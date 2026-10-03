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Altın Alınır mı Beklenir mi? İslam Memiş'ten Vade Uyarısı ve Dolar/TL Tahmini

Altın Alınır mı Beklenir mi? İslam Memiş'ten Vade Uyarısı ve Dolar/TL Tahmini

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 21:29
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Altın fiyatlarındaki dalgalanma, yatırımcıları almak mı beklemek mi gerektiği ikilemine itiyor. Finans analisti İslam Memiş, yatırım vadesine göre değişen bir yaklaşım önerirken dolar/TL için de ay ay beklentilerini paylaştı.

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Memiş, gram altında 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çekti.

Memiş, gram altında 6.500-7.000 lira aralığına dikkat çekti.

İslam Memiş, gram altında 6.500-7.000 lira, ons altında ise 4.070-4.270 dolar aralığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş'e göre kısa ve uzun vadeli yatırımcıların aynı şekilde hareket etmemesi gerekiyor. Bugün altın alan bir kişinin bir ay ya da iki ay sonra nakde ihtiyaç duyup elindeki altını satması durumunda risk bulunduğunu belirten Memiş, uzun vadeli yatırım yapacaklar için yaklaşımın farklı olabileceğini aktardı. Altın üzerindeki baskının nedenleri arasında ABD tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıkması, dolar endeksinin 100'ü aşması, Fed'in faiz artırımı beklentisi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor.

Memiş, dolar/TL için ekimde 50 lira seviyesini işaret etti.

Memiş, dolar/TL için ekimde 50 lira seviyesini işaret etti.

Memiş, dolar/TL için aylık tahminlerini de paylaştı. Güncel kurun 49,13 lira seviyesinde olduğu belirtilirken Memiş'in ekim ayı için 50, kasım ayı için 51 ve aralık ayı için 52 lira seviyelerini işaret ettiği aktarıldı. Memiş, kasım ayının kritik olabileceğini vurgularken, 2027 yılının da bir değişim yılı olacağına dair açıklamalarını hatırlattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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