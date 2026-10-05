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Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin İstifa Etti, Yönetim Kabul Etmedi

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin İstifa Etti, Yönetim Kabul Etmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.10.2026 - 00:29
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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in görevinden ayrılma talebi gündeme geldi. Kulüp yönetimi, tecrübeli teknik adamın bu kararını kabul etmedi ve ikna çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar ligde oynadığı altı maçın ardından 7 puanla 13. sırada yer alıyordu.

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Diyadin istifa talebini iletti.

Diyadin istifa talebini iletti.

Mynet'in haberine göre Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifa talebini iletti. Yönetim bu talebi kabul etmedi. Kulüp Başkanı Arda Çakmak'ın Diyadin'in görevine devam etmesi için ısrar ettiği, yönetim kurulu üyesi Arif Ölmez'in de teknik adamı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Diyadin ile kulüp yönetimi arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Haberde istifa talebinin gerekçesine ilişkin bir bilgi yer almadı.

Başkan Çakmak yolların ayrıldığını söyledi.

Başkan Çakmak yolların ayrıldığını söyledi.

Cumhuriyet ve Sporx'un aktardığına göre Başkan Arda Çakmak, süreçle ilgili ilk açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Metin Hoca istifa etti. İkna etmek istedik ancak hoca kabul etmedi. Metin Hoca ile yollarımız ayrıldı.'

Kulüp kararı geri çevirdi.

Kulüp kararı geri çevirdi.

Çakmak'ın açıklamasının ardından kulüpten yapılan resmi açıklamada Diyadin'in görevinden istifa talebinde bulunduğu, ancak bu talebin kabul edilmediği duyuruldu. Açıklamada yönetim kurulunun Metin Diyadin ile yola devam etme kararı aldığı belirtildi. Gençlerbirliği, ligin ilk altı haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 7 puan topladı ve 13. sırada bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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