İsveç'te 'Geri Dön' Teşviki Başlıyor: Ülkeyi Terk Eden Göçmene 1,7 Milyon TL Ödenecek

Reuters'ın haberine göre program 2026'nın başında devreye girdi. Avrupa Birliği dışından gelmiş ve İsveç'te oturma izni bulunan bir kişi, ülkeden ayrılmayı kabul ettiğinde 350 bin İsveç kronuna kadar maddi destek alabilecek. Bugünkü kurla karşılığı yaklaşık 1 milyon 771 bin TL.

Hükümet, bu iş için ayırdığı bütçeyi de açıkladı: 1,3 milyar İsveç kronu. Başbakan Ulf Kristersson, yeniden göçü teşvik etmenin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Programın en hevesli savunucusu ise hükümetin parlamentodaki destekçisi olan aşırı sağcı İsveç Demokratları. Parti, göçmen nüfusunun azaltılmasını yıllardır ana gündem maddesi olarak öne çıkarıyor.