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Kimseye Eyvallahı Olmayan 4 Burç: Minnet Etmektense Zoru Seçiyorlar!

Kimseye Eyvallahı Olmayan 4 Burç: Minnet Etmektense Zoru Seçiyorlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 11:30
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Yardım istemek yerine gece yarısına kadar tek başına uğraşanlar, haksızlık karşısında kim olursa olsun sesini yükseltenler, 'Sağ ol, ben hallederim' cümlesini neredeyse refleks haline getirenler vardır... Onlar için bağımsızlık bir tercih değil, bir yaşam biçimidir. Astrolojiye göre bazı burçlar kimsenin önünde eğilmeyi, kimseye borçlu kalmayı ve hatta en yakınlarından bile destek istemeyi hiç sevmiyor.

İşte kimseye eyvallahı olmayan o 4 burç!

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Koç

Koç

Koç burcu kurallara uymaktan çok kural koymayı sever. Biri ona ne yapması gerektiğini söylediğinde ilk içgüdüsü tam tersini yapmaktır. Karşısındaki patronu da olsa, ev sahibi de olsa fark etmez; haksız bulduğu şeyi yüzüne söyler.

Yardım almak da ona göre değildir. Ağır bir koliyi tek başına taşımaya çalışır, yolunu kaybetse bile kimseye sormaz. Çünkü Koç için bir şeyi kendi başına başarmak, sonuçtan bile daha önemlidir.

Koç'a emir vermeyin, bir fikir sunun; gerisini o halleder.

Aslan

Aslan

Aslan burcunun gururu, en büyük zırhıdır! Kendini küçük düşürecek bir ricada asla bulunmaz. Ona göre birinden bir şey istemek, biraz da başını eğmek demektir.

Cömerttir, sevdiklerine her şeyini verir. Ama kendisine yapılan iyiliği karşılıksız bırakmaz, ödemeden de rahat edemez. Kimseye borçlu kalmamak, Aslan için bir onur meselesidir.

Aslan'ın kalbini kazanmak kolaydır, gururunu kırmak ise kolay kolay telafi edilmez.

Akrep

Akrep

Akrep burcu kimseye ihtiyaç duymadığını göstermeyi sever. Duygularını derinlerde saklar, en zor zamanlarda bile 'İyiyim' deyip geçer. Ona yardım teklif edenlere minnettardır ama çoğu zaman kibarca reddeder.

Kontrolü elinde tutmak onun için çok önemlidir. Birine minnet etmek, o kişiye kendi üzerinde güç vermek demektir. Akrep ise bu gücü kimseye kolay kolay teslim etmez.

Akrep kimseye minnet etmez ama sadakatini hak edene sonuna kadar verir.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu her şeyi kendi emeğiyle elde etmek ister. 'Torpil', 'kıyak', 'bir tanıdık' gibi kelimeler onun sözlüğünde yoktur. Basamakları tek tek çıkar ama zirveye vardığında kimseye teşekkür borcu olmamanın rahatlığını yaşar.

Zor zamanlarda bile sorunlarını kendi içinde çözer. Ailesine bile dert yanmaz; plan yapar, uygular. Çevresindekiler yaşadıklarını ancak her şey yoluna girdikten sonra öğrenir.

Oğlak'ın başarısında kimsenin payı yoktur, çünkü o kimseden pay kabul etmez.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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