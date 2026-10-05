Milli Takımımız Uluslar Ligi'ndeki Dördüncü Maçında da Puanla Tanışamadı: İtalya 3-1 Türkiye

Millilerimiz ikinci yarıda özellikle ilk bölümde etkili bir futbol ortaya koydu. Ataklarımız 61. dakikada da Aral Şimşir'in golüyle sonuca da ulaştı. Puan için ümitlendiğimiz dakikalarda baskımızı kıran gol duran toptan geldi. Calafiori skoru üç dakika sonra 2-1'e getirdi.

Maçta son bölümde ikinci golü bulup en azından bir puan için bastırırken Esposito'ya engel olamadık ve İtalya skoru 3-1'e getirdi. Ev sahibi ekip 3 puanla sahadan ayrılan taraf oldu.