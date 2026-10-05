Milli Takımımız Uluslar Ligi'ndeki Dördüncü Maçında da Puanla Tanışamadı: İtalya 3-1 Türkiye
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A Milli Takım, İtalya karşısında ikinci yarıda etkili bir oyun ortaya koymasına rağmen sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Aral Şimşir’in 61. dakikada attığı golle beraberlik için umutlanan milliler, Calafiori ve Esposito’nun gollerine engel olamayınca mücadeleden puansız ayrıldı.
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İlk yarıda karşılıklı ataklar olsa da golü bulan İtalya oldu.
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İkinci yarıya iyi başaldık ama yetmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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