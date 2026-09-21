Uganda, 'İlginç' Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın Kararıyla Türkiye ile Tüm Askeri İlişkilerini Askıya Aldı
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Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi, ülkesinin Türkiye ile tüm askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
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Yaşanan bu son gelişmenin başrolündeki isim olan General Kainerugaba, aslında Türk kamuoyunun aşina olduğu oldukça sıradışı bir figür.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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