Ünlülerin Saçlarını Topladı: Koleksiyonunda Einstein’dan Marilyn Monroe’ya İsimler Var

Guinness World Records'un 30 Mart 2026 tarihli haberine göre Reznikoff, uzman ve eser doğrulayıcı olarak çalışıyor ve University Archives adlı kendi işletmesini yürütüyor. Rekoru 2001'de, koleksiyonu 115 farklı örnekten oluşurken aldı. O dönemde koleksiyonda John F. Kennedy, Albert Einstein, Napolyon, Kral I. Charles ve Charles Dickens'ın saçları da vardı.

Koleksiyonun değeri o sırada 1 milyon dolar olarak hesaplanmıştı; bu bugün yaklaşık 1,8 milyon dolara denk geliyor. Marilyn Monroe'nun saçı tek başına 50 bin dolar değerindeydi. Haber, koleksiyonun son 25 yılda büyümüş ve daha da değerlenmiş olabileceğini söylüyor, ancak güncel bir sayı vermiyor.

Reznikoff'a göre koleksiyon, Başkan Ulysses S. Grant'in başsavcısının eşi Margaretta Pierrepont'a ait bir koleksiyonu 100 bin dolara satın almasıyla başladı. Koleksiyonculuğu Viktorya dönemi geleneklerine bağlayan Reznikoff, 100 yıl önce ünlü biri kente geldiğinde ondan imza değil, küçük bir saç tutamı istendiğini anlatıyor. Saçları genellikle sahibinin fotoğrafıyla birlikte çerçeveleyerek sergiliyor.