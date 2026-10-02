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Ünlülerin Saçlarını Topladı: Koleksiyonunda Einstein’dan Marilyn Monroe’ya İsimler Var

Ünlülerin Saçlarını Topladı: Koleksiyonunda Einstein’dan Marilyn Monroe’ya İsimler Var

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 20:53
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ABD'nin Connecticut eyaletinden John Reznikoff, Guinness World Records'a göre tarihi kişilerin saçlarından oluşan dünyanın en büyük koleksiyonunun sahibi. 2001'de 115 örnekle rekor alan koleksiyonda Albert Einstein, Marilyn Monroe, Abraham Lincoln ve Elvis Presley'nin saçları da bulunuyor. Reznikoff, astronot Neil Armstrong'un dava tehdidinin ardından artık yalnızca hayatta olmayan ünlülerden örnek topladığını söylüyor.

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Koleksiyon 2001'de 115 örnekle rekor kitabına girdi

Koleksiyon 2001'de 115 örnekle rekor kitabına girdi

Guinness World Records'un 30 Mart 2026 tarihli haberine göre Reznikoff, uzman ve eser doğrulayıcı olarak çalışıyor ve University Archives adlı kendi işletmesini yürütüyor. Rekoru 2001'de, koleksiyonu 115 farklı örnekten oluşurken aldı. O dönemde koleksiyonda John F. Kennedy, Albert Einstein, Napolyon, Kral I. Charles ve Charles Dickens'ın saçları da vardı.

Koleksiyonun değeri o sırada 1 milyon dolar olarak hesaplanmıştı; bu bugün yaklaşık 1,8 milyon dolara denk geliyor. Marilyn Monroe'nun saçı tek başına 50 bin dolar değerindeydi. Haber, koleksiyonun son 25 yılda büyümüş ve daha da değerlenmiş olabileceğini söylüyor, ancak güncel bir sayı vermiyor.

Reznikoff'a göre koleksiyon, Başkan Ulysses S. Grant'in başsavcısının eşi Margaretta Pierrepont'a ait bir koleksiyonu 100 bin dolara satın almasıyla başladı. Koleksiyonculuğu Viktorya dönemi geleneklerine bağlayan Reznikoff, 100 yıl önce ünlü biri kente geldiğinde ondan imza değil, küçük bir saç tutamı istendiğini anlatıyor. Saçları genellikle sahibinin fotoğrafıyla birlikte çerçeveleyerek sergiliyor.

Neil Armstrong'un dava tehdidinin ardından yalnızca hayatta olmayan ünlülerin saçını topluyor

Neil Armstrong'un dava tehdidinin ardından yalnızca hayatta olmayan ünlülerin saçını topluyor

Guinness'e göre Reznikoff, astronot Neil Armstrong'un berberine saç kesimi için 3 bin dolar ödemeye kalkışınca başı derde girdi. Armstrong, sonradan hayatını kaybetti ama o dönemde hayattaydı ve dava açmakla tehdit etti. Reznikoff o zaman şunu söylemişti: 'Artık yaşayan ünlülerle uğraşmıyorum. Bu, makasla dolaşan bir takipçi çağrışımı yapıyor ve bu ben değilim.'

Armstrong'un düzenli saç kesimlerinden toplanan saçlar, Ohio'nun Lebanon kentindeki berber Marx Sizemore tarafından Mayıs 2004'te Reznikoff'a 3 bin dolara satılmıştı. Armstrong'un avukatı, ünlülerin haklarını koruyan bir Ohio yasasına dayanan bir mektup göndermişti. Reznikoff saçı geri vermeyeceğini, ancak 3 bin doları hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı. Yani bu olay 2005'te yaşandı.

Reznikoff'un en çok gurur duyduğu parça ise Abraham Lincoln'ün saçı: anlattığına göre bu, 14 Nisan 1865'teki suikast gecesi Lincoln'ün yarasını temizleyen tutam; cerrahtan oğluna geçmiş, yaklaşık 80-90 yıl ailede kaldıktan sonra kendisine ulaşmış. Koleksiyondaki en tartışmalı örneklerden biri Adolf Hitler'in eşi Eva Braun'a ait. Reznikoff'un University Archives şirketi, Elvis Presley'nin saçından alınan örneklerin 2002'de 115 bin 120 dolara (alıcı primi dahil) satıldığı çevrim içi müzayede için doğrulama mektubu vermişti.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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