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ABD’den Tarihi Vize Kararı: Göçmen Vizesi İşlemleri Dünya Genelinde Askıya Alındı, Randevular İptal Ediliyor

ABD’den Tarihi Vize Kararı: Göçmen Vizesi İşlemleri Dünya Genelinde Askıya Alındı, Randevular İptal Ediliyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 09:10
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Amerika Birleşik Devletleri, ülke dışından yapılan tüm göçmen vizesi başvurularını ve mülakatlarını geçici olarak durdurdu. Washington yönetimi, konsolosluk çalışanlarına yönelik yeni değerlendirme eğitimlerini gerekçe göstererek mevcut randevuları ertelerken, kararın gerekçesinde başvuru sahiplerinin gelecekte devlete maddi yük oluşturup oluşturmayacağı kriteri öne çıkıyor.

Kaynak: https://www.ntv.com.tr/dunya/abd-tum-...
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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ülke genelinde kalıcı oturum hakkı sağlayan göçmen vizelerinin işlemlerini küresel çapta durdurma kararı aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ülke genelinde kalıcı oturum hakkı sağlayan göçmen vizelerinin işlemlerini küresel çapta durdurma kararı aldı.

Alınan bu ani kararla birlikte dünya genelindeki tüm ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında planlanmış mülakatlar ileri bir tarihe ertelenmeye başlandı. Konsolosluklarda randevu sırası bekleyen binlerce kişiye e-posta yoluyla ulaşan yetkililer, mevcut görüşmelerin iptal edildiğini ve yeni mülakat takviminin daha sonra paylaşılacağını bildirdi. Bakanlık yetkilileri, uygulamanın konsolosluk çalışanlarına verilecek kapsamlı bir eğitim programı nedeniyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Söz konusu yeni düzenlemenin odağında, ABD yasalarında 'kamu yükü' olarak adlandırılan kural yer alıyor. Washington yönetimi, ülkeye yerleşmek isteyen yabancıların gelecekte sosyal yardımlara muhtaç kalıp kalmayacağını artık çok daha sıkı kriterlerle incelemeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm diplomatik temsilciliklerde standart ve eksiksiz bir denetim mekanizması oluşturmak adına küresel çapta bir personel eğitiminin başlatıldığını vurguladı.

Göçmen vizesi görüşmelerinin tam olarak hangi tarihte yeniden başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, sistemdeki randevu takviminin eğitim sürecine göre yeniden yapılandırılacağı duyuruldu. Beyaz Saray'ın göreve geldiği ilk günden bu yana uyguladığı sıkı göçmenlik politikalarının son halkası olan bu adım, daha önce Green Card ve mülteci kotalarında yapılan kısıtlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Yeni uygulamanın vize onay süreçlerini ne kadar süreyle geciktireceği ise belirsizliğini koruyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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