Altın Alınır mı Beklenir mi? İslam Memiş'ten Vade Uyarısı ve Dolar/TL Tahmini

İslam Memiş, gram altında 6.500-7.000 lira, ons altında ise 4.070-4.270 dolar aralığına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Memiş'e göre kısa ve uzun vadeli yatırımcıların aynı şekilde hareket etmemesi gerekiyor. Bugün altın alan bir kişinin bir ay ya da iki ay sonra nakde ihtiyaç duyup elindeki altını satması durumunda risk bulunduğunu belirten Memiş, uzun vadeli yatırım yapacaklar için yaklaşımın farklı olabileceğini aktardı. Altın üzerindeki baskının nedenleri arasında ABD tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıkması, dolar endeksinin 100'ü aşması, Fed'in faiz artırımı beklentisi ve petrol fiyatlarındaki yükseliş gösteriliyor.