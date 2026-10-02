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Erşan Kuneri'deki Rol Arkadaşı Bige Önal, Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'ın Son Halini Anlattı

Erşan Kuneri'deki Rol Arkadaşı Bige Önal, Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'ın Son Halini Anlattı

Cem Yılmaz
Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
02.10.2026 - 20:02
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29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın sağlık durumuna dair yeni bir açıklama geldi. Erşan Kuneri'de ünlü komedyenle aynı kadroda yer alan Bige Önal, Yılmaz'ı hastanede ziyaret edenler arasındaydı. Önal, verdiği röportajda rol arkadaşının son halini kısa ama net sözlerle anlattı.

KAYNAK: Gazete Magazin

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Cem Yılmaz, 29 Ağustos akşamı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde şiddetli göğüs ve sırt ağrısı yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.

Cem Yılmaz, 29 Ağustos akşamı Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde şiddetli göğüs ve sırt ağrısı yaşayarak hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü komedyene ilk müdahale Ayvacık Devlet Hastanesi'nde yapılmış, ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yılmaz burada anjiyoya alındı.

Prof. Dr. Ercan Akşit, el bileğinden yapılan işlemde yaklaşık 40 dakikada balon ve stent uygulamasını tamamladıklarını açıklamıştı. 

Hastane odasından yaptığı ilk paylaşımda yaşadıklarını kendi üslubuyla anlatan Yılmaz, doktorların uyarısını bile espriye vurmuştu:

'Doktorlar 'Stresten uzak durun' dedi, güldüm.'

Erşan Kuneri'de Cem Yılmaz'la birlikte Tomris karakterine hayat veren Bige Önal, ünlü komedyeni hastanede ziyaret edenler arasındaydı.

Erşan Kuneri'de Cem Yılmaz'la birlikte Tomris karakterine hayat veren Bige Önal, ünlü komedyeni hastanede ziyaret edenler arasındaydı.

Bige Önal, verdiği röportajda kendisine yöneltilen Cem Yılmaz sorusunu yanıtsız bırakmadı. Rol arkadaşının sağlık durumuyla ilgili içleri rahatlatan bir tablo çizen oyuncu, şu sözleri kullandı:

'Çok şükür şimdi iyi. Sapasağlam. Keyfi de yerinde, iyi yani.'

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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