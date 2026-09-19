Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı

Hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan İynemli, yasaklı veya uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi bir kişiyle irtibat kurmadığını belirtti. Bu maddeleri temin etmek için herhangi bir kişiyi aracı olarak kullanmadığını ve almak amacıyla herhangi bir kişiye para transferi yapmadığını kaydetti.

İynemli ayrıca evinde, yatında, teknesinde veya başka bir mekanda bu maddelerin kullanıldığı herhangi bir parti ya da organizasyon düzenlemediğini söyledi. Oyuncu, bu tür maddelerin kullanıldığı parti, festival, bar, kafe, organizasyon veya konser gibi ortamlarda bulunmadığını da ifade etti.

Çevresindeki kişilerle ilgili de açıklama yapan İynemli, arkadaşlarına veya başka kişilere bu maddelerden herhangi bir şekilde ikramda bulunmadığını belirtti.