Kaleci Prens Tahtı Reddetti, Gazeteci Kral Oldu: Taht Kavgası Sona Erdi

Her şey, Tooro Kralı 4. Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi'nin 27 Ağustos'ta 34 yaşında kanser nedeniyle hayatını kaybetmesiyle başladı. Oyo, babasının ölümünün ardından henüz üç yaşındayken tahta çıkmış ve bir dönem dünyanın en genç hükümdarı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

Yaklaşık 31 yıl tahtta kalan Oyo'nun ardından krallığın geleceği, gelenek gereği Babiito klanından seçilecek bir isme bağlıydı. Halefi belirleme görevi ise 21 kişilik kraliyet seçim komitesine düştü.

Uganda bugün seçimle yönetilen bir cumhuriyet. Ülkedeki geleneksel krallıkların siyasi yetkisi bulunmuyor ama halk üzerindeki kültürel etkileri hâlâ çok güçlü.