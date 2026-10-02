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Serdal Adalı'dan MHK Çıkışı: "Gerekirse 2 Hafta Daha Ligler Ertelensin"

Serdal Adalı'dan MHK Çıkışı: "Gerekirse 2 Hafta Daha Ligler Ertelensin"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 20:36
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, hakem soruşturması sürerken ligler için bir erteleme çağrısı yaptı. TRT Spor'a konuşan Adalı, MHK konusunda da söz aldı.

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MHK'de ne yolunda gitmiyordu?

MHK'de ne yolunda gitmiyordu?

Adalı, adli sürecin devam ettiği bir dönemde konuşmanın uygunluğundan emin olmadığını belirterek söze girdi. Başkanlığı boyunca MHK'de düzgün gitmeyen işleri dile getirdiğini söyleyen Adalı, 'Başkanlığım süresince MHK'de düzgün gitmeyen şeyleri dilim döndüğünce dile getirdim, mücadelesini verdim' dedi. Konuyu yalnızca Beşiktaş'ın dertleriyle sınırlamayan Adalı, ortaya çıkan tape kayıtlarına da değindi. 'MHK bağımsız diyoruz ama gördüğümüz tapeler gösteriyor ki çok bağımsız hali yokmuş' diyen başkan, meselenin Türk futbolunun geneline etki ettiğini ekledi.

Ligler ertelensin mi?

Ligler ertelensin mi?

Soruşturmanın nasıl bir sonuca varması gerektiğini anlatan Adalı, ilk günden beri öncelikleri arasında Beşiktaş'ın olduğunu ama Türk insanının futboldan başka zevki bulunmadığını söyledi. Temizliğin sonuna kadar götürülmesini bekleyen başkan, 'Bu işin sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Ne var, ne yok en ince ayrıntısına kadar temizlenmeli. Beklentim bu. Sadece Beşiktaş için değil, Türk futbolu için istiyorum bunu. Gereğinin yapılacağına gönülden inanıyorum' dedi. Erteleme önerisini de şu sözlerle yineledi. 'Gerekirse ligler 2 hafta daha ertelensin. Bir şeye başlandı. Ne yapılacaksa, nasıl temizlenecekse komple her şey yapılsın. Ondan sonra bunun üstüne bir daha konuşmayalım.'

Yabancı hakeme kapı açık.

Adalı, MHK'nin başına yabancı bir ismin getirilmesi fikrine de karşı çıkmadı. 'Yabancı MHK olabilir. Daha çıplak gözle, sağdan soldan etkilenmeden doğrusunu yaparlar. Ona hiç hayır demem, olabilir' diyen başkan, bu seçeneği masadan kaldırmadığını gösterdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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