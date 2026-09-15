"Ben Demiştim" Demeyi Seven 4 Burç
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Bazı insanlar bir şeyin ters gideceğini daha en başından sezer! Hatta, etraflarındaki insanları bu konuda uyarırlar fakat dikkate alınmazlarsa sonunda 'Ben demiştim' demekten de kaçınmazlar. Peki 'Ben demiştim' diyenler, karşısındakinin hatasını baştan görebildiği için mi yoksa içten içe haklı çıkmanın keyfini yaşadığı için mi bu cümleyi söylemeden duramıyor? İşte 'Ben demiştim' demeyi seven 4 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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