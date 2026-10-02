Kaleci Prens Tahtı Reddetti, Gazeteci Kral Oldu: Taht Kavgası Sona Erdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Uganda'nın geleneksel krallıklarından birinde, bir aydır süren taht kavgası bir gazetecinin taç giymesiyle sona erdi.
Tooro Krallığı'nın yeni hükümdarı, yıllarca devlet televizyonunda haber sunan 56 yaşındaki Edward Rukidi Kijanangoma oldu. Taç giyme töreni, merhum kralın ailesinin itirazlarına rağmen gerçekleşti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üç Yaşında Tahta Çıkan Kral Öldü
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaleci Prens Tahtı Reddetti
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın