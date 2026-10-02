article/comments
article/share
Haberler
TV
20 Yıl Önce Şehrazat'a Yapılmıştı: Güneşin Doğduğu Yer'deki Ceyhun'un Leyla'ya Ahlaksız Teklifi Tepki Çekti!

20 Yıl Önce Şehrazat'a Yapılmıştı: Güneşin Doğduğu Yer'deki Ceyhun'un Leyla'ya Ahlaksız Teklifi Tepki Çekti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
02.10.2026 - 07:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı teklifin 20 yıl önce ekranlara damga vuran bir diziyle benzerliğine dikkat çekti. Binbir Gece'de Şehrazat'a yapılan teklife benzetilen sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Binbir Gece'de Şehrazat, oğlunun tedavisi için patronu Onur'dan bir gece karşılığında para teklifi almıştı.

Binbir Gece'de Şehrazat, oğlunun tedavisi için patronu Onur'dan bir gece karşılığında para teklifi almıştı.

Binbir Gece, 7 Kasım 2006'da Kanal D'de başladı ve üç sezon boyunca ekran başına kilitlenen izleyicinin gözdesi oldu. Dizinin merkezindeki isim mimar Şehrazat'tı ve karaktere Bergüzar Korel hayat verdi. Şehrazat, oğlunun lösemi tedavisi için gereken parayı bulmak adına kapı kapı dolaşıyor, son çare olarak patronu Onur Aksal'a gidiyordu. Onur'u ise Binbir Gece'de tanışıp evlendiği Halit Ergenç canlandırıyordu.

Onur parayı vermeyi kabul ediyordu ama bir şartı vardı: Şehrazat'la bir gece geçirmek. Oğlunun hayatı söz konusu olunca zor bir karar veren Şehrazat teklifi kabul ediyor, ikili sonrasında birbirine âşık oluyordu. Türk dizi tarihinin en çok konuşulan tekliflerinden biri de böyle masaya konmuştu. Dizi yıllar içinde Şili, Arjantin ve Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinde de yayınlandı.

Güneşin Doğduğu Yer'de ise Ceyhun, Leyla'ya bir gece karşılığında yüklü para vaat etti.

Güneşin Doğduğu Yer'de ise Ceyhun, Leyla'ya bir gece karşılığında yüklü para vaat etti.
www.sabah.com.tr

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Güneşin Doğduğu Yer'de Burak Özçivit, Almanya'da Leyla Breger'le yolu kesişen Kenan Kozan'ı canlandırıyor; Leyla'ya Beyza Gümülcine, Ceyhun Atahanlı'ya ise Görkem Sevindik hayat veriyor. Hikâye Almanya'da başlıyor, ardından Adana'ya taşınıyor.

Dizinin yeni bölümünde Ceyhun, Leyla'ya benimle bir gece geçirirsen karşılığında yüklü miktarda para vereceğim diyor. İki sahne arasındaki benzerlik ise izleyicinin gözünden kaçmadı: 20 yıl arayla iki ayrı dizide, iki kadın karaktere aynı kapıdan gelen teklif.

O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın