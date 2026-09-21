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20 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

20 Eylül'de MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
21.09.2026 - 07:27
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MasterChef Türkiye'de heyecanın ve temponun arttığı altıncı hafta geride kaldı. Reytinglerde ilk 10'u bırakmayan MasterChef Türkiye'de bir kez daha eleme heyecanı yaşandı. 20 Eylül Pazar günü MasterChef Türkiye'de kim elendi, MasterChef'e kim veda etti?

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MasterChef Türkiye'de altıncı eleme gerçekleşti.

MasterChef Türkiye'de altıncı eleme gerçekleşti.

Kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı programda altıncı hafta da geride kaldı. 20 Eylül Pazar akşamı yarışmacılar elenmemek için ter döktü. Haftanın eleme adayları Şiringül, Tolgahan, Faruk, Şadi, Tolğa, Kübra, Nurten ve Ayşe oldu.

20 Eylül'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

20 Eylül'de MasterChef'te elenen isim belli oldu.

MasterChef'te temponun ve gerginliğin arttığı gecede son ikiye kalan isimler Faruk ve Kübra oldu. Mehmet Şef'in hazırlamalarını istediği yemek ördek pastillayı en yakın yapan yarışmacılar birer birer belirlenirken elenmekten son kurtulan isim Kübra oldu. MasterChef'te elenen isim Demirhan, Gül, Simge, Koray ve Cansu'nun ardından Faruk oldu. MasterChef'e Faruk veda etti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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