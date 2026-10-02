Kimseye Eyvallahı Olmayan 4 Burç: Minnet Etmektense Zoru Seçiyorlar!
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Yardım istemek yerine gece yarısına kadar tek başına uğraşanlar, haksızlık karşısında kim olursa olsun sesini yükseltenler, 'Sağ ol, ben hallederim' cümlesini neredeyse refleks haline getirenler vardır... Onlar için bağımsızlık bir tercih değil, bir yaşam biçimidir. Astrolojiye göre bazı burçlar kimsenin önünde eğilmeyi, kimseye borçlu kalmayı ve hatta en yakınlarından bile destek istemeyi hiç sevmiyor.
İşte kimseye eyvallahı olmayan o 4 burç!
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Koç
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Aslan
Akrep
Oğlak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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