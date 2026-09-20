Daha 17’nin Kutay’ı Sessiz Sedasız Favoriler Arasına Girdi: Batuhan Mora’yı Tanıyalım!

Daha 17 kadrosunda adını daha sık duymaya başladığımız isimlerden biri de Batuhan Mora oldu. Dizide Teoman’ın en yakın arkadaşı Kutay’ı canlandıran Mora, özellikle karakterinin Leyla’ya karşı hisleri ve Teoman’la kurduğu arkadaşlık üzerinden hikayede önemli bir yerde duruyor. Üstelik oyuncunun kamera karşısındaki ilk deneyimi Daha 17 değil. 2019’dan bu yana farklı projelerde yer alan Mora’yı daha önce Netflix yapımı Özel Ders filminde de izlemiştik.

Peki Batuhan Mora kimdir, kaç yaşında ve oyunculuk kariyerinde bugüne kadar hangi yapımlarda rol aldı? Gelin genç oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım.