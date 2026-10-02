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Kaleci Prens Tahtı Reddetti, Gazeteci Kral Oldu: Taht Kavgası Sona Erdi

Kaleci Prens Tahtı Reddetti, Gazeteci Kral Oldu: Taht Kavgası Sona Erdi

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.10.2026 - 08:30
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Uganda'nın geleneksel krallıklarından birinde, bir aydır süren taht kavgası bir gazetecinin taç giymesiyle sona erdi.

Tooro Krallığı'nın yeni hükümdarı, yıllarca devlet televizyonunda haber sunan 56 yaşındaki Edward Rukidi Kijanangoma oldu. Taç giyme töreni, merhum kralın ailesinin itirazlarına rağmen gerçekleşti.

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Üç Yaşında Tahta Çıkan Kral Öldü

Üç Yaşında Tahta Çıkan Kral Öldü

Her şey, Tooro Kralı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi'nin 27 Ağustos'ta 34 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladı. Oyo, babasının ölümünün ardından henüz üç yaşındayken tahta çıkmış ve bir dönem dünyanın en genç hükümdarı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Yaklaşık 31 yıl tahtta kalan Oyo'nun ardından krallığın geleceği, gelenek gereği Babiito klanından seçilecek bir isme bağlıydı. Halefi belirleme görevi ise 21 kişilik kraliyet seçim komitesine düştü.

Uganda bugün seçimle yönetilen bir cumhuriyet. Ülkedeki geleneksel krallıkların siyasi yetkisi bulunmuyor ama halk üzerindeki kültürel etkileri hâlâ çok güçlü.

Kaleci Prens Tahtı Reddetti

Kaleci Prens Tahtı Reddetti

Komitenin ilk tercihi sürpriz bir isimdi: İngiltere'de yaşayan ve South East Dons futbol takımında kalecilik yapan 36 yaşındaki Prens George Desmond Kamurasi. Ancak Kamurasi, başka sorumlulukları olduğunu söyleyerek tahtı reddetti.

Bunun üzerine komite, merhum kralın kuzeni Edward Rukidi Kijanangoma'yı seçti. İkisi de 1928-1965 yılları arasında hüküm süren Kral 3. Rukidi'nin torunu. Kijanangoma, uzun yıllar Uganda'nın devlet yayın kuruluşunda haber sunucusu ve editör olarak çalışmıştı.

Seçim merhum kralın ailesini memnun etmedi. Aileye göre Oyo, 2022'de yazdığı vasiyetinde küçük oğlunu halefi olarak belirlemişti. Tüm itirazlara rağmen Kijanangoma, 29 Eylül'de Fort Portal'daki Karuziika Sarayı'nda düzenlenen törenle taç giydi. Krallık yetkililerine göre tören öncesinde, krallığın kolay elde edilmediğini simgeleyen göstermelik bir dövüş de düzenlendi.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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