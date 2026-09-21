Uganda, 'İlginç' Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın Kararıyla Türkiye ile Tüm Askeri İlişkilerini Askıya Aldı

Afrika ülkesi Uganda’nın tartışmalı Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Uganda hükümetine sert eleştiriler yönelten muhalif isim Fred Kajubi Lumbuye’nin Ankara tarafından kendilerine teslim edilmemesine tepki olarak Türkiye ile askeri bağları kopardıklarını açıkladı. Bir süredir Lumbuye'nin iadesi için diplomatik baskı kurmaya çalışan Kainerugaba'nın bu tek taraflı hamlesi yine kendisinin gündem olmasına neden oldu.

Alınan bu sürpriz karar, Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi tarafından da kamuoyuna resmi olarak duyuruldu. Magezi, iki ülke arasında yürütülen tüm savunma ve askeri iş birliği faaliyetlerinin an itibarıyla durdurulduğunu belirtti. Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu askıya alma işleminin, taraflar arasındaki karşılıklı sorunlar tamamen çözüme kavuşana kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.