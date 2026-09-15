"Ben Demiştim" Demeyi Seven 4 Burç

Başak burcu bir konuda uyarı yaptıysa, bunu genellikle boşuna yapmaz. Bir planın eksik kalan tarafını, hesaba katılmayan bir ayrıntıyı veya sonradan sorun çıkarabilecek bir noktayı çoktan fark etmiştir. Karşısındaki kişi onu dinlemese bile Başak o detayı aklının bir köşesinde tutar.

Sonunda söylediği şey gerçekleştiğinde ise 'Ben demiştim' demek onun için bir tür kanıt sunmaktır. Çünkü Başak'ın asıl sinirlendiği şey haklı çıkmak değil, baştan görülebilen bir problemin hiç dikkate alınmamış olmasıdır. O anda biraz sitem eder ama çoğu zaman ardından 'Neyse, şimdi bunu nasıl çözeriz?' diyerek konuyu toparlamaya geçer.

Başak için mesele haklı çıkmak değil, gözden kaçanı en baştan görmüş olmaktır.