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Yeni Sezonu Bu Akşam Başlayan Taşacak Bu Deniz'in Toplu Afiş Çekiminden Kamera Arkası Geldi

Yeni Sezonu Bu Akşam Başlayan Taşacak Bu Deniz'in Toplu Afiş Çekiminden Kamera Arkası Geldi

yerli dizi Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
02.10.2026 - 19:37
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla bu akşam ekrana dönüyor. Geçen hafta yayınlanan toplu afişin ardından şimdi de o afişin çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Adil ve Esme'nin yanında 14 karakterin aynı karede buluştuğu afiş, kameranın arkasında böyle hazırlandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Taşacak Bu Deniz'in önce partner afişi, ardından 14 karakterlik toplu afiş yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz'in önce partner afişi, ardından 14 karakterlik toplu afiş yayınlandı.

Taşacak Bu Deniz'in yeni sezon tanıtımları adım adım ilerledi. İlk olarak Ulaş Tuna Astepe'nin canlandırdığı Adil ile Deniz Baysal'ın hayat verdiği Esme'nin yer aldığı partner afişi yayınlanmıştı. Geçen hafta ise sezonun karakterlerini bir araya getiren toplu afiş izleyiciyle buluştu.

Afişte Adil ve Esme'nin yanı sıra Eleni, Oruç, Zarif, Şerife, Hicran, İso, Timur Volkov, Fadime, Sevcan, Şirin, Emriye ve Amirum Dayı karakterleri yer almıştı. Yeni afişin en dikkat çekici isimlerinden biri de kadroya yeni katılan Ayla Baki'nin canlandırdığı Emriye Hala olmuştu.

Kamera arkası görüntüleri, kalabalık kadronun tek kare için verdiği mesaiyi ortaya koydu.

Kamera arkası görüntüleri, kalabalık kadronun tek kare için verdiği mesaiyi ortaya koydu.

Taşacak Bu Deniz'in resmi hesabından paylaşılan yeni video, o afişin kameranın arkasında nasıl hazırlandığını gösteriyor. Toplu afiş, ilk sezona göre genişleyen karakter kadrosunu tek bir kareye sığdırmasıyla dikkat çekmişti. Kamera arkası görüntüleri de bu kalabalık kareye giden süreci izleyiciyle buluşturdu.

Karadeniz'in sert havasında geçen dizinin ilk sezon afiş çekimi de kayalıklarda, dalgalar arasında yapılmıştı. Oyuncuların ıslanarak poz verdiği görüntüler o dönem dikkat çekmişti.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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