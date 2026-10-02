Yarasaların Anavatanı Belli Oldu: 65 Milyon Yıl Önce Avrupa'da Doğmuşlar
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Yarasaların nerede ortaya çıktığı onlarca yıldır tartışılıyordu. Nature dergisinde yayımlanan ve bugüne dek yarasa genomlarını ile fosillerini birleştiren en büyük çalışma, yarasaların büyük olasılıkla 65-60 milyon yıl önce Avrupa'da ortaya çıktığını gösterdi. 64 ülkeden 137 araştırmacı, 103 yarasa genomunu ve 44 fosil yarasayı inceledi. Sonuçlara göre hem uçuş hem de yankı konumlama yarasa evriminin çok başında gelişti, ilk yarasaların torunları ise önce Afrika'ya, oradan da dünyanın geri kalanına yayıldı.
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Almanya'daki Messel Yağlı Şist'te bulunan 47-48 milyon yıllık Palaeochiropteryx tupaiodon fosili.
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Bugün 1.500'den fazla türüyle yarasalar, tüm memeli türlerinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor.
Mağara tavanında asılı büyük nalburun yarasası. Yankı konumlama yeteneği yarasa evriminin en başına kadar uzanıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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