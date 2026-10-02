Süper Lig Ertelenecek mi? Hakem Krizinin Ortasında Uzman İsimden Erteleme Sorusuna Yanıt

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait olduğu ortaya çıkan yazışmalar, milli aradan sonra liglerin devam edip etmeyeceği sorusunu getirdi. Yazışmalarda Gündoğdu'nun hakem atamalarına müdahale ettiği ve daha önce ismi önerilen hakemlere görev verildiği, bazı hakemlere ise 'HTS kayıtları elimde' dendiği belirtiliyor, Hacıosmanoğlu'na da hakem terfileri için isimler verildiği yazışmalar gün yüzüne çıktı. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, soruşturmanın sürdüğü bir dönemde ligin ertelenip ertelenemeyeceğini şöyle anlattı. 'Liglerin çok ertelenmesini mümkün görmüyorum. Teknik olarak mümkün olsa da bunu futbolun doğal ortamında çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Neden? Ligler ertelendiğinde futbolcuların durumu ne olacak, kulüplerin durumu ne olacak? Bunların sponsorlukları var, futbolcuların maaş ödemeleri var. Yani liglerin durduğu, liglerin oynamadığı bir ortamda bu futbolcuların alacakları nasıl ödenecek? Futbolcuların sağlık durumu, fiziki durumu ne olacak? Maç oynayamadıkları için maç temposundan düşecekler. Onun dışında ertelemenin nasıl bir pozitif etkisi olacak? Yani eğer ki bu şu anki konuştuğumuz soruşturma bir iki hafta içerisinde veya bir ay içerisinde netleşebilecek olsa, evet diyelim durduralım, netleşsin her şey ondan sonra ligler devam etsin. Ama durdurmanın nasıl bir yararı olacak? Ancak soruşturma kısa bir şekilde sonuçlanacaksa bu liglerin geçici süreli durdurulması mantıklı olabilir. Ama soruşturma bir sene iki sene daha devam edecekse ki soruşturma her gün derinleşiyor, her gün yeni tanıklar, deliller ortaya çıkıyor. Yani bu durdurmanın da hiçbir mantığı olmuyor. Bir de şu nedenle belki durdurmanın mantığı olabilir. Eğer ki burada hakem sayısında ciddi anlamda atıyorum yüzde 60-70'i gözaltında olur veya ciddi itham altında olursa o zaman bir ihtimal… Yani bu ligleri hangi hakemler yönetecek noktasında oraya geçici bir kurul atanana kadar belki ligler durdurulabilir. Geçici bir mekanizma kurulana kadar. Ancak o mantıkla olabilir bu… Onun dışında 'ligler durdurulsun, ligler iptal edilsin' gibi öneriler çözüm getirilecek öneriler olmayacaktır.' dedi.