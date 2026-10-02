Erşan Kuneri'deki Rol Arkadaşı Bige Önal, Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'ın Son Halini Anlattı
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29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi. Erşan Kuneri'de ünlü komedyenle aynı kadroda yer alan Bige Önal, Yılmaz'ı hastanede ziyaret edenler arasındaydı. Önal, verdiği röportajda rol arkadaşının son halini kısa ama net sözlerle anlattı.
KAYNAK: Gazete Magazin
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Cem Yılmaz, 29 Ağustos akşamı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde şiddetli göğüs ve sırt ağrısı yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.
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Erşan Kuneri'de Cem Yılmaz'la birlikte Tomris karakterine hayat veren Bige Önal, ünlü komedyeni hastanede ziyaret edenler arasındaydı.
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