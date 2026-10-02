20 Yıl Önce Şehrazat'a Yapılmıştı: Güneşin Doğduğu Yer'deki Ceyhun'un Leyla'ya Ahlaksız Teklifi Tepki Çekti!
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ATV'nin yeni dizisi Güneşin Doğduğu Yer'de yayınlanan bir sahne sosyal medyada gündem oldu. İzleyiciler, Ceyhun'un Leyla'ya yaptığı teklifin 20 yıl önce ekranlara damga vuran bir diziyle benzerliğine dikkat çekti. Binbir Gece'de Şehrazat'a yapılan teklife benzetilen sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Binbir Gece'de Şehrazat, oğlunun tedavisi için patronu Onur'dan bir gece karşılığında para teklifi almıştı.
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Güneşin Doğduğu Yer'de ise Ceyhun, Leyla'ya bir gece karşılığında yüklü para vaat etti.
O sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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