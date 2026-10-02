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AVM’de Boş Bir Alan Buldular, 2 Ton Tuğla Taşıyıp Gizli Daire Yaptılar

AVM’de Boş Bir Alan Buldular, 2 Ton Tuğla Taşıyıp Gizli Daire Yaptılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 19:56
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ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence'ta sanatçı Michael Townsend ve arkadaşları, 2003-2007 yılları arasında Providence Place alışveriş merkezinin içinde dört yıl boyunca fark edilmeden gizli bir daire kurdu. Alanı gizlemek için yaklaşık 2 ton ağırlığında briket blok taşıyan grubun hikayesi, 2024'te SXSW'de gösterilen 'Secret Mall Apartment' belgeseliyle yeniden gündeme geldi.

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AVM'nin içindeki boş alan, sanatçıların gizli evine dönüştü

AVM'nin içindeki boş alan, sanatçıların gizli evine dönüştü

1999'da açılan Providence Place, yaklaşık 3,5 milyon fit kare büyüklüğünde bir alışveriş merkeziydi. 2000'lerin başında geliştiriciler yeni AVM'nin yakınındaki arazileri satın almaya başlayınca buradaki yapıları kullanan sanatçılar yerinden edilmişti. Michael Townsend, o zamanki eşi Adriana Valdez-Young, Andrew Oesch ve Jay Zehngebot buna kendi yöntemleriyle karşılık vermeye karar verdi.

Başlangıçta bir oyundu: AVM'de yakalanmadan en uzun kim kalabilecekti? Birkaç denemenin ardından yapının derinliklerinde, yaklaşık 70 metrekare boş bir alan buldular. Gruptan Colin Bliss, bu alanın binanın iki düzlemi arasında kalan 'negatif bir boşluk' olduğunu anlatıyor. Alana otopark merdiven boşluğundan ya da acil çıkışlar ve gizli koridorlar üzerinden ulaşılıyordu.

Colin Bliss, Greta Scheing, James Mercer ve Emily Ustach da gruba katıldı; toplam sekiz kişi oldular. Mobilyaları dik metal merdivenlerden çıkardılar, televizyon ve oyun konsolu kurdular, rafları kitap ve fotoğraf albümleriyle doldurdular. Eve L köşe koltuk, cam masa ve antika bir vitrin de taşındı; yakalanma ihtimaline karşı bazen yemek kortundan alışveriş yapıp fiş alıyorlardı.

Duvarı örmek için yaklaşık 2 ton blok taşıdılar, dört yıl sonra yakalandılar

Duvarı örmek için yaklaşık 2 ton blok taşıdılar, dört yıl sonra yakalandılar

Grup, alanı gizlemek için kilitlenebilir kapılı bir duvar ördü. Bunun için briket blokları tek tek taşımak gerekti ve grup duvarı örerken ilk kez AVM güvenliğiyle karşı karşıya geldi. Artnet'e göre taşınan blok yaklaşık 5 bin pound, yani yaklaşık 2,3 ton ağırlığındaydı.

Grup daireyi çoğunlukla toplantı ve sanat projeleri planlamak için kullanmış. Bu projeler arasında çocuk hastanelerinde özel yerleştirmeler ve New York'ta 11 Eylül kurbanlarını anan bir portre projesi de vardı. Sanatçıların birçoğu belgeselde, o dönemde başka evleri de olduğunu söylüyor.

Dört yıl sonra grup, güvenlik görevlilerinin kendilerinden kuşkulandığını fark etti. Fotoğraf albümleri ve oyun konsolu gibi eşyalar kayboluyordu. Townsend, yalnızca mesai sonrasında gidilmesi kuralını bozup ziyarete gelen bir arkadaşına yeri gösterirken güvenlik görevlilerine yakalandı. AVM'den ömür boyu men edildi ve daire kalıcı olarak kapatıldı. Belgesel Jeremy Workman'ın yönetmenliğinde, Jesse Eisenberg'in yapımcılığıyla 2024'te SXSW'de gösterildi ve Ocak 2026'da Netflix'te yayınlandı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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