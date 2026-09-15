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"Ben Demiştim" Demeyi Seven 4 Burç

"Ben Demiştim" Demeyi Seven 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.09.2026 - 10:47
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Bazı insanlar bir şeyin ters gideceğini daha en başından sezer! Hatta, etraflarındaki insanları bu konuda uyarırlar fakat dikkate alınmazlarsa sonunda 'Ben demiştim' demekten de kaçınmazlar. Peki 'Ben demiştim' diyenler, karşısındakinin hatasını baştan görebildiği için mi yoksa içten içe haklı çıkmanın keyfini yaşadığı için mi bu cümleyi söylemeden duramıyor? İşte 'Ben demiştim' demeyi seven 4 burç!

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Başak burcu bir konuda uyarı yaptıysa, bunu genellikle boşuna yapmaz. Bir planın eksik kalan tarafını, hesaba katılmayan bir ayrıntıyı veya sonradan sorun çıkarabilecek bir noktayı çoktan fark etmiştir. Karşısındaki kişi onu dinlemese bile Başak o detayı aklının bir köşesinde tutar.

Sonunda söylediği şey gerçekleştiğinde ise 'Ben demiştim' demek onun için bir tür kanıt sunmaktır. Çünkü Başak'ın asıl sinirlendiği şey haklı çıkmak değil, baştan görülebilen bir problemin hiç dikkate alınmamış olmasıdır. O anda biraz sitem eder ama çoğu zaman ardından 'Neyse, şimdi bunu nasıl çözeriz?' diyerek konuyu toparlamaya geçer.

Başak için mesele haklı çıkmak değil, gözden kaçanı en baştan görmüş olmaktır.

Oğlak

Oğlak

Oğlak burcu bir kararın sadece bugününü değil, sonrasını da düşünür. Özellikle iş, para veya gelecek planlarında bir şeyin nereye varabileceğini hesaplamadan adım atılmasını pek doğru bulmaz. Bu yüzden çevresindeki biri 'Bir şey olmaz' diyerek riskli bir karar aldığında, Oğlak'ın kafasında çoktan birkaç senaryo oluşmuştur.

Ve o senaryolardan biri gerçekleşirse cümlesi hazırdır: 'Ben sana bunu söylemiştim.' Buradaki his biraz farklıdır; Oğlak aslında karşısındakinin başına bir şey gelmesinden memnun olmaz. Daha çok, uyarısının neden dikkate alınmadığını anlamakta zorlanabilir. Haklı çıktığını göstermekten çok, 'Keşke en başta beni dinleseydin' demek ister.

Oğlak'ın 'ben demiştim'i bir zafer değil, gizli bir hayal kırıklığıdır.

Akrep

Akrep

Akrep burcu bazen bir şey söylemeden önce olup biteni uzun süre gözlemleyebilir. Bir insanın davranışındaki değişikliği, bir ilişkinin gidişatındaki tuhaflığı veya bir işin arkasındaki problemi herkesten önce fark edebilir. Fakat her gördüğünü hemen ortaya dökmek yerine beklemeyi tercih eder.

Sonunda olaylar gerçekten düşündüğü gibi geliştiğinde ise yüzünde hafif bir gülümsemeyle 'Ben bunu zaten anlamıştım' diyebilir. Onun 'Ben demiştim' hali yüksek sesli bir zafer ilanından çok, sessiz bir haklılık hissidir. Hatta bazen karşısındakinin yaşananlardan ders çıkarmasını beklediği için fazla konuşmaz; çünkü bazı şeylerin kendiliğinden anlaşılmasını daha etkili bulur.

Akrep konuşmadan da haklı çıkabileceğini bilir.

Koç

Koç

Koç burcu bir konuda fikrini söylediyse, karşısındaki kişinin kararını değiştirmesi için uzun uzun beklemeyebilir. Özellikle bir arkadaşının yanlış bir insana güvenmesi, düşünmeden bir adım atması veya kendisine göre gereksiz bir risk alması karşısında doğrudan uyarısını yapar. Dinlenmediğinde ise konuyu uzatmaz ve kendi işine bakar.

Ama işler tam da söylediği gibi tersine döndüğünde, o meşhur cümleyi saklaması biraz zorlaşır: 'Ben demiştim ama!' Koç'un buradaki duygusu diğerlerinden farklıdır; içinde biraz sitem, biraz da 'Beni neden dinlemedin?' kızgınlığı vardır. Yine de karşısındaki kişi gerçekten zor durumdaysa, haklılığını kutlamak yerine önce yardım etmeye koşar.

Koç için önce çözüm gelir, sitem her zaman sonradan.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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