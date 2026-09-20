Daha 17’nin Kutay’ı Sessiz Sedasız Favoriler Arasına Girdi: Batuhan Mora’yı Tanıyalım!
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Daha 17 kadrosunda adını daha sık duymaya başladığımız isimlerden biri de Batuhan Mora oldu. Dizide Teoman’ın en yakın arkadaşı Kutay’ı canlandıran Mora, özellikle karakterinin Leyla’ya karşı hisleri ve Teoman’la kurduğu arkadaşlık üzerinden hikayede önemli bir yerde duruyor. Üstelik oyuncunun kamera karşısındaki ilk deneyimi Daha 17 değil. 2019’dan bu yana farklı projelerde yer alan Mora’yı daha önce Netflix yapımı Özel Ders filminde de izlemiştik.
Peki Batuhan Mora kimdir, kaç yaşında ve oyunculuk kariyerinde bugüne kadar hangi yapımlarda rol aldı? Gelin genç oyuncuyu biraz daha yakından tanıyalım.
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Batuhan Mora Kimdir, Kaç Yaşında?
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Kamera Karşısındaki İlk Deneyimi 2019’a Uzanıyor
Daha 17 ile Kutay Karakterine Hayat Vermeye Başladı
Daha 17 Sonrası Batuhan Mora’ya İlgi de Arttı
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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