ABD’den Tarihi Vize Kararı: Göçmen Vizesi İşlemleri Dünya Genelinde Askıya Alındı, Randevular İptal Ediliyor
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Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/abd-tum-...
Amerika Birleşik Devletleri, ülke dışından yapılan tüm göçmen vizesi başvurularını ve mülakatlarını geçici olarak durdurdu. Washington yönetimi, konsolosluk çalışanlarına yönelik yeni değerlendirme eğitimlerini gerekçe göstererek mevcut randevuları ertelerken, kararın gerekçesinde başvuru sahiplerinin gelecekte devlete maddi yük oluşturup oluşturmayacağı kriteri öne çıkıyor.
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ülke genelinde kalıcı oturum hakkı sağlayan göçmen vizelerinin işlemlerini küresel çapta durdurma kararı aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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