Gorillaz'ın Solisti Damon Albarn'dan Filistin Mesajı Geldi: "Duruşunuz Asla Bozmayın"

Gorillaz'ın konserindeki mesaj, ABD'li sanatçı Macklemore'un da Filistin'e ilişkin açıklamaları nedeniyle tartışma yaşadığı bir dönemde geldi.

Macklemore, Ed Sheeran'ın turnesinde sahne aldığı sırada 'Özgür Filistin' çağrısında bulunmuştu. Bunun ardından bazı çevreler Macklemore'un turneden çıkarılması çağrısında bulunmuş, daha sonra sanatçı turneden çıkarılmıştı.

Gillette Stadium'ın sahibi Robert Kraft, Macklemore'un açıklamalarını 'Yahudi toplumu için son derece saldırgan ve incitici' bulduğunu söylemişti.

Macklemore, o ana kadar turneden kazandığı 1 milyon doları Filistin'e bağışladığını açıklamıştı.