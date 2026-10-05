İslam Memiş Altın İçin Tehlikeli Bandı Açıkladı

İslam Memiş, geçen hafta belirgin şekilde gerileyen altın ve gümüşte şu anda kısa vadeli bir toparlanma yaşandığını belirtti. Uluslararası piyasalarda ons altının 4.153 dolar civarında işlem gördüğünü hatırlatan Memiş, teknik açıdan iki kritik seviyenin altını çizdi: Aşağıda 4.100 dolar, yukarıda ise 4.300 dolar. Memiş'e göre fiyatlar bu hafta söz konusu bant içinde izlenecek.

Altının yönünü belirleyecek başlıklar arasında Memiş'in ilk sırada saydığı konu Amerika-İran gerginliği oldu. Bu cephede gelecek açıklamaların piyasalar için belirleyici olacağını vurgulayan Memiş, asıl riskin ise ABD ekonomisinde biriktiğini söyledi: “Amerikan tahvil faizleri yükselmeye devam ederken burada stagflasyon ve enflasyon tarafındaki çanlar çalmaya başladı. Yani burada kalıcı bir enflasyon riskine doğru gidiyor.”