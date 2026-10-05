Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin İstifa Etti, Yönetim Kabul Etmedi

Mynet'in haberine göre Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifa talebini iletti. Yönetim bu talebi kabul etmedi. Kulüp Başkanı Arda Çakmak'ın Diyadin'in görevine devam etmesi için ısrar ettiği, yönetim kurulu üyesi Arif Ölmez'in de teknik adamı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Diyadin ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Haberde istifa talebinin gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı.