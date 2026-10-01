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İslam Memiş Gram Altın İçin 8 Bin Lira Senaryosunu Açıkladı

İslam Memiş Gram Altın İçin 8 Bin Lira Senaryosunu Açıkladı

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 18:02
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Eylülü yüzde 6'ya yakın kayıpla kapatan altın, ekime de düşüşle başladı. Gram altın 6 bin 500 lira civarında, ons altın 4 bin 100 doların üzerinde dalgalanıyor. Finans analisti İslam Memiş ise önümüzdeki dönem için kasım ayını işaret etti ve iki ayrı fiyat senaryosu paylaştı.

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Altında hareketlilik sürüyor. Yıla rekorlarla başlayan altında düşüş devam ediyor.

Altında hareketlilik sürüyor. Yıla rekorlarla başlayan altında düşüş devam ediyor.

Haber Global'de konuşan Memiş, gram altının yıla 6 bin 157 liradan başladığını ve ocak sonunda 8 bin 157 liraya kadar çıktığını hatırlattı. Memiş'e göre bu 2 bin liralık yükselişin teknik ya da mantıksal bir açıklaması yoktu. Aynı dönemde ons altın 5 bin 600 dolara kadar tırmandı.

Savaşın başlaması, petrol fiyatlarının yükselmesi ve ABD tahvil faizlerinin artmasıyla birlikte yaklaşık 8 ay süren bir düşüş dönemi başladı. Haziranda gram altın 5 bin 950 liraya, ons altın 3 bin 950 dolara kadar geriledi. Ağustosta yeniden yükselişe geçen fiyatlar, onsta 4 bin 700 dolara, gramda 7 bin 229 liraya çıktı.

İslam Memiş altının neden düştüğünü açıkladı.

İslam Memiş altının neden düştüğünü açıkladı.

İslam Memiş, eylüldeki kayıpta tek etkenin Donald Trump'ın gerilimi artıran açıklamaları olmadığını söyledi. Fed'in faizi 25 baz puan artırdığını ve tahvil faizlerinin yüzde 5'in üzerine çıktığını vurguladı. Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun da piyasaları etkilediğini ekledi. Dolar güçlenirken yatırımcılar tahvile ve dolar pozisyonlarına yöneldi. Nakde ihtiyaç duyan bazı ülkeler de ellerindeki altını satmak zorunda kaldı.

Memiş'in verdiği son rakamlara göre ons altın 4 bin 162 dolar seviyesinde. Kapalıçarşı'da gram altın ise 6 bin 500 ile 6 bin 700 lira arasında dar bir bantta işlem görüyor.

İslam Memiş, altın fiyatlarında 8 bin TL senaryosunu açıkladı: Tarih verdi!

İslam Memiş, altın fiyatlarında 8 bin TL senaryosunu açıkladı: Tarih verdi!

İslam Memiş'in en çok altını çizdiği tarih kasım ayı. Trump, ara seçimler öncesinde savaşın biteceğini, İran'la anlaşmaya varılacağını ve petrol fiyatlarının sert düşeceğini söylemişti. Memiş bu açıklamalara dikkat çekerek kasımın piyasalarda 'yeni bir hikayenin' başlangıcı olabileceğini belirtti. Petrol fiyatları gerçekten düşerse dolar endeksi ve tahvil faizleri de gerileyebilir. 

Altın ne kadar olacak?

Memiş'e göre bu durumda altın ve gümüşte sert yükselişler görülebilir ve gram altında 8 bin lira ve üzeri seviyeler gündeme gelebilir. Savaş sürerse ons altının 4 bin 200 ile 4 bin 600 dolar arasında kalmasını, gram altının ise 6 bin 500 ile 7 bin 500 lira arasında dalgalanmasını bekliyor.

Memiş fiziki altına da değindi. Martta 12 bin 500 dolar olan işçiliğin şu anda eksi 300 dolara indiğini söyledi ve bunun fiziki altının en ucuz olduğu dönemlerden biri olduğunu ifade etti. Fon soruşturmasının yatırımcıyı altına yöneltmesini beklemediğini de ekledi. Memiş yatırımcılara ise kısa vadeli işlemlerden uzak durmalarını ve birikimlerini çeşitlendirmelerini tavsiye etti.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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