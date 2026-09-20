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Kişilik Testi: Yüzde Kaç Kıskançsın?

Kişilik Testi: Yüzde Kaç Kıskançsın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Editörü
20.09.2026 - 10:01
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Kıskançlık, bazen sevdiğin insanı kaybetme korkusundan, bazen güvensizlikten, bazen de sadece 'Bu da ne şimdi?' dedirten bir durumdan ortaya çıkabilir. Peki sen kıskandığında nasıl davranıyorsun? İçine atıp belli etmeyenlerden misin, yoksa yüzünden her şey okunanlardan mı? Soruları cevapla, kıskançlık seviyeni yüzde olarak birlikte bulalım!

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1. Sevgilin ya da hoşlandığın kişi, senden habersiz bir arkadaş grubuyla buluştu. Ne düşünürsün?

1. Sevgilin ya da hoşlandığın kişi, senden habersiz bir arkadaş grubuyla buluştu. Ne düşünürsün?

2. Partnerinin sosyal medyada tanımadığın birinin fotoğrafını beğendiğini gördün. Tepkin ne olur?

3. Sevgilin eski sevgilisinden bahsettiğinde nasıl hissedersin?

4. Partnerinin telefonuna mesaj geldi ve mesajı atan kişinin kim olduğunu bilmiyorsun. Ne yaparsın?

5. Yakın arkadaşın, partnerinin oldukça çekici olduğunu söyleyip onunla şakalaşıyor. Nasıl tepki verirsin?

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6. Partnerin bir gece boyunca sana eskisinden daha geç cevap verdi. Ne düşünürsün?

7. Partnerin yeni bir iş ortamına girdi ve orada birçok yeni insan tanıdı. Bu durum sende ne yaratır?

8. Sevgilin bir ünlüyü çok beğendiğini söyledi. Ne yaparsın?

9. Partnerin arkadaşlarıyla dışarıdayken telefonuna bakmıyor. Tepkin ne olur?

10. Partnerinin çok yakın olduğu bir arkadaşı var ve bu kişiyle sık sık görüşüyor. Ne hissedersin?

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Kıskançlık seviyen %25

Sen kıskançlığı ilişkilerin kaçınılmaz bir parçası olarak görmek yerine güveni ön planda tutan birisin. Partnerinin başka insanlarla konuşması, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi veya sosyal medyada bir şeyler yapması seni kolay kolay huzursuz etmiyor. Her davranışın altında gizli bir anlam aramak yerine insanların kendi hayatlarının olabileceğini kabul ediyorsun. Senin için bir ilişkide en önemli şeylerden biri karşılıklı güven. Sevdiğin kişinin sana sadık olduğuna inanıyorsan sürekli kontrol etmeye ihtiyaç duymuyorsun. Telefonunu karıştırmak, kimle konuştuğunu araştırmak veya nerede olduğunu dakika dakika bilmek sana göre değil. Bu durum oldukça rahat bir ilişki ortamı yaratabilir. Partnerin de kendisini sürekli denetleniyormuş gibi hissetmeden kendi sosyal çevresini koruyabilir. Sen de ilişkinin dışında kendi hayatını yaşamaya devam edebilirsin.

Kıskançlık seviyen %50

Sen kıskançlık konusunda oldukça dengeli bir noktadasın. Bazı durumlarda içten içe rahatsız olabiliyor, merak edebiliyor veya partnerinin davranışlarını sorgulayabiliyorsun. Fakat bu duygunun seni tamamen ele geçirmesine izin vermiyorsun. Partnerinin başka biriyle konuşması seni hemen alarma geçirmiyor. Önce durumu anlamaya çalışıyorsun. Bir davranışın gerçekten rahatsız edici olup olmadığına bakıyor, sonra tepki veriyorsun.

Kıskançlık seviyen %70

Kıskançlık seviyen %70

Sen ilişkilerde sevdiğin kişiye karşı oldukça hassas olabilirsin. Partnerinin başka insanlarla kurduğu yakınlık, sosyal medya davranışları veya senden sakladığını düşündüğün küçük detaylar zaman zaman kafanı ciddi şekilde meşgul edebilir. Özellikle davranışlarda bir değişiklik fark ettiğinde bunu görmezden gelmekte zorlanıyorsun. Partnerinin eskisinden daha geç cevap vermesi, yeni insanlarla çok yakın olması veya geçmiş ilişkilerinden bahsetmesi sende çeşitli soru işaretleri oluşturabiliyor.

Kıskançlık seviyen %95

Sen ilişkide sevdiğin kişiyi paylaşma konusunda oldukça hassas olabilirsin. Partnerinin başka biriyle yakınlaşması, sosyal medyada tanımadığın insanlarla etkileşim kurması veya senden habersiz plan yapması sende hızlı şekilde soru işaretleri oluşturabilir. Bir şey dikkatini çektiğinde kolayca 'Bunda bir şey var' diye düşünmeye başlayabilirsin. Sonrasında küçük bir ayrıntı bile zihninde büyüyebilir ve olayın gerçekte olduğundan daha büyük görünmesine neden olabilir.

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Editörü
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