Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi Uğurcan Çakır ve Onana İçin Özel Şarkı ve Anons Yapıldı

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park’ta oynanacak derbi öncesinde stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde iki takımın kalecileri ısınmak için sahaya çıkarken tribünlerde de hareketlilik arttı.

Trabzonspor’un eski kalecisi Uğurcan Çakır, ısınmak için Papara Park’ın zeminine çıktığında bordo-mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Galatasaraylı kalecilerin de ısınmak için sahaya gelmesiyle birlikte stadyumda 'Katıla Katıla' şarkısı çalındı. Papara Park’ta çalan şarkı, derbi öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.