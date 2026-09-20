Anne Yarısı Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşananların ardından hayatları küçük bir kız çocuğunun etrafında birleşen Ali ve Zeynep’in hikâyesini konu alıyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali Altay, Kapadokya’nın önde gelen ailelerinden Altayların oğludur. Almanya’da yaşadığı olayların ardından cezaevine giren Ali, sevdiği kadın Zeren’i kaybeder. Yıllar sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise hayatını tamamen değiştirecek bir gerçekle karşılaşır: Ege adında bir kızı vardır.

Ali’nin yokluğunda Ege’yi büyüten kişi ise Burcu Özberk’in hayat verdiği Zeynep’tir. Genç yaşta kız kardeşini doğum sırasında kaybeden Zeynep, yeğeni Ege’yi sahiplenmiş ve bütün hayatını ona göre kurmuştur. Ege için yalnızca teyze değil, yıllardır annelik yapan kişi de odur.

Ali, kızının varlığını öğrendikten sonra Ege’yi yanına alarak Kapadokya’daki ailesinin yanına götürür. Ancak Zeynep’in sekiz yıldır büyüttüğü çocuktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ege’nin peşinden Altay ailesinin konağına kadar gelir ve böylece Ali ile Zeynep arasındaki mücadele aile içindeki eski sırlarla birleşir. Dizide annelik, kan bağı, fedakârlık ve bir çocuk üzerinde kimin söz sahibi olduğu sorusu hikâyenin merkezinde yer alacak.