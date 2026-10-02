AVM’de Boş Bir Alan Buldular, 2 Ton Tuğla Taşıyıp Gizli Daire Yaptılar

1999'da açılan Providence Place, yaklaşık 3,5 milyon fit kare büyüklüğünde bir alışveriş merkeziydi. 2000'lerin başında geliştiriciler yeni AVM'nin yakınındaki arazileri satın almaya başlayınca buradaki yapıları kullanan sanatçılar yerinden edilmişti. Michael Townsend, o zamanki eşi Adriana Valdez-Young, Andrew Oesch ve Jay Zehngebot buna kendi yöntemleriyle karşılık vermeye karar verdi.

Başlangıçta bir oyundu: AVM'de yakalanmadan en uzun kim kalabilecekti? Birkaç denemenin ardından yapının derinliklerinde, yaklaşık 70 metrekare boş bir alan buldular. Gruptan Colin Bliss, bu alanın binanın iki düzlemi arasında kalan 'negatif bir boşluk' olduğunu anlatıyor. Alana otopark merdiven boşluğundan ya da acil çıkışlar ve gizli koridorlar üzerinden ulaşılıyordu.

Colin Bliss, Greta Scheing, James Mercer ve Emily Ustach da gruba katıldı; toplam sekiz kişi oldular. Mobilyaları dik metal merdivenlerden çıkardılar, televizyon ve oyun konsolu kurdular, rafları kitap ve fotoğraf albümleriyle doldurdular. Eve L köşe koltuk, cam masa ve antika bir vitrin de taşındı; yakalanma ihtimaline karşı bazen yemek kortundan alışveriş yapıp fiş alıyorlardı.