Ünlülerin Saçlarını Topladı: Koleksiyonunda Einstein’dan Marilyn Monroe’ya İsimler Var
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ABD'nin Connecticut eyaletinden John Reznikoff, Guinness World Records'a göre tarihi kişilerin saçlarından oluşan dünyanın en büyük koleksiyonunun sahibi. 2001'de 115 örnekle rekor alan koleksiyonda Albert Einstein, Marilyn Monroe, Abraham Lincoln ve Elvis Presley'nin saçları da bulunuyor. Reznikoff, astronot Neil Armstrong'un dava tehdidinin ardından artık yalnızca hayatta olmayan ünlülerden örnek topladığını söylüyor.
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Koleksiyon 2001'de 115 örnekle rekor kitabına girdi
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Neil Armstrong'un dava tehdidinin ardından yalnızca hayatta olmayan ünlülerin saçını topluyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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