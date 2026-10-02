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2 Ekim Cuma Altın Fiyatı: Dolar Endeksi 17 Ayın Zirvesinde, Ons Altın 4.170 Dolara Geriledi

2 Ekim Cuma Altın Fiyatı: Dolar Endeksi 17 Ayın Zirvesinde, Ons Altın 4.170 Dolara Geriledi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.10.2026 - 07:28
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Küresel piyasalarda altın için haftanın sonu rahat geçmiyor. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek noktasına çıkarken, ons altın 4.170 dolar civarında tutunmaya çalışıyor ve haftayı yaklaşık yüzde 2,5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Yurt içinde gram altın ise 6.585 liradan güne başladı.

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Ons altın haftayı yüzde 2,5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor, eylülde kaybı yüzde 6,6 olmuştu.

Ons altın haftayı yüzde 2,5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor, eylülde kaybı yüzde 6,6 olmuştu.

Spot piyasada ons altın 4.170 dolar civarında işlem görüyor. Değerli metal bu hafta yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti; eylül ayının tamamındaki kayıp ise yüzde 6,6'yı bulmuştu. Altın böylece art arda ikinci haftayı da düşüşle kapatma yolunda.

Yurt içinde tablo biraz daha sakin. Gram altın 6.585 liradan açılış yaptı, gün içinde 6.590-6.595 lira bandında dolaştı. Dolar/TL ise 49,12 seviyelerinde.

Petrolün varil fiyatının 100 doları aşması altın üzerindeki baskıyı artıran ilk etken.

Petrolün varil fiyatının 100 doları aşması altın üzerindeki baskıyı artıran ilk etken.

Piyasaları asıl sıkıştıran başlıklardan biri enerji. Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin bölgedeki askerî konumlanması, petrol fiyatlarını varil başına 100 doların üzerine taşıdı.

Pahalı petrol enflasyon endişesini canlı tutuyor, bu da faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı beklentisini güçlendiriyor. Faiz getirisi olmayan altın için bu, hiç istenmeyen bir senaryo.

Dolar endeksi 102'yi geçti, değerli metali dolar dışı yatırımcı için daha pahalı hale getirdi.

Dolar endeksi 102'yi geçti, değerli metali dolar dışı yatırımcı için daha pahalı hale getirdi.

Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıkarak son 17 ayın en güçlü noktasını gördü. Dolardaki her yükseliş, altını dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor ve talebi baskılıyor.

Uzmanlara göre ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri de aynı yönde çalışıyor. Öte yandan İran ile ABD arasındaki jeopolitik gerilim güvenli liman talebini ayakta tutuyor ve düşüşün daha sert olmasını engelleyen tek unsur olarak öne çıkıyor.

Fed'in Ekim toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 25'e düştü ama gözler bugünkü istihdam verisinde.

Fed'in Ekim toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 25'e düştü ama gözler bugünkü istihdam verisinde.

Fed yetkililerinin son açıklamaları Ekim'de sert bir adım konusunda temkin işareti veriyor. 27-28 Ekim toplantısında faiz artırımı ihtimali yaklaşık yüzde 25'e geriledi, ancak piyasa Aralık ayında artırım ihtimalini masada tutuyor.

Gün içindeki en kritik başlık ise ABD'nin eylül ayı tarım dışı istihdam verisi. Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak rakam için beklenti 90 bin yeni iş, işsizlik oranında ise yüzde 4,1'de sabit kalma. Beklentinin üzerinde bir veri sıkı para politikası beklentilerini güçlendirip altına yeni bir baskı yaratabilir; zayıf gelirse düşüş frenlenebilir. Veri sonrası ons altının hangi yöne gideceği bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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