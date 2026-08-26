ABD’den Tarihi Vize Kararı: Göçmen Vizesi İşlemleri Dünya Genelinde Askıya Alındı, Randevular İptal Ediliyor

Alınan bu ani kararla birlikte dünya genelindeki tüm ABD büyükelçilik ve konsolosluklarında planlanmış mülakatlar ileri bir tarihe ertelenmeye başlandı. Konsolosluklarda randevu sırası bekleyen binlerce kişiye e-posta yoluyla ulaşan yetkililer, mevcut görüşmelerin iptal edildiğini ve yeni mülakat takviminin daha sonra paylaşılacağını bildirdi. Bakanlık yetkilileri, uygulamanın konsolosluk çalışanlarına verilecek kapsamlı bir eğitim programı nedeniyle hayata geçirildiğini ifade etti.

Söz konusu yeni düzenlemenin odağında, ABD yasalarında 'kamu yükü' olarak adlandırılan kural yer alıyor. Washington yönetimi, ülkeye yerleşmek isteyen yabancıların gelecekte sosyal yardımlara muhtaç kalıp kalmayacağını artık çok daha sıkı kriterlerle incelemeyi hedefliyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, tüm diplomatik temsilciliklerde standart ve eksiksiz bir denetim mekanizması oluşturmak adına küresel çapta bir personel eğitiminin başlatıldığını vurguladı.

Göçmen vizesi görüşmelerinin tam olarak hangi tarihte yeniden başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmazken, sistemdeki randevu takviminin eğitim sürecine göre yeniden yapılandırılacağı duyuruldu. Beyaz Saray'ın göreve geldiği ilk günden bu yana uyguladığı sıkı göçmenlik politikalarının son halkası olan bu adım, daha önce Green Card ve mülteci kotalarında yapılan kısıtlamaların devamı niteliğinde görülüyor. Yeni uygulamanın vize onay süreçlerini ne kadar süreyle geciktireceği ise belirsizliğini koruyor.