Ünlülere Yönelik Operasyonda Gözaltına Alınan Aras Bulut İynemli'nin İfadesi Ortaya Çıktı
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Ünlülere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan oyuncu Aras Bulut İynemli'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı. İynemli, herhangi bir yasaklı veya uyarıcı madde kullanmadığını belirterek hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
İynemli, cep telefonunda ve kullandığı uygulamalarda ekstra şifreleme bulunmadığını, yalnızca tuş kilidi şifresi kullandığını söyledi. Oyuncu, söz konusu şifreyi kendi rızasıyla kolluk birimleriyle paylaştığını ifade etti.
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Aras Bulut İynemli iddiaları reddetti.
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Etkin pişmanlıktan faydalanacak herhangi bir suç işlemediğini beyan etti.
Tecrübeli oyuncunun ifadesi şu şekilde:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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