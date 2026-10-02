Elon Musk ile Shivon Zilis Ayrıldı: "Bir Haftada Aşkın Ortasından Vedaya"

40 yaşındaki Zilis, paylaşımına şu cümleyle başladı: 'Aşık olmaktan bir haftada, hiçbir uyarı olmadan bırakılmaya geçmek zor, ama bazen böyle oluyor.'

Musk'a derinlemesine anlaşılmanın, ilgi görmenin ve istikrar ile nezaketle huzurlu bir şekilde sevilmenin nasıl bir his olduğunu gösterebildiği için mutlu olduğunu belirten Zilis, birlikte kurdukları yuvayı da 'savaşın değil, mutluluk ve sevginin' hâkim olduğu bir yer olarak tarif etti.

Yazısını kırgınlığını saklamadan bitirdi: 'Canım yanıyor ama E'yi derinden önemsiyorum ve mutluluğu için hep tezahürat yapacağım.'