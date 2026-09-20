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Daha 17’nin Kutay’ı Sessiz Sedasız Favoriler Arasına Girdi: Batuhan Mora’yı Tanıyalım!

Daha 17’nin Kutay’ı Sessiz Sedasız Favoriler Arasına Girdi: Batuhan Mora’yı Tanıyalım!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 09:01
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Daha 17 kadrosunda adını daha sık duymaya başladığımız isimlerden biri de Batuhan Mora oldu. Dizide Teoman’ın en yakın arkadaşı Kutay’ı canlandıran Mora, özellikle karakterinin Leyla’ya karşı hisleri ve Teoman’la kurduğu arkadaşlık üzerinden hikayede önemli bir yerde duruyor. Üstelik oyuncunun kamera karşısındaki ilk deneyimi Daha 17 değil. 2019’dan bu yana farklı projelerde yer alan Mora’yı daha önce Netflix yapımı Özel Ders filminde de izlemiştik. 

Peki Batuhan Mora kimdir, kaç yaşında ve oyunculuk kariyerinde bugüne kadar hangi yapımlarda rol aldı? Gelin genç oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım.

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Batuhan Mora Kimdir, Kaç Yaşında?

Batuhan Mora Kimdir, Kaç Yaşında?

Batuhan Mora, 27 Mart 2000 tarihinde Manisa’da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 26 yaşında olan oyuncunun burcu Koç. Oyunculuk kariyerini Günfer Günaydın Menajerlik bünyesinde sürdüren Mora, son yıllarda sinema, dijital platform ve televizyon projelerinde karşımıza çıkan genç isimlerden biri.

Kamera Karşısındaki İlk Deneyimi 2019’a Uzanıyor

Kamera Karşısındaki İlk Deneyimi 2019’a Uzanıyor

Batuhan Mora’nın oyunculuk kariyerinde görünen ilk yapımlardan biri 2019 tarihli Sahir Deep Web. Ardından 2022 yılında Netflix’te yayınlanan Özel Ders filminde rol aldı. Mora, filmde “Metalci Genç” karakterini canlandırdı. 

Özel Ders sonrasında birkaç yıllık aranın ardından televizyon ekranlarına geçen oyuncu, 2026’da Daha 17 kadrosuna katıldı. Kutay karakteri de bugüne kadarki kariyerinde onu en geniş izleyici kitlesiyle buluşturan rol oldu. Bensu Soral ve Halit Özgür Sarı’nın başrollerini paylaştığı Özel Ders, 2022 yılında Netflix’te yayınlanmıştı. Batuhan Mora da filmin genç oyuncu kadrosunda “Metalci Genç” rolüyle yer aldı.

Dolayısıyla Daha 17 izlerken “Batuhan Mora’yı daha önce görmüştüm” diye düşündüyseniz, cevap büyük ihtimalle Özel Ders olabilir.

Daha 17 ile Kutay Karakterine Hayat Vermeye Başladı

Daha 17 ile Kutay Karakterine Hayat Vermeye Başladı

Batuhan Mora’nın asıl çıkışı ise 2026 yılında Daha 17 ile geldi. Dizide canlandırdığı Kutay, Teoman’ın en yakın arkadaşı. Teoman’dan fazlasıyla etkilenen ve aidiyet duygusu güçlü olan Kutay’ın bir başka önemli tarafı ise Leyla’ya karşı beslediği duygular. 

Kutay’ın Teoman’la arkadaşlığı da karakterin hikâyesinin merkezinde. Batuhan Mora, verdiği bir röportajda Teoman’ın Kutay için sıradan bir arkadaş olmadığını, onun “ait olduğu dünyanın önemli bir parçası” olduğunu anlatmıştı. Bu güçlü bağın yanında kaybetme korkusu ve Leyla’ya karşı hisleri de Kutay’ın attığı adımları belirleyen unsurlardan. 

Batuhan Mora Daha 17’yi Kariyerinde Bir Dönüm Noktası Olarak Görüyor

Oyuncu, diziyle ilgili verdiği DHA’ya verdiği röportajda projeyi kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak gördüğünü açıkça söyledi.

Mora, Kutay karakteri sayesinde kendisinde daha önce fark etmediği yönleri keşfettiğini; sabır, disiplin ve odaklanma konusunda da kendisini geliştirdiğini anlattı. Geniş bir oyuncu kadrosuyla çalışmanın kariyerine katkısından da özellikle bahsetti.

Daha 17 Sonrası Batuhan Mora’ya İlgi de Arttı

Daha 17 Sonrası Batuhan Mora’ya İlgi de Arttı

Daha 17 ile birlikte Batuhan Mora’nın adı sosyal medyada da daha sık karşımıza çıkmaya başladı. Kutay karakterine yönelik paylaşımların yanında oyuncu adına açılan hayran hesapları da bulunuyor. Mora’nın kendi Instagram hesabına ise buradan ulaşabilirsiniz.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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