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Anne Yarısı Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?

Anne Yarısı Dizisinin Konusu Ne, Oyuncuları Kimler? Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 10:01
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NOW’ın yeni sezon dizilerinden Anne Yarısı, Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nu aynı kadroda buluşturmaya hazırlanıyor. NTC Medya imzalı dizi, sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından küçük Ege’nin çevresinde yeniden kesişen Ali ve Zeynep’in hikayesini anlatacak. Aile sırları, velayet mücadelesi ve annelik kavramı dizinin merkezindeki konular arasında. Peki Anne Yarısı dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? Dizi ne zaman başlayacak, hangi gün ve saat kaçta yayınlanacak? Anne Yarısı nerede çekiliyor, uyarlama mı ve dizinin senaryosunu kim yazıyor? İşte NOW’ın yeni dizisi Anne Yarısı hakkında merak edilenler…

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Anne Yarısı Dizisinin Konusu Nedir?

Anne Yarısı Dizisinin Konusu Nedir?

Anne Yarısı, sekiz yıl önce yaşananların ardından hayatları küçük bir kız çocuğunun etrafında birleşen Ali ve Zeynep’in hikâyesini konu alıyor. Cihangir Ceyhan’ın canlandırdığı Ali Altay, Kapadokya’nın önde gelen ailelerinden Altayların oğludur. Almanya’da yaşadığı olayların ardından cezaevine giren Ali, sevdiği kadın Zeren’i kaybeder. Yıllar sonra özgürlüğüne kavuştuğunda ise hayatını tamamen değiştirecek bir gerçekle karşılaşır: Ege adında bir kızı vardır.

Ali’nin yokluğunda Ege’yi büyüten kişi ise Burcu Özberk’in hayat verdiği Zeynep’tir. Genç yaşta kız kardeşini doğum sırasında kaybeden Zeynep, yeğeni Ege’yi sahiplenmiş ve bütün hayatını ona göre kurmuştur. Ege için yalnızca teyze değil, yıllardır annelik yapan kişi de odur.

Ali, kızının varlığını öğrendikten sonra Ege’yi yanına alarak Kapadokya’daki ailesinin yanına götürür. Ancak Zeynep’in sekiz yıldır büyüttüğü çocuktan vazgeçmeye niyeti yoktur. Ege’nin peşinden Altay ailesinin konağına kadar gelir ve böylece Ali ile Zeynep arasındaki mücadele aile içindeki eski sırlarla birleşir. Dizide annelik, kan bağı, fedakârlık ve bir çocuk üzerinde kimin söz sahibi olduğu sorusu hikâyenin merkezinde yer alacak.

Anne Yarısı Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Anne Yarısı Dizisinin Oyuncuları Kimler?

Anne Yarısı dizisinin başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu paylaşıyor. Cihangir Ceyhan dizide Ali Altay, Burcu Özberk Zeynep, Esra Dermancıoğlu ise Meryem Altaykarakterine hayat veriyor. Ali’nin kızı Ege rolünü çocuk oyuncu Melisa Duru Ünal üstleniyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Umut Kaplıca ve Murat Balcı da yer alıyor.

Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?

Anne Yarısı Ne Zaman Başlıyor?

Anne Yarısı dizisinin ilk bölümü 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00’de yayınlanacak. NOW, yayın tarihini dizinin yeni fragmanıyla birlikte açıkladı.

Anne Yarısı Dizisi Nerede Çekiliyor?

Anne Yarısı dizisinin hikâyesinin önemli bölümü Kapadokya’da geçiyor. Dizinin ilk çekimleri Burcu Özberk’in Zeynep karakterine ait sahnelerle İzmir’de başladı. Ekip daha sonra Kapadokya çekimlerine geçti.

Kapadokya bölümü için başta Ürgüp ve Göreme olmak üzere Nevşehir’in farklı noktaları kullanılıyor. Altay ailesinin yaşadığı dünya ve aile konağı çevresindeki olaylar da Kapadokya atmosferi içinde ekrana taşınıyor. Yapım sürecinde İstanbul’da da bazı sahnelerin çekildiği belirtiliyor.

Anne Yarısı Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Anne Yarısı Dizisinin Yönetmeni ve Senaristi Kim?

Anne Yarısı dizisinin yapımını NTC Medya üstleniyor. Dizinin yapımcısı ise Mehmet Yiğit Alp. Yönetmen koltuğunda Semih Bağcı oturuyor.

Dizinin senaryosunu Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem birlikte kaleme alıyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür, daha önce Kızılcık Şerbeti gibi çok konuşulan televizyon projelerinde de birlikte çalışmıştı.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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