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Süper Lig Ertelenecek mi? Hakem Krizinin Ortasında Uzman İsimden Erteleme Sorusuna Yanıt

Süper Lig Ertelenecek mi? Hakem Krizinin Ortasında Uzman İsimden Erteleme Sorusuna Yanıt

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 19:18
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Hakem skandalının derinleştiği Türk futbolunda gözler bir soruya çevrildi. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, GZT'ye yaptığı açıklamada liglerin akıbetine ve TFF'de seçim ihtimaline dair konuştu. 

Kaynak - GZT

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Dinçer ertelemeyi mümkün görmüyor.

Dinçer ertelemeyi mümkün görmüyor.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun gözaltına alınması ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ait olduğu ortaya çıkan yazışmalar, milli aradan sonra liglerin devam edip etmeyeceği sorusunu getirdi. Yazışmalarda Gündoğdu'nun hakem atamalarına müdahale ettiği ve daha önce ismi önerilen hakemlere görev verildiği, bazı hakemlere ise 'HTS kayıtları elimde' dendiği belirtiliyor, Hacıosmanoğlu'na da hakem terfileri için isimler verildiği yazışmalar gün yüzüne çıktı. Spor hukukçusu Anıl Dinçer, soruşturmanın sürdüğü bir dönemde ligin ertelenip ertelenemeyeceğini şöyle anlattı. 'Liglerin çok ertelenmesini mümkün görmüyorum. Teknik olarak mümkün olsa da bunu futbolun doğal ortamında çok mümkün olacağını düşünmüyorum. Neden? Ligler ertelendiğinde futbolcuların durumu ne olacak, kulüplerin durumu ne olacak? Bunların sponsorlukları var, futbolcuların maaş ödemeleri var. Yani liglerin durduğu, liglerin oynamadığı bir ortamda bu futbolcuların alacakları nasıl ödenecek? Futbolcuların sağlık durumu, fiziki durumu ne olacak? Maç oynayamadıkları için maç temposundan düşecekler. Onun dışında ertelemenin nasıl bir pozitif etkisi olacak? Yani eğer ki bu şu anki konuştuğumuz soruşturma bir iki hafta içerisinde veya bir ay içerisinde netleşebilecek olsa, evet diyelim durduralım, netleşsin her şey ondan sonra ligler devam etsin. Ama durdurmanın nasıl bir yararı olacak? Ancak soruşturma kısa bir şekilde sonuçlanacaksa bu liglerin geçici süreli durdurulması mantıklı olabilir. Ama soruşturma bir sene iki sene daha devam edecekse ki soruşturma her gün derinleşiyor, her gün yeni tanıklar, deliller ortaya çıkıyor. Yani bu durdurmanın da hiçbir mantığı olmuyor. Bir de şu nedenle belki durdurmanın mantığı olabilir. Eğer ki burada hakem sayısında ciddi anlamda atıyorum yüzde 60-70'i gözaltında olur veya ciddi itham altında olursa o zaman bir ihtimal… Yani bu ligleri hangi hakemler yönetecek noktasında oraya geçici bir kurul atanana kadar belki ligler durdurulabilir. Geçici bir mekanizma kurulana kadar. Ancak o mantıkla olabilir bu… Onun dışında 'ligler durdurulsun, ligler iptal edilsin' gibi öneriler çözüm getirilecek öneriler olmayacaktır.' dedi.

TFF'de olağanüstü kongre zor görünüyor.

TFF'de olağanüstü kongre zor görünüyor.

TFF Başkanı hakkında ortaya çıkan yazışmalar sürerken olağanüstü kongre ihtimalini de değerlendiren Dinçer, konuyu şu sözlerle anlattı. 'Futbolun adalet mekanizmasını zaten ortadan kaldıracak yazışmalar varsa ve bunun içerisinde TFF Başkanı varsa da TFF Başkanı'nın görevi bırakması gerekiyor. Zaten yönetim kurulundan asillerden ve yedeklerden dört üye ayrıldı şu an. Daha çok üyenin, yani yönetim kurulu üyesinin yaklaşık 15 asil 15 yedek üye var toplam 30 üye. Bunların sayısının sekizin altına düşmesi lazım. Yani teknik olarak da olağanüstü kongreye gidebilmek için yaklaşık 23 kişinin istifa etmesi lazım. Şu an dört kişi istifa etti. Yani bu da teknik olarak mümkün görünmüyor. Ama burada da TFF Başkanı'nın artık bir şey yapması lazım.' dedi.

Geçici komite çağrısı yaptı.

Geçici komite çağrısı yaptı.

Dinçer, TFF'nin seçimden önce atması gereken adımı da şu ifadelerle özetledi. 'Olağanüstü seçime mi götürür, istifa mı eder bu işe bir çözüm bulması lazım. Çünkü çok ciddi iddialar altında kalan kişilerden biri MHK Başkanı. Bunlar artık çok kilit nokta pozisyondaki kişiler TFF'de. Bu kadar kilit pozisyondaki kişi bu soruşturmalarda ağır itham altındayken artık futboldaki adalet mekanizması da zarar gördüğü için TFF'nin öncelikli olarak, seçimden önce öncelikli olarak şunu yapması lazım. Sayın Ferhat Gündoğdu'yu ve kim bu işe karışmışsa veya hakkında ağır iddialar varsa kurul üyelerini görevden el çektirmesi lazım. Buraya geçici bir komite ataması lazım. Liglerin ancak öyle devam etmesi adil olur.' dedi.

Kulüpler çıkmazsa PFDK devreye girebilir.

Kulüpler çıkmazsa PFDK devreye girebilir.

Kulüplerin 'biz maçlara çıkmak istemiyoruz' demesi halinde liglerin ertelenip ertelenmeyeceği ya da kulüplere puan cezası verilip verilmeyeceği sorusunu da yanıtlayan Dinçer şunları söyledi. 'Kulüplerin biz maçlara çıkmak istemiyoruz şeklinde bir açıklama yapacağını düşünmüyorum. Kulüpler Birliği ve Futbolcular Birliği toplanır. TFF'ye bir öneriyle gidebilir. Zaten TFF burada liglerin ertelenmesi veya iptali konusunda bir karar alabilir. Ama bunu hem kulüplerle hem futbolcularla hem Spor Bakanlığıyla, Spor Toto'yla hepsiyle istişare etmesi lazım böyle ciddi bir karar verilecekse. Ortak akılla doğru bir karar alınması gerekiyor. Tabii ki de bunun sonuçlarının da önden düşünülüp öngörülmesi gerekiyor. Çünkü TFF böyle bir karar alırsa ve kulüpler zarara uğrarsa bu kararın da altında kalabilir. Yani kulüpler bir maçlara çıkmak istemiyoruz derlerse burada PFDK devreye girebilir. Bu da daha karmaşık bir süreci getirir.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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