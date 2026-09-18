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En Çok Sevilen 4 Burç: İlk Tanışmada Bir Bakışla Bile Kendini Sevdiriyorlar

En Çok Sevilen 4 Burç: İlk Tanışmada Bir Bakışla Bile Kendini Sevdiriyorlar

Burç Yorumları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 11:11
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“Sana hemen kanım kaynadı” dediğiniz insanlar var mıdır? Daha doğru düzgün tanımadan, bazen tek kelime konuşmadan, yalnızca bir bakışla bile sevdiğiniz ve yanında kendinizi rahat hissettiğiniz kişiler mutlaka olmuştur. Belki de siz de onlardan birisinizdir. Gelin, astroloji dünyasının en çok sevilenleriyle tanışalım! 

İşte ilk karşılaşmada kendini sevdiren, herkesin kısa sürede yakınlık kurduğu o 4 burç.

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Terazi

Terazi

Terazi burcunu seven çoktur çünkü insan ilişkilerinde karşısındakini yormaz. Gereksiz tripler, bitmeyen tartışmalar ve “Ben haklıyım” savaşları yerine orta yolu bulmaya çalışır. Üstelik yanında kendinizi sürekli diken üstünde hissetmezsiniz.

Bir de Terazi'nin insanlara kendilerini özel hissettiren bir tarafı vardır. Sizi dinler, anlattığınız şeyi hatırlar ve sohbet ederken gerçekten oradaymış gibi davranır. Bu yüzden Terazi'yle tanışan kişinin kısa sürede onunla yakınlaşması hiç şaşırtıcı değildir.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burcunun olayı basit sözler değil, hatırlamaktır. Bir kere anlattığınız şeyi aylar sonra bile hatırlayabilir. “Geçen gün bunu konuşmuştuk, ne oldu?” diye sorması bile onun için sıradan olabilir ama karşısındaki insan için oldukça değerlidir.

Üstelik zor zamanınızda ortaya çıkıp “Bir şeye ihtiyacın var mı?”ya da 'Nasılsın?' diye soranlardan biridir. Herkes eğlenirken yanınızda olmak kolaydır; Yengeç ise işler karıştığında da yanınızda kalır. Bu yüzden onunla kurulan arkadaşlıkların yeri ayrı olabilir.

İkizler

İkizler

İkizler burcuyla tanışıp da uzun süre sessiz kalmak pek mümkün değildir. Konu biterse yeni bir konu açar, o da biterse aklına başka bir hikaye gelir. Bir bakmışsınız saatler uçup geçmiş.

Zaten İkizler'in en çok sevilen tarafı da budur. Ortamı canlandırır, insanları konuşturur ve en sıradan buluşmayı bile eğlenceli hale getirebilir. Üstelik herkesle aynı şekilde konuşmak yerine karşısındaki kişiye göre sohbetin tonunu değiştirmeyi bilir. Her masada vardır!

Yay

Yay

Yay burcunun yanında insan kendini fazla kasmaz. Ne söyleyeceğinizi düşünmekten yorulmadan konuşabilir, saçma bir şeye gülebilir ve bir anda hiç planınızda olmayan bir programa dahil olabilirsiniz.

Çünkü Yay, arkadaşlığın içine biraz da “Boş ver, hallederiz” enerjisi getirir. Moraliniz bozuksa sizi dışarı çıkarmaya çalışır, canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa bile bir şekilde plan yaptırabilir. Onunla geçirilen zamanın kolay unutulmamasının nedeni de tam olarak budur. Zira onunla hayat her an bir macera, her gün yeni bir serüvendir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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