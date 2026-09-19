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Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı

Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 17:31
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Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İynemli, herhangi bir yasaklı veya uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

İynemli, cep telefonunda ve kullandığı uygulamalarda ekstra şifreleme bulunmadığını, yalnızca tuş kilidi şifresi kullandığını söyledi. Oyuncu, söz konusu şifreyi kendi rızasıyla kolluk birimleriyle paylaştığını ifade etti.

Kaynak - Burak Doğan

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Aras Bulut İynemli iddiaları reddetti.

Aras Bulut İynemli iddiaları reddetti.

Hakkındaki iddialara ilişkin açıklamalarda bulunan İynemli, yasaklı veya uyarıcı madde sattığı bilinen herhangi bir kişiyle irtibat kurmadığını belirtti. Bu maddeleri temin etmek için herhangi bir kişiyi aracı olarak kullanmadığını ve almak amacıyla herhangi bir kişiye para transferi yapmadığını kaydetti.

İynemli ayrıca evinde, yatında, teknesinde veya başka bir mekanda bu maddelerin kullanıldığı herhangi bir parti ya da organizasyon düzenlemediğini söyledi. Oyuncu, bu tür maddelerin kullanıldığı parti, festival, bar, kafe, organizasyon veya konser gibi ortamlarda bulunmadığını da ifade etti.

Çevresindeki kişilerle ilgili de açıklama yapan İynemli, arkadaşlarına veya başka kişilere bu maddelerden herhangi bir şekilde ikramda bulunmadığını belirtti.

Etkin pişmanlıktan faydalanacak herhangi bir suç işlemediğini beyan etti.

Etkin pişmanlıktan faydalanacak herhangi bir suç işlemediğini beyan etti.

İynemli, ifadesinin son bölümünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini söyledi. Bu kapsamda değerlendirilebilecek herhangi bir suç işlemediğini düşündüğünü belirten oyuncu, bu nedenle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve dosyadaki diğer delillerin değerlendirilmesine ilişkin süreç devam ediyor.

Tecrübeli oyuncunun ifadesi şu şekilde:

Tecrübeli oyuncunun ifadesi şu şekilde:

'Telefonumda ve kullanmış olduğum uygulamalar da ekstra olarak şifreleme yoktur. Sadece tuş kilidi şifresi bulunmaktadır. Kendi rızam ile bu şifreyi veriyorum. Şifre 14XXXX’dir.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. Uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı bilinen biri ile irtibat kurmadım. Uyuşturucu ve uyarıcı madde almak için birini aracı kılmadım. Herhangi birine bu maksat ile para transferi yapmadım.

İkametimde veya kapalı açık alanlarda, yat, tekne vb. deniz araçlarında herhangi bir parti ve herhangi bir eğlence amaçlı organizasyon düzenlemedim.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanılan parti, festival, bar, cafe, organizasyon, konser vb.bir ortamda bulunmadım.

Ben uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmıyorum. İkametimde ve gittiğim eğlence mekanlarında uyuşturucu ve uyarıcı madde kesinlikle almadım.

Ben yasaklı ve uyarıcı madde kullanmadığım için çevremde bulunan arkadaş çevreme veya başkalarına böyle bir ikramda kesinlikle bulunmadım.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanacak bir suç işlemediğim için etkin pişmanlık hükümleri kapsamından faydalanmak istemiyorum.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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