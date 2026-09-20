Kişilik Testi: Yüzde Kaç Kıskançsın?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kıskançlık, bazen sevdiğin insanı kaybetme korkusundan, bazen güvensizlikten, bazen de sadece 'Bu da ne şimdi?' dedirten bir durumdan ortaya çıkabilir. Peki sen kıskandığında nasıl davranıyorsun? İçine atıp belli etmeyenlerden misin, yoksa yüzünden her şey okunanlardan mı? Soruları cevapla, kıskançlık seviyeni yüzde olarak birlikte bulalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sevgilin ya da hoşlandığın kişi, senden habersiz bir arkadaş grubuyla buluştu. Ne düşünürsün?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Partnerinin sosyal medyada tanımadığın birinin fotoğrafını beğendiğini gördün. Tepkin ne olur?
3. Sevgilin eski sevgilisinden bahsettiğinde nasıl hissedersin?
4. Partnerinin telefonuna mesaj geldi ve mesajı atan kişinin kim olduğunu bilmiyorsun. Ne yaparsın?
5. Yakın arkadaşın, partnerinin oldukça çekici olduğunu söyleyip onunla şakalaşıyor. Nasıl tepki verirsin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerin bir gece boyunca sana eskisinden daha geç cevap verdi. Ne düşünürsün?
7. Partnerin yeni bir iş ortamına girdi ve orada birçok yeni insan tanıdı. Bu durum sende ne yaratır?
8. Sevgilin bir ünlüyü çok beğendiğini söyledi. Ne yaparsın?
9. Partnerin arkadaşlarıyla dışarıdayken telefonuna bakmıyor. Tepkin ne olur?
10. Partnerinin çok yakın olduğu bir arkadaşı var ve bu kişiyle sık sık görüşüyor. Ne hissedersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kıskançlık seviyen %25
Kıskançlık seviyen %50
Kıskançlık seviyen %70
Kıskançlık seviyen %95
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın