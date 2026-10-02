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Elon Musk ile Shivon Zilis Ayrıldı: "Bir Haftada Aşkın Ortasından Vedaya"

Elon Musk ile Shivon Zilis Ayrıldı: "Bir Haftada Aşkın Ortasından Vedaya"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 20:52
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Elon Musk ile uzun süredir birlikte olduğu Neuralink yöneticisi Shivon Zilis ayrıldı. Ayrılığı, Musk'ın kendisini X'te takipten çıkarmasının ardından paylaştığı yaklaşık 300 kelimelik bir yazıyla duyuran Zilis, ilişkinin bir haftada ve hiçbir uyarı olmadan bittiğini söyledi. Çiftin dört çocuğu bulunuyor; Zilis, Musk'la iyi arkadaşlar ve ortak ebeveynler olarak kalabilmeyi umduğunu yazdı.

Kaynak: Newsweek

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Shivon Zilis ayrılığı X'ten yaptığı uzun bir paylaşımla duyurdu.

Shivon Zilis ayrılığı X'ten yaptığı uzun bir paylaşımla duyurdu.

40 yaşındaki Zilis, paylaşımına şu cümleyle başladı: 'Aşık olmaktan bir haftada, hiçbir uyarı olmadan bırakılmaya geçmek zor, ama bazen böyle oluyor.' 

Musk'a derinlemesine anlaşılmanın, ilgi görmenin ve istikrar ile nezaketle huzurlu bir şekilde sevilmenin nasıl bir his olduğunu gösterebildiği için mutlu olduğunu belirten Zilis, birlikte kurdukları yuvayı da 'savaşın değil, mutluluk ve sevginin' hâkim olduğu bir yer olarak tarif etti.

Yazısını kırgınlığını saklamadan bitirdi: 'Canım yanıyor ama E'yi derinden önemsiyorum ve mutluluğu için hep tezahürat yapacağım.'

Zilis, ayrılıktan günler önceki mesajlaşmalarının ekran görüntülerini de paylaştı.

Zilis, ayrılıktan günler önceki mesajlaşmalarının ekran görüntülerini de paylaştı.

TMZ'nin aktardığına göre Zilis'in paylaştığı mesajlarda Musk, onu 'significant other' (hayat arkadaşı) olarak anıyor ve sevgisini dile getiriyordu. Daily Beast ve Yahoo'ya göre son 'Love you too' (Ben de seni seviyorum) mesajı 24 Eylül tarihliydi.

Yazışmalarda Musk'ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping onuruna verilen Beyaz Saray devlet yemeğine Zilis'i götürmediği için pişmanlık duyduğu da görülüyor. Daily Beast'e göre Musk, yemeğe refakatçi getirebileceğini bilmediğini söylemişti. Zilis ise 27 Eylül'de herhangi bir açıklama yapmadan 'Yeni gün, yeni hayat' paylaşımı yapmıştı.

Çiftin dört çocuğu var.

Çiftin dört çocuğu var.

Musk ve Zilis'in 2021 doğumlu ikizleri Strider ve Azure, 2024'te doğan kızları Arcadia ve 2025'in başında doğan oğulları Seldon bulunuyor. İkizlerin varlığı 2022'de mahkeme belgeleriyle ortaya çıkmıştı. Daily Beast'e göre Musk'ın dört farklı kadından toplam 14 çocuğu var.

Zilis, yapay zekâ ve girişim dünyasından geliyor; Neuralink'te operasyon direktörü olarak görev yapıyor. Musk ve temsilcilerinden olayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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