Elon Musk ile Shivon Zilis Ayrıldı: "Bir Haftada Aşkın Ortasından Vedaya"
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Elon Musk ile uzun süredir birlikte olduğu Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ayrıldı. Ayrılığı, Musk'ın kendisini X'te takipten çıkarmasının ardından paylaştığı yaklaşık 300 kelimelik bir yazıyla duyuran Zilis, ilişkinin bir haftada ve hiçbir uyarı olmadan bittiğini söyledi. Çiftin dört çocuğu bulunuyor; Zilis, Musk'la iyi arkadaşlar ve ortak ebeveynler olarak kalabilmeyi umduğunu yazdı.
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Shivon Zilis ayrılığı X'ten yaptığı uzun bir paylaşımla duyurdu.
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Zilis, ayrılıktan günler önceki mesajlaşmalarının ekran görüntülerini de paylaştı.
Çiftin dört çocuğu var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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