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Gorillaz'ın Solisti Damon Albarn'dan Filistin Mesajı Geldi: "Duruşunuz Asla Bozmayın"

Gorillaz'ın Solisti Damon Albarn'dan Filistin Mesajı Geldi: "Duruşunuz Asla Bozmayın"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 17:07
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Gorillaz'ın solisti Damon Albarn, grubun ABD turnesinin ilk konserinde seyirciden aldığı Filistin bayrağını sahnede kaldırarak 'Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız olmayın' dedi.

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"Bunu asla unutmayın"

"Bunu asla unutmayın"

Gorillaz, 2026 Kuzey Amerika turnesinin ilk konserini 17 Eylül'de Florida eyaletinin Orlando kentindeki Kia Center'da verdi. Grup, 24 şarkılık konser sırasında kariyerinin farklı dönemlerinden parçaların yanı sıra son albümü 'The Mountain'dan şarkılar da seslendirdi.

Konser sırasında Damon Albarn, seyircilerden birinin uzattığı Filistin bayrağını aldı ve başının üzerinde kaldırdı.

Albarn, bayrağı gösterirken seyircilere, 'Bunu asla unutmayın. Duruşunuzu koruyun. Asla tarafsız olmayın' diye seslendi.'

Albarn sık sık Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşıyor.

Albarn sık sık Filistin'i destekleyen mesajlar paylaşıyor.

Albarn, son yıllarda Filistin konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalarla gündeme gelen sanatçılar arasında yer alıyor.

Geçen yıl Channel 4 News'e konuşan Albarn, Filistinlilerin varlığının ve Filistin'in meşruiyetinin reddedilmemesi gerektiğini söylemiş ve Gazze'deki gelişmelerle ilgili 'İzlemek imkansız. Her şey korkunç derecede çaresiz hissettiriyor' ifadelerini kullanmıştı.

Albarn ayrıca Filistinlilerin 'varlığının inkar edilemeyeceğini' belirtmişti.

Macklemore, geçtiğimiz günlerde Filistin mesajı sebebiyle sorunlar yaşamıştı.

Macklemore, geçtiğimiz günlerde Filistin mesajı sebebiyle sorunlar yaşamıştı.

Gorillaz'ın konserindeki mesaj, ABD'li sanatçı Macklemore'un da Filistin'e ilişkin açıklamaları nedeniyle tartışma yaşadığı bir dönemde geldi.

Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinde sahne aldığı sırada 'Özgür Filistin' çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından bazı çevreler Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısında bulunmuş, daha sonra sanatçı turneden çıkarılmıştı.

Gillette Stadium'ın sahibi Robert Kraft, Macklemore'un açıklamalarını 'Yahudi toplumu için son derece saldırgan ve incitici' bulduğunu söylemişti.

Macklemore, o ana kadar turneden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışladığını açıklamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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