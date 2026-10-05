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İslam Memiş Altın İçin Tehlikeli Bandı Açıkladı

İslam Memiş Altın İçin Tehlikeli Bandı Açıkladı

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 17:46
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Altın fiyatlarında geçen haftaki sert geri çekilmenin ardından kısa vadeli bir toparlanma görülürken, finans analisti İslam Memiş yeni hafta için yatırımcıları uyardı. Ons altında takip edilmesi gereken bandı tek tek sıralayan Memiş, piyasalarda yön arayışının süreceğini söyledi. 

İslam Memiş'in bu haftaya dair beklentisi ise net: “Kafa karışıklığı bekliyorum.”

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İslam Memiş'ten altın yorumu: Aşağıda 4.100, yukarıda 4.300 dolar var.

İslam Memiş'ten altın yorumu: Aşağıda 4.100, yukarıda 4.300 dolar var.

İslam Memiş, geçen hafta belirgin şekilde gerileyen altın ve gümüşte şu anda kısa vadeli bir toparlanma yaşandığını belirtti. Uluslararası piyasalarda ons altının 4.153 dolar civarında işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, teknik açıdan iki kritik seviyenin altını çizdi: Aşağıda 4.100 dolar, yukarıda ise 4.300 dolar. Memiş'e göre fiyatlar bu hafta söz konusu bant içinde izlenecek.

Altının yönünü belirleyecek başlıklar arasında Memiş'in ilk sırada saydığı konu Amerika-İran gerginliği oldu. Bu cephede gelecek açıklamaların piyasalar için belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, asıl riskin ise ABD ekonomisinde biriktiğini söyledi: “Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam ederken burada stagflasyon ve enflasyon tarafındaki çanlar çalmaya başladı. Yani burada kalıcı bir enflasyon riskine doğru gidiyor.”

İslam Memiş: "Kafa karışıklığı bekliyorum."

İslam Memiş: "Kafa karışıklığı bekliyorum."

Tahvil faizlerindeki yükselişin yalnızca ABD ile sınırlı kalmadığını ekleyen Memiş, Avrupa'da özellikle Almanya ve Fransa'daki gelişmelerin küresel ekonomi açısından yakından izlenmesi gerektiğini belirtti. Bu hafta merkez bankalarından gelecek mesajlara da değinen Memiş, Fed tutanaklarının piyasaların radarında olacağını söyledi.

Veri takvimi açısından sakin bir hafta beklendiğini dile getiren Memiş, buna rağmen fiyatlamalarda belirsizliğin hâkim olacağı görüşünde: “Kafa karışıklığı bekliyorum. Tam böyle kötümserlik beklenirken iyimserlik, iyimserlik beklenirken kötümserlik; fiyatlarda bir karışık seyir var. Bu hafta belirsiz bir süreç var.”

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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