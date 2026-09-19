Trabzonspor-Galatasaray Maçı Öncesi Uğurcan Çakır ve Onana İçin Özel Şarkı ve Anons Yapıldı
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Trabzonspor ile Galatasaray karşılaşması öncesinde Papara Park'ta dikkat çeken bir an yaşandı. Eski Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır ısınmak için sahaya çıktığı sırada, Galatasaraylı kalecilerin de zemine gelmesiyle stadyumda göndermeli bir şarkı çalındı.
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Uğurcan Çakır'a "Bir anda oldun light erkeği" sözüyle gönderme yaptılar.
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Onana'ya özel anons yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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