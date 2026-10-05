Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin İstifa Etti, Yönetim Kabul Etmedi
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Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin'in görevinden ayrılma talebi gündeme geldi. Kulüp yönetimi, tecrübeli teknik adamın bu kararını kabul etmedi ve ikna çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı-siyahlılar ligde oynadığı altı maçın ardından 7 puanla 13. sırada yer alıyordu.
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Diyadin istifa talebini iletti.
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Başkan Çakmak yolların ayrıldığını söyledi.
Kulüp kararı geri çevirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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