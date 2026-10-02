AVM’de Boş Bir Alan Buldular, 2 Ton Tuğla Taşıyıp Gizli Daire Yaptılar
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ABD'nin Rhode Island eyaletindeki Providence'ta sanatçı Michael Townsend ve arkadaşları, 2003-2007 yılları arasında Providence Place alışveriş merkezinin içinde dört yıl boyunca fark edilmeden gizli bir daire kurdu. Alanı gizlemek için yaklaşık 2 ton ağırlığında briket blok taşıyan grubun hikayesi, 2024'te SXSW'de gösterilen 'Secret Mall Apartment' belgeseliyle yeniden gündeme geldi.
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AVM'nin içindeki boş alan, sanatçıların gizli evine dönüştü
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Duvarı örmek için yaklaşık 2 ton blok taşıdılar, dört yıl sonra yakalandılar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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