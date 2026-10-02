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İlişkilerinde Fırtınalar Koptuğu Halde Asla Yıkılmayan 4 Güçlü Burç Çifti

İlişkilerinde Fırtınalar Koptuğu Halde Asla Yıkılmayan 4 Güçlü Burç Çifti

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 21:01
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Bazı ilişkiler hiç dalgalanmadan akıp gider. Bazılarında ise sesler yükselir, kapılar çarpılır, 'Bu sefer gerçekten bitti' denir; ama ertesi sabah aynı masada kahvaltı edilir.

Astrolojiye göre bazı burç çiftleri tam olarak böyle: Kavgaları büyük, bağları ondan da güçlü. İşte ilişkilerinde fırtınalar koptuğu halde asla yıkılmayan o 4 burç çifti!

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Aslan ve Yay

Aslan ve Yay

İki ateş burcu bir araya gelince ortalık sessiz kalmaz. Aslan ilgi ve takdir bekler, Yay ise özgürlüğüne kimsenin karışmasını istemez. Bu yüzden tartışmaları çoğu zaman yüksek sesli ve dramatik geçer.

Ama ikisinin de en büyük ortak noktası kin tutmamaları. Kavga ne kadar büyük olursa olsun, birkaç saat sonra biri espri yapar, diğeri gülmeye başlar. Aynı tutkuyu, aynı macera aşkını paylaştıkları için birbirlerinden kolay kolay vazgeçemezler.

Bu çiftte kavga bitince gelen barışma, ilişkinin yakıtı gibidir.

Boğa ve Akrep

Boğa ve Akrep

Zodyak'ta karşıt burçlar olan Boğa ve Akrep, birbirini hem fazlasıyla çeken hem de zorlayan bir ikili. İkisi de inatçı, ikisi de sahiplenici. Bir konuda fikir ayrılığına düştüklerinde geri adım atan taraf olmak istemezler.

Kıskançlık krizleri ve uzun süren küslükler bu ilişkinin parçası. Ancak Boğa'nın sadakati ile Akrep'in derin bağlılığı birleşince ortaya kolay kolay kopmayan bir bağ çıkıyor. İkisi de bir kez güvendiği kişiyi bırakmamak için sonuna kadar mücadele ediyor.

Fırtına ne kadar sert olursa olsun, bu çift aynı limanda demirlemeye devam eder.

Yengeç ve Oğlak

Yengeç ve Oğlak

Yengeç evi, aileyi ve duygusal yakınlığı her şeyin önünde tutar. Oğlak ise kariyerine, hedeflerine ve sorumluluklarına odaklanır. Bu farklılık zaman zaman 'Beni yeterince önemsemiyorsun' kavgalarına dönüşebilir.

Yine de bu iki karşıt burç, birbirinin eksik parçasını tamamlıyor. Yengeç, Oğlak'ın sert kabuğunun altındaki yumuşak tarafı ortaya çıkarıyor; Oğlak ise Yengeç'e ihtiyaç duyduğu güveni ve sağlam zemini veriyor. Tartışmalar ne kadar uzarsa uzasın, ikisi de kurdukları yuvayı bozmak istemez.

Bu ilişki yavaş inşa edilir ama temeli çok sağlam atılır.

İkizler ve Kova

İkizler ve Kova

İki hava burcunun kavgası bağırış çağırıştan çok uzun bir münazaraya benzer. İkizler her konuda bir fikir sunar, Kova ise kendi doğrusundan kolay kolay vazgeçmez. Tartışmalar bazen sabaha kadar sürebilir.

Ama bu ikili için konuşmak, ilişkinin kendisi demek. Birbirlerinin zekâsına hayranlar ve birlikte asla sıkılmıyorlar. İkisi de kişisel alana saygı duyduğu için kavgadan sonra birbirlerini boğmadan kendiliğinden yeniden yakınlaşıyorlar.

Elbette astroloji bir eğlence ve kendini tanıma aracı. Bir ilişkiyi asıl ayakta tutan, iki kişinin birbirine gösterdiği özen ve emek. ❤️

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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