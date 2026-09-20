Anne Yarısı Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?
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NOW’ın yeni sezon dizilerinden Anne Yarısı, Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nu aynı kadroda buluşturmaya hazırlanıyor. NTC Medya imzalı dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından küçük Ege’nin çevresinde yeniden kesişen Ali ve Zeynep’in hikayesini anlatacak. Aile sırları, velayet mücadelesi ve annelik kavramı dizinin merkezindeki konular arasında. Peki Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak? Anne Yarısı nerede çekiliyor, uyarlama mı ve dizinin senaryosunu kim yazıyor? İşte NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı hakkında merak edilenler…
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Anne Yarısı Dizisinin Konusu Nedir?
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Anne Yarısı Dizisinin Oyuncuları Kimler?
Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?
Anne Yarısı Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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