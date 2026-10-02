Kimseye Eyvallahı Olmayan 4 Burç: Minnet Etmektense Zoru Seçiyorlar!

Koç burcu kurallara uymaktan çok kural koymayı sever. Biri ona ne yapması gerektiğini söylediğinde ilk içgüdüsü tam tersini yapmaktır. Karşısındaki patronu da olsa, ev sahibi de olsa fark etmez; haksız bulduğu şeyi yüzüne söyler.

Yardım almak da ona göre değildir. Ağır bir koliyi tek başına taşımaya çalışır, yolunu kaybetse bile kimseye sormaz. Çünkü Koç için bir şeyi kendi başına başarmak, sonuçtan bile daha önemlidir.

Koç'a emir vermeyin, bir fikir sunun; gerisini o halleder.