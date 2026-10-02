20 Yıl Önce Şehrazat'a Yapılmıştı: Güneşin Doğduğu Yer'deki Ceyhun'un Leyla'ya Ahlaksız Teklifi Tepki Çekti!

Binbir Gece, 7 Kasım 2006'da Kanal D'de başladı ve üç sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyicinin gözdesi oldu. Dizinin merkezindeki isim mimar Şehrazat'tı ve karaktere Bergüzar Korel hayat verdi. Şehrazat, oğlunun lösemi tedavisi için gereken parayı bulmak adına kapı kapı dolaşıyor, son çare olarak patronu Onur Aksal'a gidiyordu. Onur'u ise Binbir Gece'de tanışıp evlendiği Halit Ergenç canlandırıyordu.

Onur parayı vermeyi kabul ediyordu ama bir şartı vardı: Şehrazat'la bir gece geçirmek. Oğlunun hayatı söz konusu olunca zor bir karar veren Şehrazat teklifi kabul ediyor, ikili sonrasında birbirine âşık oluyordu. Türk dizi tarihinin en çok konuşulan tekliflerinden biri de böyle masaya konmuştu. Dizi yıllar içinde Şili, Arjantin ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde de yayınlandı.