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Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi Uğurcan Çakır ve Onana İçin Özel Şarkı ve Anons Yapıldı

Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi Uğurcan Çakır ve Onana İçin Özel Şarkı ve Anons Yapıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 20:53
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Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park'ta dikkat çeken bir an yaşandı. Eski Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ısınmak için sahaya çıktığı sırada, Galatasaraylı kalecilerin de zemine gelmesiyle stadyumda göndermeli bir şarkı çalındı.

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Uğurcan Çakır'a "Bir anda oldun light erkeği" sözüyle gönderme yaptılar.

Uğurcan Çakır'a "Bir anda oldun light erkeği" sözüyle gönderme yaptılar.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Papara Park’ta oynanacak derbi öncesinde stadyumda dikkat çeken anlar yaşandı. Karşılaşma öncesinde iki takımın kalecileri ısınmak için sahaya çıkarken tribünlerde de hareketlilik arttı.

Trabzonspor’un eski kalecisi Uğurcan Çakır, ısınmak için Papara Park’ın zeminine çıktığında bordo-mavili taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

Galatasaraylı kalecilerin de ısınmak için sahaya gelmesiyle birlikte stadyumda 'Katıla Katıla' şarkısı çalındı. Papara Park’ta çalan şarkı, derbi öncesinde dikkat çeken anlardan biri oldu.

Onana'ya özel anons yapıldı.

Onana'ya özel anons yapıldı.

Öte yandan Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana sahaya çıktığı sırada stat hoparlörlerinden dikkat çeken bir anons yapıldı. Onana, 'Süper Lig'in en iyi kalecisi geliyor' ifadeleriyle sahaya davet edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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