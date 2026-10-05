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Milli Takımımız Uluslar Ligi'ndeki Dördüncü Maçında da Puanla Tanışamadı: İtalya 3-1 Türkiye

Milli Takımımız Uluslar Ligi'ndeki Dördüncü Maçında da Puanla Tanışamadı: İtalya 3-1 Türkiye

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.10.2026 - 23:35
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A Milli Takım, İtalya karşısında ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Aral Şimşir’in 61. dakikada attığı golle beraberlik için umutlanan milliler, Calafiori ve Esposito’nun gollerine engel olamayınca mücadeleden puansız ayrıldı.

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İlk yarıda karşılıklı ataklar olsa da golü bulan İtalya oldu.

İlk yarıda karşılıklı ataklar olsa da golü bulan İtalya oldu.

Salih Özcan’ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta 15. dakikada Donnarumma yine gole izin vermedi. İtalyan kaleci, soluna uzanarak topun ağlarla buluşmasını engelledi.

İrfan Can Kahveci’nin ceza sahasına gönderdiği ortada Yunus Akgün kafa vuruşunu yaptı. 17. dakikada yaşanan bu pozisyonda Donnarumma, bir kez daha başarılı bir kurtarış gerçekleştirdi.

İtalya, 26. dakikada öne geçti. Di Lorenzo’nun sağ kanattan penaltı noktası üzerine yaptığı ortada Ozan Kabak’la mücadeleye giren Scamacca, önünde kalan topu düzgün bir vuruşla ağlara göndererek skoru 1-0’a getirdi.

İkinci yarıya iyi başaldık ama yetmedi.

İkinci yarıya iyi başaldık ama yetmedi.

Millilerimiz ikinci yarıda özellikle ilk bölümde etkili bir futbol ortaya koydu. Ataklarımız 61. dakikada da Aral Şimşir'in golüyle sonuca da ulaştı. Puan için ümitlendiğimiz dakikalarda baskımızı kıran gol duran toptan geldi. Calafiori skoru üç dakika sonra 2-1'e getirdi. 

Maçta son bölümde ikinci golü bulup en azından bir puan için bastırırken Esposito'ya engel olamadık ve İtalya skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 3 puanla sahadan ayrılan taraf oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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