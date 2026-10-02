2 Ekim Cuma Altın Fiyatı: Dolar Endeksi 17 Ayın Zirvesinde, Ons Altın 4.170 Dolara Geriledi
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Küresel piyasalarda altın için haftanın sonu rahat geçmiyor. Dolar endeksi 102 seviyesini aşarak 17 ayın en yüksek noktasına çıkarken, ons altın 4.170 dolar civarında tutunmaya çalışıyor ve haftayı yaklaşık yüzde 2,5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor. Yurt içinde gram altın ise 6.585 liradan güne başladı.
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Ons altın haftayı yüzde 2,5 kayıpla kapatmaya hazırlanıyor, eylülde kaybı yüzde 6,6 olmuştu.
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Petrolün varil fiyatının 100 doları aşması altın üzerindeki baskıyı artıran ilk etken.
Dolar endeksi 102'yi geçti, değerli metali dolar dışı yatırımcı için daha pahalı hale getirdi.
Fed'in Ekim toplantısında faiz artırımı ihtimali yüzde 25'e düştü ama gözler bugünkü istihdam verisinde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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