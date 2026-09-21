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Uganda, 'İlginç' Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın Kararıyla Türkiye ile Tüm Askeri İlişkilerini Askıya Aldı

Uganda, 'İlginç' Komutanı Muhoozi Kainerugaba'nın Kararıyla Türkiye ile Tüm Askeri İlişkilerini Askıya Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 07:52
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Daha önce Türkiye'den 1 milyar dolar ve 'en güzel kadını' talep etmesiyle gündeme gelen Uganda’nın “Twitter Generali” olarak bilinen Muhoozi Kainerugaba, muhalif bir ismin iade edilmemesini gerekçe göstererek Türkiye ile tüm askeri ilişkileri askıya aldıklarını duyurdu.

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Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi, ülkesinin Türkiye ile tüm askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi, ülkesinin Türkiye ile tüm askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.

Afrika ülkesi Uganda’nın tartışmalı Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba, Uganda hükümetine sert eleştiriler yönelten muhalif isim Fred Kajubi Lumbuye’nin Ankara tarafından kendilerine teslim edilmemesine tepki olarak Türkiye ile askeri bağları kopardıklarını açıkladı. Bir süredir Lumbuye'nin iadesi için diplomatik baskı kurmaya çalışan Kainerugaba'nın bu tek taraflı hamlesi yine kendisinin gündem olmasına neden oldu. 

Alınan bu sürpriz karar, Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi tarafından da kamuoyuna resmi olarak duyuruldu. Magezi, iki ülke arasında yürütülen tüm savunma ve askeri iş birliği faaliyetlerinin an itibarıyla durdurulduğunu belirtti. Ordudan yapılan açıklamada, söz konusu askıya alma işleminin, taraflar arasındaki karşılıklı sorunlar tamamen çözüme kavuşana kadar yürürlükte kalacağı vurgulandı.

Yaşanan bu son gelişmenin başrolündeki isim olan General Kainerugaba, aslında Türk kamuoyunun aşina olduğu oldukça sıradışı bir figür.

Yaşanan bu son gelişmenin başrolündeki isim olan General Kainerugaba, aslında Türk kamuoyunun aşina olduğu oldukça sıradışı bir figür.

Ülkesinde 'Twitter Generali' lakabıyla tanınan ve aynı zamanda Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'nin oğlu olan Kainerugaba, geçmişte Türkiye'yi hedef alan akılalmaz istekleri ve mesnetsiz tehditleriyle dünya basınında da geniş yer bulmuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'den 1 milyar dolar nakit para talep eden, aksi takdirde Türk büyükelçiliğini kapatacağını söyleyen generalin vukuatları bununla da sınırlı kalmamıştı.

Tartışmalı komutan geçmiş dönemde yaptığı açıklamalarda beş Türk kadınıyla evlendiğini iddia etmiş, hızını alamayıp Türkiye'nin en güzel kadınını da eş olarak talep edecek kadar ileri gitmişti. Türk vatandaşlarının Uganda'yı derhal terk etmesini isteyerek Ankara'ya süre veren ve aksi bir durumda savaş tehdidinde bulunan Kainerugaba, bir süre sonra bu tuhaf paylaşımlarını hesabından silmişti. Garip tavırları ve mantık dışı çıkışlarıyla bilinen komutan, tüm bu tartışmalı profiline rağmen uzun yıllardır iktidarda olan babasının koltuğuna oturacak en güçlü aday olarak değerlendiriliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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