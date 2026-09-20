Kişilik Testi: Yüzde Kaç Kıskançsın?

Sen kıskançlığı ilişkilerin kaçınılmaz bir parçası olarak görmek yerine güveni ön planda tutan birisin. Partnerinin başka insanlarla konuşması, arkadaşlarıyla zaman geçirmesi veya sosyal medyada bir şeyler yapması seni kolay kolay huzursuz etmiyor. Her davranışın altında gizli bir anlam aramak yerine insanların kendi hayatlarının olabileceğini kabul ediyorsun. Senin için bir ilişkide en önemli şeylerden biri karşılıklı güven. Sevdiğin kişinin sana sadık olduğuna inanıyorsan sürekli kontrol etmeye ihtiyaç duymuyorsun. Telefonunu karıştırmak, kimle konuştuğunu araştırmak veya nerede olduğunu dakika dakika bilmek sana göre değil. Bu durum oldukça rahat bir ilişki ortamı yaratabilir. Partnerin de kendisini sürekli denetleniyormuş gibi hissetmeden kendi sosyal çevresini koruyabilir. Sen de ilişkinin dışında kendi hayatını yaşamaya devam edebilirsin.