyon TL Ödenecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.09.2026 - 14:31
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İsveç, ülkedeki göçmen nüfusunu azaltmak için bu kez cebinden ödeme yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği dışından gelen ve İsveç'te oturma izni bulunan kişiler, 2026'nın başından itibaren ülkeyi terk etmeleri halinde 350 bin İsveç kronuna, yani yaklaşık 1 milyon 771 bin TL'ye kadar ödeme alabilecek. Hükümet program için 1,3 milyar kronluk bir bütçe ayırdı; Başbakan Ulf Kristersson ise 'yeniden göç'ü teşvik etmenin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

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Teklif herkese değil, yalnızca Avrupa Birliği dışından gelmiş ve elinde oturma izni bulunan göçmenlere açık olacak.

Teklif herkese değil, yalnızca Avrupa Birliği dışından gelmiş ve elinde oturma izni bulunan göçmenlere açık olacak.

Reuters'ın haberine göre program 2026'nın başında devreye girdi. Avrupa Birliği dışından gelmiş ve İsveç'te oturma izni bulunan bir kişi, ülkeden ayrılmayı kabul ettiğinde 350 bin İsveç kronuna kadar maddi destek alabilecek. Bugünkü kurla karşılığı yaklaşık 1 milyon 771 bin TL.

Hükümet, bu iş için ayırdığı bütçeyi de açıkladı: 1,3 milyar İsveç kronu. Başbakan Ulf Kristersson, yeniden göçü teşvik etmenin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Programın en hevesli savunucusu ise hükümetin parlamentodaki destekçisi olan aşırı sağcı İsveç Demokratları. Parti, göçmen nüfusunun azaltılmasını yıllardır ana gündem maddesi olarak öne çıkarıyor.

2015'te 163 bin sığınmacıya kapılarını açan ülke, on yıl içinde tam ters istikamete döndü.

2015'te 163 bin sığınmacıya kapılarını açan ülke, on yıl içinde tam ters istikamete döndü.

Bugünkü tabloyu anlamak için on yıl geriye gitmek gerekiyor. 2015'te Avrupa'yı sarsan sığınmacı akınında İsveç, kıtanın en cömert ülkelerinden biri olarak öne çıktı ve o yıl 163 bin sığınmacıyı kabul etti. Sonraki yıllarda politika adım adım sertleşti.

2022'de göç ve suç oranlarını azaltma sözüyle iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, bu çizgiyi kalıcı hale getirdi. Yeniden göç programı da aynı hattın son halkası olarak duyuruldu.

Masadaki tek başlık para değil. Kalıcı oturma izinlerinin kaldırılması ve vatandaşlık için zorunlu sınavların başlatılması da hükümetin gündeminde. Yani ülkeden çıkış için ödeme teklif edilirken, kalmanın ve vatandaş olmanın şartları ağırlaştırılıyor.

Ancak parayı alıp gitmeyi kabul eden kişi sayısı bu yıl yalnızca 171'de kaldı.

Ancak parayı alıp gitmeyi kabul eden kişi sayısı bu yıl yalnızca 171'de kaldı.

Bu yıl 171 kişinin maddi destek karşılığında ülkeden ayrılma teklifini kabul ettiği bildirildi. Stockholm'de yaşayan çok sayıda göçmen ise ülkeden ayrılmayı düşünmediğini belirtiyor.

Karma Göç Merkezi Direktörü Bram Frouws, bu tür maddi teşviklerin gönüllü geri dönüşlerde ciddi bir artış sağladığına ilişkin kanıt bulunmadığını söyledi. Frouws'a göre program, daha çok hükümetin göç konusunda sert bir tutum sergilediğini göstermeye yönelik.

Öte yandan İsveç'in bu adımı Avrupa'daki diğer sağ partilerin de radarına girdi. Almanya için Alternatif (AfD) Avrupa Parlamentosu milletvekili Mary Khan-Hohloch, Reuters'a konuşarak geri dönüş ve yeniden göç programlarına yönelik ilginin Avrupa genelinde artabileceğini savundu.

13 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde göç, İsveç siyasetinin en tartışmalı başlığı olmayı sürdürüyor. Hükümetin sert yaklaşımı, muhalefetin ve insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekmeye devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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