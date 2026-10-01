İslam Memiş Gram Altın İçin 8 Bin Lira Senaryosunu Açıkladı

Haber Global'de konuşan Memiş, gram altının yıla 6 bin 157 liradan başladığını ve ocak sonunda 8 bin 157 liraya kadar çıktığını hatırlattı. Memiş'e göre bu 2 bin liralık yükselişin teknik ya da mantıksal bir açıklaması yoktu. Aynı dönemde ons altın 5 bin 600 dolara kadar tırmandı.

Savaşın başlaması, petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD tahvil faizlerinin artmasıyla birlikte yaklaşık 8 ay süren bir düşüş dönemi başladı. Haziranda gram altın 5 bin 950 liraya, ons altın 3 bin 950 dolara kadar geriledi. Ağustosta yeniden yükselişe geçen fiyatlar, onsta 4 bin 700 dolara, gramda 7 bin 229 liraya çıktı.