Erşan Kuneri'deki Rol Arkadaşı Bige Önal, Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'ın Son Halini Anlattı

Bige Önal, verdiği röportajda kendisine yöneltilen Cem Yılmaz sorusunu yanıtsız bırakmadı. Rol arkadaşının sağlık durumuyla ilgili içleri rahatlatan bir tablo çizen oyuncu, şu sözleri kullandı:

'Çok şükür şimdi iyi. Sapasağlam. Keyfi de yerinde, iyi yani.'