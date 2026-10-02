İlişkilerinde Fırtınalar Koptuğu Halde Asla Yıkılmayan 4 Güçlü Burç Çifti

Zodyak'ta karşıt burçlar olan Boğa ve Akrep, birbirini hem fazlasıyla çeken hem de zorlayan bir ikili. İkisi de inatçı, ikisi de sahiplenici. Bir konuda fikir ayrılığına düştüklerinde geri adım atan taraf olmak istemezler.

Kıskançlık krizleri ve uzun süren küslükler bu ilişkinin parçası. Ancak Boğa'nın sadakati ile Akrep'in derin bağlılığı birleşince ortaya kolay kolay kopmayan bir bağ çıkıyor. İkisi de bir kez güvendiği kişiyi bırakmamak için sonuna kadar mücadele ediyor.

Fırtına ne kadar sert olursa olsun, bu çift aynı limanda demirlemeye devam eder.