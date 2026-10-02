Yarasaların Anavatanı Belli Oldu: 65 Milyon Yıl Önce Avrupa'da Doğmuşlar

Araştırma, yarasaların yalnızca nerede doğduğunu değil, nasıl bu kadar başarılı olduklarını da anlatıyor. Ekip, yarasa soy ağacının en eski dalında yer alan Vielasia fosilini inceledi. Fosil, yankı konumlamanın yarasa evriminin çok başında ortaya çıktığını gösteriyor.

Aktif uçuş ve yankı konumlama, modern yarasa gruplarının çeşitlenmesinden önce gelişti. Araştırmacılara göre bu iki yetenek, yarasaların memeliler arasındaki olağanüstü başarısını açıklayan etkenlerden biri olabilir.

Araştırmacılara göre Avrupa'da ortaya çıkan ilk yarasaların torunları önce Afrika'ya geçti. Avrupa ile Afrika arasındaki bu bağlantı bir merkez gibi çalıştı ve yarasalar buradan Asya'ya, Amerika kıtalarına ve Avustralya'ya yayıldı.

Yarasa familyaları arasındaki akrabalık ilişkileri de onlarca yıldır tartışmalıydı. Sorunun bir nedeni, erken yarasa soylarının birbirleriyle gen alışverişi yapmasıydı. Bu yüzden genomun bir bölümü bir akrabalık düzenini gösterirken, başka bir bölümü farklı bir düzene işaret edebiliyordu.

Çözüm X kromozomundan geldi. X kromozomu, yarasa grupları arasındaki asıl akrabalık ilişkilerinin özellikle net bir kaydını koruyordu. Ekip bu sayede yıllardır tartışılan soy ağaçlarını çözdü. Teeling, onlarca yıllık araştırma ve çelişkili bulguların ardından sonunda sağlam bir soy ağacına sahip olmalarını olağanüstü olarak niteliyor.

Araştırmacılar, bugün yaşayan tüm yarasaların ortak atasının genomunu bilgisayar ortamında yeniden oluşturdu. Bu, yarasaların olağanüstü çeşitliliğinin nasıl ortaya çıktığını incelemek için yeni bir kaynak sunuyor.

Kaynak, uçuş, yankı konumlama, uzun ömür ve hastalık direnciyle bağlantılı genetik değişimleri araştırmak için kullanılabilir. Bulguların ileride insanlarda yaşlanma, bağışıklık ve hastalık direnci araştırmalarına da katkı sağlaması bekleniyor.

Çalışmanın kıdemli yazarlarından St Andrews Üniversitesi'nden Prof. Sonja Vernes ise yarasaların sürekli şaşırttığını söylüyor ve onları evrimin en büyük deneylerinden biri olarak tanımlıyor.