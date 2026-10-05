İslam Memiş Altın İçin Tehlikeli Bandı Açıkladı
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Altın fiyatlarında geçen haftaki sert geri çekilmenin ardından kısa vadeli bir toparlanma görülürken, finans analisti İslam Memiş yeni hafta için yatırımcıları uyardı. Ons altında takip edilmesi gereken bandı tek tek sıralayan Memiş, piyasalarda yön arayışının süreceğini söyledi.
İslam Memiş'in bu haftaya dair beklentisi ise net: “Kafa karışıklığı bekliyorum.”
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İslam Memiş'ten altın yorumu: Aşağıda 4.100, yukarıda 4.300 dolar var.
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İslam Memiş: "Kafa karışıklığı bekliyorum."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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