2 Ekim Cuma Altın Fiyatı: Dolar Endeksi 17 Ayın Zirvesinde, Ons Altın 4.170 Dolara Geriledi

Dolar endeksi 102 seviyesinin üzerine çıkarak son 17 ayın en güçlü noktasını gördü. Dolardaki her yükseliş, altını dolar dışındaki para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha pahalı hale getiriyor ve talebi baskılıyor.

Uzmanlara göre ABD tahvil faizlerinin yüksek seyri de aynı yönde çalışıyor. Öte yandan İran ile ABD arasındaki jeopolitik gerilim güvenli liman talebini ayakta tutuyor ve düşüşün daha sert olmasını engelleyen tek unsur olarak öne çıkıyor.