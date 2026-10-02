Yeni Sezonu Bu Akşam Başlayan Taşacak Bu Deniz'in Toplu Afiş Çekiminden Kamera Arkası Geldi
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TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, 2. sezonuyla bu akşam ekrana dönüyor. Geçen hafta yayınlanan toplu afişin ardından şimdi de o afişin çekiminden kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Adil ve Esme'nin yanında 14 karakterin aynı karede buluştuğu afiş, kameranın arkasında böyle hazırlandı.
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Taşacak Bu Deniz'in önce partner afişi, ardından 14 karakterlik toplu afiş yayınlandı.
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Kamera arkası görüntüleri, kalabalık kadronun tek kare için verdiği mesaiyi ortaya koydu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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