Altın Alınır mı Beklenir mi? İslam Memiş'ten Vade Uyarısı ve Dolar/TL Tahmini
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Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıları almak mı beklemek mi gerektiği ikilemine itiyor. Finans analisti İslam Memiş, yatırım vadesine göre değişen bir yaklaşım önerirken dolar/TL için de ay ay beklentilerini paylaştı.
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Memiş, gram altında 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çekti.
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Memiş, dolar/TL için ekimde 50 lira seviyesini işaret etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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