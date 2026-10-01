İslam Memiş Gram Altın İçin 8 Bin Lira Senaryosunu Açıkladı
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Eylülü yüzde 6'ya yakın kayıpla kapatan altın, ekime de düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 500 lira civarında, ons altın 4 bin 100 doların üzerinde dalgalanıyor. Finans analisti İslam Memiş ise önümüzdeki dönem için kasım ayını işaret etti ve iki ayrı fiyat senaryosu paylaştı.
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Altında hareketlilik sürüyor. Yıla rekorlarla başlayan altında düşüş devam ediyor.
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İslam Memiş altının neden düştüğünü açıkladı.
İslam Memiş, altın fiyatlarında 8 bin TL senaryosunu açıkladı: Tarih verdi!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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