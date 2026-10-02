Süper Lig Ertelenecek mi? Hakem Krizinin Ortasında Uzman İsimden Erteleme Sorusuna Yanıt
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Hakem skandalının derinleştiği Türk futbolunda gözler bir soruya çevrildi. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, GZT'ye yaptığı açıklamada liglerin akıbetine ve TFF'de seçim ihtimaline dair konuştu.
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Dinçer ertelemeyi mümkün görmüyor.
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TFF'de olağanüstü kongre zor görünüyor.
Geçici komite çağrısı yaptı.
Kulüpler çıkmazsa PFDK devreye girebilir.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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