İlişkilerinde Fırtınalar Koptuğu Halde Asla Yıkılmayan 4 Güçlü Burç Çifti
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Bazı ilişkiler hiç dalgalanmadan akıp gider. Bazılarında ise sesler yükselir, kapılar çarpılır, 'Bu sefer gerçekten bitti' denir; ama ertesi sabah aynı masada kahvaltı edilir.
Astrolojiye göre bazı burç çiftleri tam olarak böyle: Kavgaları büyük, bağları ondan da güçlü. İşte ilişkilerinde fırtınalar koptuğu halde asla yıkılmayan o 4 burç çifti!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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