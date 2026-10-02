Serdal Adalı'dan MHK Çıkışı: "Gerekirse 2 Hafta Daha Ligler Ertelensin"

Soruşturmanın nasıl bir sonuca varması gerektiğini anlatan Adalı, ilk günden beri öncelikleri arasında Beşiktaş'ın olduğunu ama Türk insanının futboldan başka zevki bulunmadığını söyledi. Temizliğin sonuna kadar götürülmesini bekleyen başkan, 'Bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Ne var, ne yok en ince ayrıntısına kadar temizlenmeli. Beklentim bu. Sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu için istiyorum bunu. Gereğinin yapılacağına gönülden inanıyorum' dedi. Erteleme önerisini de şu sözlerle yineledi. 'Gerekirse ligler 2 hafta daha ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım.'